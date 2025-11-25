“Guerra civil” en el vestuario del Real Madrid: la división que se generó entre las figuras por el entrenador Xabi Alonso

Quiebre en el vestuario el Real Madrid con Xabi Alonso. Algunas figuras, como Vinicius, están en la vereda opuesta del entrenador, aseguran desde España

El clima en el vestuario del Real Madrid se vio alterado por una fractura interna que cobró fuerzas desde la llegada de Xabi Alonso como director técnico, una situación que amenaza la estabilidad del club pese a su liderazgo actual en La Liga. La división entre los jugadores, que se evidenció tras el empate 2-2 frente al Elche fue el objeto de análisis en los medios españoles, donde dieron detalles del conflicto en puertas.

El estilo de gestión de Alonso, mucho más intervencionista que el de sus predecesores Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane, generó resistencia en parte del plantel merengue. Según lo analizado en el programa El Partidazo de Cadena Cope, la relación entre el técnico vasco y varios de los jugadores más influyentes del equipo atraviesa su momento más delicado y citan como punto de partida la derrota 5-2 en el derbi ante Atlético de Madrid. Este encuentro marcó un antes y un después, ya que tanto el entrenador como los futbolistas fueron señalados por una supuesta falta de actitud. Posteriormente, los tropiezos ante el Liverpool y el Rayo Vallecano profundizaron la crisis, debilitando la confianza en el proyecto y generando un clima de inestabilidad que se propagó hacia los hinchas.

El programa español destacó que existe un “hartazgo con muchos jugadores”, que los seguidores del club están “muy hartos del comportamiento de algunos futbolistas” y que, por primera vez, “las estrellas empiezan a ser señaladas”. Esta situación, que tiene como principal apuntado a Xabi Alonso, se resumió en una frase escuchada en la emisión: “El mejor entrenador del Real Madrid es el que ya no está o el que está por venir, nunca el que está”.

Uno de los detonantes habría sido el caso Vinicius, cuando el jugador brasileño fue reemplazado en el clásico ante Barcelona y se retiró del campo enojado y haciendo gestos de reprobación al DT. “Le quitó poder a Xabi Alonso”, indicaron, ya que el club decidió no abrirle un expediente disciplinario al delantero tras su reacción airada al ser sustituido. Aunque el jugador pidió disculpas, Alonso no mantuvo una conversación privada con él hasta que le comunicó su suplencia en el partido contra el Elche, una decisión que generó controversia y fue difícil de comprender para el entorno del club. También entra en juego el futuro del ex atacante de Flamengo, ya que no tendría intenciones de renovar su contrato que expira el 31 de junio de 2027.

El técnico del Real Madrid Xabi Alonso estrecha la mano de Vinícius Júnior durante el partido contra Juventus en la Liga de Campeones, el miércoles 22 de octubre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

El medio Daily Mail de Inglaterra aportó más datos sobre la “guerra civil” en el vestuario del Real Madrid (tal como tituló su artículo) e indicó que el quiebre entre Vinicius Jr y Xabi Alonso viene desde el Mundial de Clubes, donde el delantero fue obligado a jugar por la derecha en el 0-4 ante el PSG en semifinales por la lesión de Trent Alexander-Arnold. Además, el diario Mundo Deportivo le sumó otros nombres al descontento con el entrenador, como los de Federico Valverde, Brahim Díaz, Rodrygo, Endrick y Ferland Mendy. La lista sigue con Eduardo Camavinga y Jude Bellingham, quienes estarían cada vez más en el bando contrario del entrenador.

Por otra parte, Xabi Alonso no está solo en este tenso momento y cuenta con apoyos dentro del plantel. De acuerdo a la publicación, entre quienes respaldan al entrenador se encuentran los recién llegados Dean Huijsen y Álvaro Carreras; el joven turco Arda Güler, el arquero emblema Thibaut Courtois y la estrella francesa Kylian Mbappé. El ex goleador del PSG mantiene una postura favorable hacia el técnico, lo que refuerza la legitimidad de Alonso ante parte del vestuario.

Lo concreto es que el Real Madrid tendrá por delante duelos importantes que podrían recrudecer o iniciar una tregua en esta “guerra civil” que tiene a Xabi Alonso en el frente de batalla. Mañana, el Merengue viajará a Grecia para visitar al Olympiacos por la quinta fecha de la Champions League, en la que se encuentra séptimo, pero que un revés podría dejarlo afuera de los ocho mejores de la competencia. Por La Liga, donde es líder pero apenas un punto por delante del Barcelona, visitará el próximo domingo al débil Girona con la obligación de ratificar el liderazgo.