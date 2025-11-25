Deportes

“Quiero pedir disculpas”: el posteo de Matías Galarza Fonda tras el error que decretó la eliminación de River del Clausura

El mediocampista paraguayo, que perdió la pelota en el 3-2 de Racing, hizo una fuerte autocrítica: “Hoy me toca aprender y levantar cabeza”

*El error de Galarza que derivó en el tercer gol de Racing

El impacto de la reciente eliminación de River Plate en los octavos de final del Torneo Clausura ante Racing dejó secuelas en el club, y uno de los focos de atención recayó sobre Matías Galarza Fonda, mediocampista paraguayo que llegó procedente de Talleres y cometió el error que derivó en el 3-2 de la Academia sobre el final del clásico.

La autocrítica y el compromiso del futbolista se hicieron públicos este martes, cuando decidió dirigirse tanto a la hinchada como a sus compañeros para asumir su responsabilidad en el resultado adverso.

El ingreso del paraguayo, de 23 años, en la segunda mitad, por decisión de Marcelo Gallardo, resultó determinante en el desenlace del encuentro. Un error suyo, al controlar la pelota con el pecho dentro del área, permitió que Gastón Martirena anotara el tercer gol para Racing, sellando la eliminación del Millonario.

Consciente de la magnitud de su equivocación y del malestar generado entre los aficionados, el mediocampista optó por romper el silencio a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje cargado de autocrítica en un posteo de Instagram: “Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión. Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser”.

El posteo de Matías Galarza
El posteo de Matías Galarza en el que pide disculpas por su error (@matigalarzaf)

La reacción de Galarza Fonda no se limitó al ámbito público. En el vestuario, tras la eliminación, el ambiente estuvo marcado por la desilusión y la bronca. Luego de que Enzo Pérez, en su rol de capitán, ofreciera declaraciones a la prensa para enfrentar la crisis, el plantel habría mantenido una charla privada. Durante ese intercambio, uno de los referentes del equipo tomó la palabra para encabezar la autocrítica colectiva. Fue en ese contexto que Galarza Fonda solicitó intervenir y, ante sus compañeros, pidió disculpas por la jugada que derivó en la eliminación, asumiendo su responsabilidad frente al grupo.

El mediocampista, que ingresó junto a Juan Portillo cerca de los setenta minutos, fue elegido por Gallardo debido a su juventud y frescura, con el objetivo de reemplazar a Ignacio Fernández y Enzo Pérez, quienes venían mostrando signos de desgaste durante el partido. Sin embargo, Galarza Fonda no logró afirmarse en el campo y su error resultó decisivo en el resultado final.

De cara al futuro, el desafío para el paraguayo es recuperar protagonismo en el equipo dirigido por Gallardo. El entrenador apuesta por mantener la competencia interna con vistas a la temporada 2026, y Galarza Fonda es consciente de que deberá intensificar su trabajo para volver a ganarse la confianza tanto del cuerpo técnico como de la afición. Su llegada a River Plate generó expectativas, pero el presente exige transformar este momento adverso en una oportunidad de crecimiento.

Las próximas semanas serán cruciales para el mediocampista, dado que Gallardo determinará qué jugadores continuarán y cuáles serán declarados prescindibles. River Plate adquirió el 70 por ciento del pase de Galarza Fonda por 3,5 millones de dólares, y el contrato del jugador se extiende hasta diciembre de 2028.

