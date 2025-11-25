Deportes

Copa Davis: las dificultades que deberá enfrentar Javier Frana para la primera convocatoria de 2026

Argentina debutará el próximo año en Corea del Sur. El jetlag, las 34 horas de viaje y la superposición de fechas con otros torneos son algunos escollos que deberá resolver el capitán

Guardar
Javier Frana habla con Francisco
Javier Frana habla con Francisco Cerúndolo durante la serie que Argentina perdió con Alemania en Bolonia (Foto REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La selección argentina de tenis emprenderá el año que viene el camino a un nuevo sueño, a darle rienda suelta a una nueva ilusión: obtener por segunda vez la Ensaladera de Plata. La Copa Davis aparece como una obsesión en el horizonte de los jóvenes tenistas argentinos, pero conocen las limitaciones que les impone su físico, el calendario profesional y la necesidad de conseguir puntos cada temporada, para no ceder lugares en el escalafón internacional.

Por eso es que el arranque de 2026 le puede traer cierta preocupación al capitán argentino para conformar el equipo para disputar los Qualifiers de febrero. El sorteo decidió que el plantel argentino debe viajar a Corea del Sur en medio de condicionantes que Javier Frana no puede soslayar y por los que deberá ponerse a trabajar en los próximos días.

Si bien Corea no tiene grandes jugadores, cuenta con tenistas como Hyeon Chung (N° 366 de ATP), Sanhui Shin (N° 374), Soonwoo Kwon (hoy N° 481) y Gerard Campaña Lee (N° 618) -nacido en España de padre español y madre coreana-, que consiguieron ganarse un lugar al derrotar a Kazajistán en septiembre pasado.

Soonwoo Kwon llegó a alcanzar el puesto 52 del escalafón, con victorias sobre Alexander Zverev y Novak Djokovic y llegó a las semifinales de Australia 2019, pero las lesiones comenzaron a postergarlo y estuvo dos años fuera del circuito.

Entre el 6 y el 8 de febrero del año próximo, los jugadores albicelestes que acepten la convocatoria del capitán argentino competirán en una ciudad a determinar por la federación coreana, intentando avanzar a la segunda ronda, fase clasificatoria a las Finales de Copa Davis, a jugarse, nuevamente, en Bolonia.

El capitán argentino tendrá una
El capitán argentino tendrá una dura tarea en la próxima convocatoria (Foto REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

A la última serie como local, los coreanos la jugaron en septiembre, con victoria sobre Alexander Bublik y sus compañeros, en la ciudad de Chuncheon, a una hora y media de Seúl. En esa fecha de febrero, el frío es intenso en Corea y con nieve, por lo que se utilizará estadio cubierto y cancha rápida, seguramente, de pique bajo y rápido. Lo que más pueda molestar a los visitantes. ¿Pero quiénes serán los argentinos que decidirán ir a esa primera convocatoria?

La respuesta resulta compleja y hay que tener en cuenta diferentes factores, a favor y en contra.

A favor, es que los jugadores están disputando torneos en Oceanía sobre superficies duras, por lo que estarán cerca de la zona y en canchas similares. Además, a todos los tenistas argentinos les gusta representar al país y el grupo se muestra unido y uniforme.

Los contra son muchos y a considerar. Los primeros son la distancia a la Gira sudamericana (34 horas de viaje), el inicio de la misma y el cambio de superficie (dura a polvo de ladrillo).

Lo más probable es que Francisco Cerúndolo no sea convocado y se le permita realizar su calendario, para no volver atrás en el ranking, como en 2024. Francisco debe defender un total de 365 puntos en la Gira de polvo de ladrillo de Sudamérica: final del Argentina Open (165 puntos) -comienza al día siguiente de jugar la Davis en Corea-, cuartos de final de Río de Janeiro (100) y semifinal de Santiago de Chile (100). La pérdida de esos puntos lo llevarían cerca del puesto 40 y quedaría fuera de toda posibilidad de ser preclasificado en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

Además, cuenta con el antecedente de haber participado de la serie ante Finlandia (2023), en Helsinki, donde se lesionó y terminó teniendo uno de los peores arranques de su carrera desde que se acercó al Top 20.

Sebastián Báez (Foto REUTERS/Go Nakamura)
Sebastián Báez (Foto REUTERS/Go Nakamura)

Pensar en Sebastián Báez (N° 45) para que viaje a Corea y se pierda la gira en la que defiende el título de Río (500 puntos) y la final de Santiago de Chile (165), sin haberlo tenido en cuenta para choques sobre esta superficie durante 2025, resulta muy difícil. Sebastián necesita sostener la mayoría de esos puntos para no seguir retrocediendo en el ranking y salir del Top 100.

Si bien Camilo Ugo Carabelli no formó parte de ninguno de los planteles en 2025, se convirtió en la tercera raqueta argentina. La lesión previa al US Open terminó por quitarle las posibilidades de convocatoria posteriores. La coincidencia de esta serie de Copa Davis tan alejada de Sudamérica y en coincidencia con las fechas de torneos en Argentina conspiran con las ganas de los tenistas nacionales de participar de esta primera convocatoria. Camilo defiende el título del challenger de Rosario (125 puntos), que se estará disputando en la misma semana de los Qualifiers de Copa Davis. En el Argentina Open se despidió rápido, pero llegó a las semifinales de Río de Janeiro (213 puntos) y de Santiago de Chile (100 puntos), un total de 395 puntos, necesarios para no volver al puesto 86 del escalafón.

