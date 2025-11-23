Se definió el rival de Argentina en el debut de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: quién será y dónde se jugará la serie

La Selección Argentina de Tenis de Copa Davis se medirá de visitante ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers 2026

La Selección Argentina de Tenis YPF ya conoce a su próximo rival en la primera ronda de los Qualifiers 2026. Este domingo, en la sala de prensa del Bologna Fiere, el sorteo definió que el conjunto nacional deberá viajar a Corea del Sur para disputar la serie, programada para la semana del 2 de febrero.

El cruce se jugará el 6 y 7 ó el 7 y 8 de febrero (según la elección del país anfitrión) y sobre la superficie que disponga el conjunto surcoreano, que viene de superar por 3-1 a Kazajistán como local en el Grupo Mundial I, en septiembre.

En aquella oportunidad, el local eligió una superficie rápida en la ciudad de Chuncheon y contó con la presencia de Hyeon Chung (366°), Sanhui Shin (374°), Soonwoo Kwon (481°), Uisung Park (242° en dobles) y Jisung Nam (168° en dobles). En febrero, los surcoreanos fueron superados como visitantes por República Checa por 4-0 en la primera ronda de los Qualifiers.

Tras el desenlace del sorteo que definió la visita Corea del Sur, el capitán argentino, Javier Frana sostuvo: “Con relación al sorteo, uno trata de aceptar lo que toca y no empezar a hacer conjeturas. Obviamente todos teníamos el deseo y las ganas de jugar de local, porque este año sentimos muchísimo el apoyo de la gente, la cercanía y la conexión con el público, incluso a la distancia”.

Y admitió: “Esperemos poder tener una buena primera ronda. Más allá de la incomodidad del traslado y la distancia, de jugar lejos y de tener que sortear este primer desafío, después veremos cómo se dan las situaciones. Pero, como siempre digo, no es momento de ir más allá de lo inmediato”.

La Selección Argentina de Tenis de Copa Davis perdió en los cuartos de final del Final 8 ante Alemania

Del sorteo participaron el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, y el vicepresidente, Mariano Zabaleta. Al finalizar la ceremonia, Calleri expresó su sensación sobre el cruce: “Claramente no era el sorteo que esperábamos, porque se van a cumplir dos años sin jugar Copa Davis de local. Pero no hay tiempo para lamentos y confiamos mucho en este equipo, que demostró ser competitivo en todos los escenarios donde jugó”.

Argentina, en tanto, viene de disputar el Final 8, donde cayó en los cuartos de final ante Alemania. Para llegar a esta instancia había superado las dos primeras rondas de los Qualifiers: primero a Noruega, en Oslo, y luego a Países Bajos, en Groningen. A lo largo de la temporada, Frana convocó a siete jugadores: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Facundo Díaz Acosta, Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Si Argentina logra avanzar

En caso de avanzar en febrero, donde se enfrentarán 26 naciones bajo formato local/visitante, Los Halcones jugarán de local, en septiembre, ante el vencedor de Países Bajos o India.

Cada eliminatoria de la primera ronda de los Qualifiers consta de dos partidos individuales el primer día y un partido de dobles seguido de dos singles el segundo día. Los países ganadores avanzarán a la segunda ronda de los clasificatorios, a disputarse en septiembre (entre el 18 y 19 o el 19 y 20, según programación). Por su parte, los equipos que pierdan deberán competir en las eliminatorias del Grupo Mundial I, también en septiembre.

Sorteo de las eliminatorias de 2026:

La Selección Argentina de Tenis de Copa Davis si logra vencer a Corea del Sur de visitante, se medirá de local ante el vencedor de Países Bajos o India

España (1) pasa directamente a la segunda ronda de las eliminatorias.

Chile (c) vs. Serbia (14)

Alemania (2) (c)* vs. Perú

Croacia (13) (c) vs. Dinamarca

Ecuador (c) vs. Australia (3)

Noruega (c)* vs. Gran Bretaña (12)

Bulgaria (c) vs. Bélgica (4)

Japón (c)* vs. Austria (11)

India (c) vs. Países Bajos (5)

Rep. de Corea (c)* vs. Argentina (10)

Hungría (c)* vs. EE. UU. (6)

República Checa (9) (c) vs. Suecia