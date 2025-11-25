El posteo de Messi para recordar a Maradona y el video inédito que compartió Ronaldinho: “Cinco años sin uno de los mejores”

El brasileño homenajeó al ídolo argentino, a cinco años de su muerte

Se cumplen cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona y los mensajes y recordatorios del mundo del fútbol inundaron las redes sociales. Lionel Messi y Ronaldinho se sumaron a los homenajes con dos publicaciones emotivas en sus cuentas de Instagram.

El rosarino, quien convivió con Maradona en la Selección durante el Mundial de Sudáfrica 2010, recordó a su ex director técnico con una foto emblemática, con Diego abrazándolo como un padre en la etapa con la Albiceleste. Messi eligió el tono monocromático, sin ningún texto de referencia, pero evidenciando el amor que tenía por Pelusa ya que en la imagen se lo ve sonriente y disfrutando del cálido apretón que le dio el ídolo.

Por su parte, Ronaldinho tampoco pasó inadvertido por los fanáticos al compartir un video inédito en el que se lo ve junto a Maradona en un partido informal. El crack brasileño escribió: “Cinco años sin uno de los mejores de la historia... ¡Don Diego!“. El gaúcho acompañó con el tango El sueño del Pibe, de Enrique Campos. Los comentarios de los seguidores felicitando al ex jugador del Barcelona no se hicieron desear. “Sos el brasileño que todos los argentinos amamos”, “Sos gigante, Dinho. Dos leyendas del fútbol” y “Gracias crack por recordarlo”, fueron algunos de los mensajes.

El posteo que le dedicó Lionel Messi a Diego Maradona al cumplirse 5 años de la muerte del ídolo (Instagram)

En cuanto a homenajes en el exterior, lo que se vivió en el estadio del Napoli, que lleva su nombre, fue muy emotivo. Con las luces apagadas, previo al encuentro de Champions League ante el FK Qarabag, el club italiano, donde brilló Maradona, pasó un video en la pantalla gigante, dedicado al “mejor de todos los tiempos”. Al instante, los fanáticos comenzaron a cantar: “Olé, olé, olé, Diego, Diego”.

Por otro lado, la cuenta oficial de Diego Armando Maradona en Instagram volvió a la actividad con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento, generando una ola de reacciones entre sus seguidores. El mensaje compartido en la red social incluyó una imagen en blanco y negro de Maradona vestido con esmoquin, evocando su presencia durante el Mundial de Sudáfrica 2010. La publicación estuvo acompañada por una cita de la canción “Como la cigarra”, interpretada por Mercedes Sosa: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí; sin embargo, sigo aquí, resucitando”. Esta frase, cargada de simbolismo, fue elegida para resaltar la vigencia del ídolo en la memoria colectiva, a pesar de su ausencia física.

*El reconocimiento del Napoli a Maradona

La publicación recibió una avalancha de comentarios de admiradores que aprovecharon la ocasión para expresar su cariño y nostalgia. Entre los mensajes destacados, se leyeron frases como: “Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando… Te amamos, Diego. Cada día más”, así como otros testimonios de afecto: “Te voy a amar y extrañar toda la vida”, “Se fue físicamente, pero vive eternamente con nosotros, se te extraña todos los días Pelusa. El más humano de los dioses” y “Me acuerdo de vos todos los días… Los 25 de noviembre quisiera que no existieran, para no recordar ese momento nunca. Y seguir pensando que fue una pesadilla. Te quiero hasta el final, Pelusa”.

Esta no fue la única muestra de afecto para el Diez, que principalmente fue recordado por los clubes con los que se identificó. Boca Juniors le dedicó un par de homenajes en video: uno de ellos fue de las banderas que desplegó La 12 en el último partido ante Talleres de Córdoba, en la Bombonera, por el Torneo Clausura. Desde la cuenta de la selección argentina también armaron un editado con imágenes icónicas con el “cinco”, en relación a la cantidad de años que transcurrieron desde su fallecimiento. Argentinos Juniors, Newell’s, San Lorenzo, Napoli, Lanús, la Liga Profesional y la Conmebol también le dedicaron un espacio en sus cuentas oficiales.

Posteos de la Selección en homenaje a Maradona

El club que vio nacer a Maradona en la Primera División argentina, Argentinos Juniors, fue uno de los primeros en rendirle tributo. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la institución de La Paternal compartió un video que inicia con la imagen de la tribuna que lleva el número “10” y la voz de Maradona diciendo: “Espere tanto este partido y ya se terminó”. La publicación, acompañada por la frase “Te vemos, te pensamos, te soñamos”, recorre en imágenes la carrera del astro, desde sus inicios hasta el momento previo a su célebre declaración “la pelota no se mancha”, en la que agradece a su familia. El homenaje concluye con un mensaje que resume el sentimiento del club: “Cinco años sin vos, toda la vida con vos, Diego”.

El homenaje de Nápoli, el club italiano donde Maradona alcanzó la cima internacional y conquistó los primeros títulos de Serie A para la institución, se caracterizó por su sobriedad y profundidad. La entidad napolitana publicó una imagen de Maradona rodeado por el símbolo del infinito, acompañada de la frase “En todas partes”, en alusión a la omnipresencia de su legado en la ciudad y en la historia del club.

Por su parte, Newell’s Old Boys, donde Maradona jugó una breve pero significativa etapa, eligió una imagen del astro con la camiseta rojinegra y la frase “Quien ama, no olvida”, reafirmando el impacto que dejó en la Lepra y en sus seguidores.

Posteos de Boca Juniors en homenaje a Maradona