Acá es donde comienza la zona de convencimiento en la que pueda tener mayor éxito el capitán argentino, porque a Tommy Etcheverry le encanta ser parte del equipo. De hecho, no se ha perdido ninguna convocatoria desde su primera participación en 2024 ante Kazajistán, en Rosario. Viajó después a Manchester, luego a las finales de Málaga, compitió en Noruega, Países Bajos y, ahora, en Bolonia. La duda puede presentarse en si el coach del jugador platense estará de acuerdo en resignar parte de las competencias sobre polvo de ladrillo. Tanto Etcheverry como Cerúndolo pueden jugar sobre cualquier superficie, pero todo tiene que ver con la planificación y las necesidades. Tommy precisa volver a sumar en el ranking para regresar al Top 30 y la Copa Davis siempre resultó un buen impulso para él, pero habrá que ver cómo funciona la palabra del capitán sobre la planificación anual del jugador.

Casi no hay dudas de que Francisco Comesaña aceptaría gustoso una nueva convocatoria de Javier Frana, sobre todo si se asegura ser uno de los dos primeros singlistas, más allá de sus ganas y sus necesidades de conseguir puntos. Algo similar podría suceder con Mariano Navone, quien ya también fue parte de uno de los equipos de Frana en Noruega.

Respecto a la conformación de la pareja de dobles, la presencia de Horacio Zeballos dependerá de la planificación que haga junto a Marcel Granollers, quien no tiene esa urgencia de representar a España, ya que su país recién debutará en septiembre. Mientras que Andrés Molteni aparece como más firme a participar en esa convocatoria. Tal vez, y teniendo en cuenta a los rivales, aunque no hay que descuidarse de ellos, podría aparecer Guido Andreozzi, de buen nivel en el circuito de duplas, como uno de los integrantes de la pareja argentina, en caso de alguna ausencia.

Como se observa, no será fácil la tarea para Javier Frana de cara a los Qualifiers de febrero y el panorama se ve agravado por la superposición de fechas con torneos sensibles a las características y prioridades de los tenistas argentinos, que tienen ganas de jugar la Copa Davis, que les gusta ser parte del equipo pero que, como suele decirse, a veces la necesidad tiene cara de hereje.

El capitán argentino tendrá dos meses de trabajo de convencimiento a pleno, cerrará filas en el Australian Open e intentará ir a la ciudad que elija Corea del Sur, con tres de sus singlistas que ocupan un lugar en el Top 100 mundial.

Temas Relacionados

Javier FranaCopa Davisselección argentina de tenisargentina-deportestenis argentino

Últimas Noticias

Qué sucedió con la casa donde murió Maradona y cuál fue el destino de su habitación

La propiedad, ubicada en el barrio privado San Andrés, había sido alquilada por tres meses

Qué sucedió con la casa

Comienza la depuración en River Plate: el importante éxodo que piensa Marcelo Gallardo para la nueva temporada

El Millonario planea desprenderse de varios futbolistas de cara a 2026

Comienza la depuración en River

“Diego no resistió”: la historia jamás contada de la frase sobre la muerte de Maradona que recorrió el mundo

El día que se cumplen cinco años de la desaparición física del hombre que se convirtió en un mito del fútbol, el periodista Federico Bueno, encargado de dar la noticia en la TV tras la descompensación que sufrió Pelusa, habló con Infobae y reconstruyó el paso a paso de la noticia que nadie quería escuchar. Además, contó detalles de su relación con el histórico N° 10 y un “regalo” que nunca olvidará

“Diego no resistió”: la historia

Tras los triunfos de Racing, Barracas y Gimnasia, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

La Academia eliminó a River, mientras que el Guapo y el Lobo hicieron lo propio con Riestra y Unión, respectivamente

Tras los triunfos de Racing,

La revelación de Gustavo Costas que sorprendió en la conferencia de prensa posterior al gran triunfo de Racing ante River

El entrenador de la Academia se mostró muy conforme con sus dirigidos, que lograron la clasificación a los cuartos del Clausura y aseguró que irán por el título

La revelación de Gustavo Costas
DEPORTES
Qué sucedió con la casa

Qué sucedió con la casa donde murió Maradona y cuál fue el destino de su habitación

Comienza la depuración en River Plate: el importante éxodo que piensa Marcelo Gallardo para la nueva temporada

“Diego no resistió”: la historia jamás contada de la frase sobre la muerte de Maradona que recorrió el mundo

Tras los triunfos de Racing, Barracas y Gimnasia, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

La revelación de Gustavo Costas que sorprendió en la conferencia de prensa posterior al gran triunfo de Racing ante River

TELESHOW
Maxi López recordó en MasterChef

Maxi López recordó en MasterChef la noche en que conoció a Wanda Nara en una bailanta: “¡Le saltó la ficha!"

Darío Barassi echó a una espectadora de ¡Ahora caigo! tras confundirlo con Guido Kaczka: “Que se vaya”

Denise Dumas debutó como “angelita” en LAM y recibió un cálido mensaje de su amigo José María Listorti

La escapada romántica de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña a las Cataratas del Iguazú: su álbum de fotos

María Belén Ludueña lució por primera vez su pancita de embarazada en Mar del Plata: “Mostrándole sus raíces al bebé”

INFOBAE AMÉRICA

India y Canadá reactivaron su

India y Canadá reactivaron su relación comercial y buscan duplicar el comercio bilateral para 2030 en medio de las tensiones con EEUU

Casi un año del acuerdo UE–Mercosur: persisten los apoyos, las dudas y la ausencia de una firma definitiva

Macron evalúa crear un servicio militar voluntario para reforzar la defensa francesa ante la amenaza rusa

Paraguay desarticuló a un grupo que enviaba drogas, municiones y componentes de armas al Comando Vermelho de Brasil

“Besos, no”, la novela que nació de un diario a la Virgen María: “La escritura es mucho mejor que tener marido”, dice Victoria Liendo