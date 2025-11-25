Qué sucedió con la casa donde murió Maradona y cuál fue el destino de su habitación

Maradona y el cuarto que iba a habitar en el primer piso. Para que no tuviera que subir y bajar escaleras, fue reubicado en el playroom de la planta baja

La casita de la calle Azamor, en Fiorito, donde el destino quiso que germinara un milagro. El chalet de Cantilo, en Devoto; la prueba de amor a su familia y el parque donde se recuperó de la lesión que sufrió en Barcelona. Segurola y Habana 4310, séptimo piso; y se escribe tal como lo vociferó el propio protagonista cuando invitó a pelear al recordado Julio César Toresani. Son los tres hogares emblemáticos de Diego Maradona en Argentina. Uno en la zona sur, dos en Capital Federal.

Barrio privado San Andrés, lote 45; Benavídez, partido de Tigre. A 60,5 kilómetros de Fiorito, donde comenzó su camino. En esa casa alquilada momentáneamente, murió Pelusa hace hoy cinco años. Hasta allí había sido trasladado tras haber sido dado de alta luego de una operación por un hematoma subdural. Había pasado ocho días internado hasta el traslado a esta propiedad temporaria, más cerca de su entorno que en la casa de Campos de Roca, donde residía mientras se desempeñaba como técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El contrato de alquiler fue firmado por Jana y costó 16.000 dólares por tres meses. El período de locación comprendía desde el 10 de noviembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021. Diego estaba alojado en la planta baja, en el espacio que funcionaba como playroom, para que no debiera subir y bajar las escaleras, y quedó en el centro del debate. Dicha habitación estaba equipada con una cama de dos plazas, una TV y un sillón masajeador. Tenía vista al lago. Además, le habían colocado un inodoro ortopédico para que no tuviera que trasladarse de noche para ir al baño.

En la planta principal hay un baño, pero para llegar hasta ahí hay que atravesar el living-comedor integrado. Allí también se halla la cocina.

El playroom, que fue su habitación y hoy volvió a su rol anterior

La planta alta, por su parte, cuenta con cuatro habitaciones; una de ellas, la principal, en suite. Dicho espacio había sido acondicionado para Maradona, pero luego se definió que se quedara en el playroom.

La casa también posee un fondo más pequeño que el que disfrutaba en su casa en Campos de Roca, en la localidad de Brandsen, que disponía de cancha de fútbol 5 de césped natural con medidas reglamentarias y una pileta de natación. No obstante, ofrece una galería que, según le indicaron a Infobae, era el espacio que más disfrutaba Diego en sus primeras horas en el lugar.

El 25 de noviembre de 2020, los ojos del mundo se posaron sobre el lote. Menos de un mes después de haber cumplido 60 años, Diego Maradona se convirtió en leyenda. La Casa Rosada, donde se organizó el funeral, albergó una peregrinación incansable de fanáticos que lo despidieron. Los homenajes se sucedieron en Argentina y en todo el planeta. El estadio que saboreó su magia con la camiseta del Napoli pasó a recibir su nombre. Y Lionel Messi le dedicó el tributo más emotivo, al quitarse la camiseta del Barcelona para exhibir una de Newell’s que supo transpirar su DT en Sudáfrica 2010.

El tiempo hizo que la casa de sus últimos días saliera del radar. Sus recuerdos, los guiños y reconocimientos de La Scaloneta (que ganó cuatro títulos desde entonces, incluyendo dos Copas América y el Mundial de Qatar 2022) y el juicio que quedó trunco se llevaron las marcas. Ahora bien, ¿qué sucedió con la propiedad?

Según pudo saber Infobae, no volvió a salir al mercado. Su dueño, Sergio Giorello, pasó a habitarla junto a sus seres queridos y no está en sus planes alquilarla o ponerla a la venta. Y la habitación en la que Diego se alojaba en la planta baja volvió a cumplir su función como playroom. “Hoy es un espacio para recreación, ver TV y juegos”, le aseguraron a este medio. Lejos del revuelo de aquel 25 de noviembre, la familia busca mantener el bajo perfil y hacer su vida en una propiedad que quedó eternamente ligada al mito Maradona.

La escalera al primer piso. Como estaba recién operado, optaron por transformar el playroom, en planta baja, en habitación

La cocina de la casa en San Andrés

El baño ubicado en la planta baja

La vista al parque desde la cocina

Una de las vistas del lago

La galería. En sus primeros días en la propiedad, a Maradona le gustaba pasar tiempo allí