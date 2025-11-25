Deportes

La confesión de Santiago Sosa tras adelantar su regreso de la lesión y jugar con una máscara ante River: “Miedo nunca tuve”

El mediocampista disputó el partido con una máscara

Guardar

La clasificación de Racing a la siguiente fase del Torneo Clausura 2025 tras eliminar a River Plate en un partido memorable dejó una huella tanto en el equipo como en su público. La victoria por 3-2 en los octavos de final no solo significó el pase a la siguiente ronda, sino que también estuvo marcada por el regreso anticipado de Santiago Sosa, quien jugó con una máscara y aún tenía pendiente un periodo de recuperación de veinte días, según relató el propio futbolista a ESPN.

El mediocampista de Racing compartió que su deseo de estar presente en el encuentro contra River fue tan intenso que insistió personalmente ante Gustavo Costas para ser incluido en la convocatoria. “Se lo pedí a Gustavo. Le quiero agradecer a él y a su Cuerpo Técnico por confiar en mí. Cuando me enteré del partido con River quería estar como sea. Siempre trato de dejar todo adentro de la cancha. Estoy muy feliz y es un orgullo que me hayan ovacionado. Juego con el corazón y es un mimo para mí y para mi familia”.

El desarrollo del partido fue intenso y estuvo cargado de emociones. Racing dominó la primera mitad, pero en apenas tres minutos River logró revertir el marcador. Sosa describió la experiencia como única: “Fue un partido inolvidable. Hicimos un gran primer tiempo y en tres minutos nos dieron vuelta el partido. Fuimos para adelante como equipo y se nos dio”, relató el jugador a ESPN, destacando la capacidad de reacción y el espíritu colectivo que permitió a Racing recuperar la ventaja y sellar la clasificación.

La situación física de Sosa fue otro de los focos de atención. El futbolista explicó que, aunque el cirujano que lo operó le había dado el visto bueno para regresar, no esperaba volver tan pronto a la competencia oficial. “El cirujano que me operó me dio el ok. No pensé que fuera a ser tan pronto mi vuelta a la cancha. Me manejé de la misma manera. Miedo nunca tuve. Siempre tuve ganas de jugar. La máscara me acorta el ángulo de visión. Es cuestión de costumbre. Me puse la máscara hasta para ver televisión. Estuve muy ahogado en el primer tiempo, pero después me recuperé. Tengo que usar la máscara hasta mediados de diciembre”.

Santi Sosa jugó con una
Santi Sosa jugó con una máscara @RacingClub

El impacto de su regreso no pasó desapercibido en el vestuario. Gastón Martirena, autor del gol agónico que le dio a la Academia el pase a los cuartos de final, también valoró el compromiso mostrado por el mediocampista: “A Santi Sosa le quedan 20 días de recuperación y jugó igual. Nosotros somos siempre así, jugando bien y jugando mal. Es lo que transmite Gustavo. Mucho compromiso. Estoy muy contento por mis compañeros y por mí, que no pude entrenar por un golpe”.

Tras la eliminación a River, Sosa se refirió a la nueva condición de Racing como contendiente al título. “Somos candidatos. Cuando clasificamos nos propusimos como equipo llegar hasta la final. Vamos a estar juntos como todo el año y a dejar todo por Racing hasta la final”.

Temas Relacionados

Santiago SosaRacing ClubRiver Platedeportes-argentinaTorneo Clausura

Últimas Noticias

La revelación de Gustavo Costas que sorprendió en la conferencia de prensa posterior al gran triunfo de Racing ante River

El entrenador de la Academia se mostró muy conforme con sus dirigidos, que lograron la clasificación a los cuartos del Clausura y aseguró que irán por el título

La revelación de Gustavo Costas

Jazmín Ortenzi ganó en su debut en el WTA 125 de Buenos Aires: Lourdes Carlé y Julia Riera saltan a la cancha

La riojana festejó en la primera jornada del certamen que se juega en el Tenis Club Argentino de Palermo

Jazmín Ortenzi ganó en su

7 frases de Gallardo tras la eliminación de River ante Racing: fuerte autocrítica y los cambios para la próxima temporada

Tras quedar afuera de la lucha por el Clausura, el Muñeco confirmó su continuidad, pero aclaró que tendrá una reunión con los dirigentes para planificar el futuro

7 frases de Gallardo tras

Increíble error de Galarza Fonda y arremetida de Martirena: la lupa sobre el gol con el que Racing eliminó a River del Clausura

El mediocampista no despejó y permitió que el lateral le quitara la pelota y terminara convirtiendo tras una serie de rebotes

Increíble error de Galarza Fonda

Los mejores memes de la eliminación de River ante Racing: desde Gallardo, Galarza y Portillo a Costas, Santiago Sosa y Martirena

La Academia se quedó con la victoria en el último minuto por 3 a 2 y avanzó a los cuartos del Clausura. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes de la
DEPORTES
La revelación de Gustavo Costas

La revelación de Gustavo Costas que sorprendió en la conferencia de prensa posterior al gran triunfo de Racing ante River

Jazmín Ortenzi ganó en su debut en el WTA 125 de Buenos Aires: Lourdes Carlé y Julia Riera saltan a la cancha

7 frases de Gallardo tras la eliminación de River ante Racing: fuerte autocrítica y los cambios para la próxima temporada

Increíble error de Galarza Fonda y arremetida de Martirena: la lupa sobre el gol con el que Racing eliminó a River del Clausura

Los mejores memes de la eliminación de River ante Racing: desde Gallardo, Galarza y Portillo a Costas, Santiago Sosa y Martirena

TELESHOW
Darío Barassi echó a una

Darío Barassi echó a una espectadora de ¡Ahora caigo! tras confundirlo con Guido Kaczka: “Que se vaya”

Denise Dumas debutó como “angelita” en LAM y recibió un cálido mensaje de su amigo José María Listorti

La escapada romántica de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña a las Cataratas del Iguazú: su álbum de fotos

María Belén Ludueña lució por primera vez su pancita de embarazada en Mar del Plata: “Mostrándole sus raíces al bebé”

Marina Bellati le contó a Riquelme cuál es su mayor sueño como fanática de Boca : “Sería una maravilla”

INFOBAE AMÉRICA

20 buques de guerra y

20 buques de guerra y 5.000 soldados: Finlandia inició maniobras navales en el Báltico junto a once aliados de la OTAN

Tensión entre China y Japón: Beijing cuestionó a Tokio tras anunciar el despliegue de misiles en una isla cercana a Taiwán

La dictadura de Nicolás Maduro amenazó a las aerolíneas internacionales con retirar sus permisos si no reanudan los vuelos en 48 horas

Israel acusó al dictador Nicolás Maduro de ser el principal nexo del narcoterrorismo islamista en Sudamérica

Trump ordenó designar a los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista extranjero por sus vínculos con Hamas