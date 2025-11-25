La confesión de Santiago Sosa tras adelantar su regreso de la lesión y jugar con una máscara ante River: “Miedo nunca tuve”

La clasificación de Racing a la siguiente fase del Torneo Clausura 2025 tras eliminar a River Plate en un partido memorable dejó una huella tanto en el equipo como en su público. La victoria por 3-2 en los octavos de final no solo significó el pase a la siguiente ronda, sino que también estuvo marcada por el regreso anticipado de Santiago Sosa, quien jugó con una máscara y aún tenía pendiente un periodo de recuperación de veinte días, según relató el propio futbolista a ESPN.

El mediocampista de Racing compartió que su deseo de estar presente en el encuentro contra River fue tan intenso que insistió personalmente ante Gustavo Costas para ser incluido en la convocatoria. “Se lo pedí a Gustavo. Le quiero agradecer a él y a su Cuerpo Técnico por confiar en mí. Cuando me enteré del partido con River quería estar como sea. Siempre trato de dejar todo adentro de la cancha. Estoy muy feliz y es un orgullo que me hayan ovacionado. Juego con el corazón y es un mimo para mí y para mi familia”.

El desarrollo del partido fue intenso y estuvo cargado de emociones. Racing dominó la primera mitad, pero en apenas tres minutos River logró revertir el marcador. Sosa describió la experiencia como única: “Fue un partido inolvidable. Hicimos un gran primer tiempo y en tres minutos nos dieron vuelta el partido. Fuimos para adelante como equipo y se nos dio”, relató el jugador a ESPN, destacando la capacidad de reacción y el espíritu colectivo que permitió a Racing recuperar la ventaja y sellar la clasificación.

La situación física de Sosa fue otro de los focos de atención. El futbolista explicó que, aunque el cirujano que lo operó le había dado el visto bueno para regresar, no esperaba volver tan pronto a la competencia oficial. “El cirujano que me operó me dio el ok. No pensé que fuera a ser tan pronto mi vuelta a la cancha. Me manejé de la misma manera. Miedo nunca tuve. Siempre tuve ganas de jugar. La máscara me acorta el ángulo de visión. Es cuestión de costumbre. Me puse la máscara hasta para ver televisión. Estuve muy ahogado en el primer tiempo, pero después me recuperé. Tengo que usar la máscara hasta mediados de diciembre”.

Santi Sosa jugó con una máscara @RacingClub

El impacto de su regreso no pasó desapercibido en el vestuario. Gastón Martirena, autor del gol agónico que le dio a la Academia el pase a los cuartos de final, también valoró el compromiso mostrado por el mediocampista: “A Santi Sosa le quedan 20 días de recuperación y jugó igual. Nosotros somos siempre así, jugando bien y jugando mal. Es lo que transmite Gustavo. Mucho compromiso. Estoy muy contento por mis compañeros y por mí, que no pude entrenar por un golpe”.

Tras la eliminación a River, Sosa se refirió a la nueva condición de Racing como contendiente al título. “Somos candidatos. Cuando clasificamos nos propusimos como equipo llegar hasta la final. Vamos a estar juntos como todo el año y a dejar todo por Racing hasta la final”.