Deportes

Italia venció a España en la final de la Copa Davis y se coronó campeón por tercera vez consecutiva

Tras una batalla de casi tres horas, Flavio Cobolli superó a Jaume Munar por 1-6, 7-6 (5) y 7-5 y les dio el punto decisivo a los Azzurri

Guardar
Matteo Berretini, que le dio
Matteo Berretini, que le dio el primer punto a Italia, levanta el trofeo junto a sus compañeros (Fuente: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En una final de película, Italia se consagró campeón de la Copa Davis por tercera vez consecutiva al vencer en la final a España en el SuperTennis Arena de Bolonia.

Tras una batalla de casi tres horas, y luego de remontar un desarrollo adverso, Flavio Cobolli superó a Jaume Munar por 1-6, 7-6 (5) y 7-5 y les dio el punto decisivo a los Azzurri.

Italia selló el 2 a 0 en la serie tras la ventaja obtenida por Matteo Berrettini (56°) en el punto inicial: fue triunfo sobre Pablo Carreño Busta (89°) por 6-3 y 6-4 para dejar el equipo de Filippo Volandri en las puertas de la gloria.

En casa, los Azzurri ratificaron su supremacía actual en el tenis mundial pese a no contar con Jannik Sinner, número 2 del mundo y quien decidió bajarse de la competencia, tal y como lo había hecho su máximo rival en el circuito y la estrella de España: Carlos Alcaraz, número uno del mundo.

De la pesadilla al sueño: Flavio Cobolli y una remontada para la historia

Flavio Cobolli -22° del ranking ATP-, principal singlista de los anfitriones ante la ausencia de Sinner y de Lorenzo Musetti -8° del mundo y quien también renunció al torneo-, tenía nuevamente la responsabilidad de cerrar la serie.

La misión no le calzaba nada mal: ya había logrado los puntos decisivos ante Austria en cuartos de final y frente a Bélgica en semis. Primero fue 6-1 y 6-3 sobre Filip Misolic (79°), y luego 6-3, 6-7 (5) y 7-6 (15) a Zizou Bergs (43°) tras levantar nada menos que siete match points.

Cobolli inicia el festejo tras
Cobolli inicia el festejo tras una pelota de Munar que se fue larga. Sus compañeros van a su encuentro (Fuente: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Sin embargo, el día arrancó torcido para Cobolli. Jaume Munar (36°) arrasó en el primer set por 6-1 y se adelantó 1-0 con su saque en el segundo, dejando a Italia contra las cuerdas.

Cobolli, sin embargo, no se resignó. Recuperó el quiebre de inmediato y empezó a crecer con su servicio. El set se definió en un tie-break electrizante, donde el italiano se impuso 7-5 y forzó un tercer parcial.

En el set decisivo, ambos mantuvieron sus saques hasta el undécimo game. Allí, con el marcador 5-5, Cobolli apretó el acelerador, quebró el servicio de Munar y cerró el partido con un 7-5 que desató la fiesta en Bolonia.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Volandri alcanzó su tercera corona consecutiva y la cuarta en toda su historia. Su primer festejo fue en 1976.

Italia alcanzó su tercera corona
Italia alcanzó su tercera corona consecutiva y la cuarta en su historia (Fuente: REUTERS/Alessandro Garofalo)

Del otro lado, la España de David Ferrer se quedó con las ganas de sumar su séptimo título, tras haber sido campeón en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.

La final de la Copa Davis 2025 quedará en la memoria por la garra y el corazón de Cobolli, que revirtió un partido que parecía imposible y le dio a Italia una nueva estrella de manera invicta, pese a las ausencias de sus dos top ten.

Por qué Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no jugaron la Copa Davis

Carlos Alcaraz estaba convocado e iba a ser parte del equipo de Ferrer. Sin embargo, luego de la final perdida ante el propio Sinner en las ATP Finals, cambió su decisión.

Según explicó el propio jugador, un malestar físico sufrido durante el cruce con el italiano fue el detonante. “Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España en la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir“, aseguró en sus redes sociales.

Flavio Cobolli le dio el
Flavio Cobolli le dio el punto decisivo a Italia en las tres series del Final 8 de la Copa Davis (Fuente: REUTERS/Alessandro Garofalo)

Sinner, por su lado, ya había notificado con anticipación su ausencia de la convocatoria. En un comunicado, contó los motivos.

"Bajarme de la Copa Davis fue una decisión difícil, pero la ganamos en 2023 y 2024, y esta vez mi equipo y yo tomamos la decisión correcta. Después de Turín (por las ATP Finals), mi objetivo es prepararme para el Abierto de Australia, y una semana extra de trabajo es una carga“, subrayó.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCopa DavisItaliaEspañaFlavio CobolliJaume Munardeportes-argentina

Últimas Noticias

Del golazo de Matías Soulé al doblete de Mateo Pellegrino: el show de los argentinos protagonistas en la Serie A

El volante fue clave en la victoria por 3-1 de la Roma sobre el Cremonese, mientras que el delantero convirtió dos tantos trascendentales para el triunfo del Parma por 2-1 sobre el Hellas Verona

Del golazo de Matías Soulé

“Se mostró interesado”: comienza a definirse el futuro de Nacho Fernández tras la finalización de su contrato con River

Nacho Fernández evalúa la posibilidad de retornar a Gimnasia y Esgrima La Plata a una década de su partida de la institución que lo vio nacer

“Se mostró interesado”: comienza a

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

El Xeneize y la T ponen en juego un boleto a los cuartos. El ganador se cruzará a Argentinos Juniors. Desde las 20 por TNT Sports

Boca Juniors recibe al Talleres

Con Messi de titular, Inter Miami se enfrenta con Cincinnati en búsqueda del pase a la final de la Conferencia Este de la MLS

Las Garzas juegan las semifinales en el TQL Stadium de Ohio. Transmite Apple TV

Con Messi de titular, Inter

El gesto de repudio de Estudiantes durante el pasillo por el título de campeón de Liga entregado a Central

Los jugadores del Pincha les dieron la espalda a sus colegas del Canalla después de que la Liga y la AFA le otorgaran un trofeo por ser el equipo que más puntos sumó en el año

El gesto de repudio de
DEPORTES
Del golazo de Matías Soulé

Del golazo de Matías Soulé al doblete de Mateo Pellegrino: el show de los argentinos protagonistas en la Serie A

“Se mostró interesado”: comienza a definirse el futuro de Nacho Fernández tras la finalización de su contrato con River

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Con Messi de titular, Inter Miami se enfrenta con Cincinnati en búsqueda del pase a la final de la Conferencia Este de la MLS

El gesto de repudio de Estudiantes durante el pasillo por el título de campeón de Liga entregado a Central

TELESHOW
El viaje a Chile de

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

Juana Repetto habló del vínculo con Sebastián Graviotto y cómo quedó la relación con la familia de su ex

La Mona Jiménez con Juana Viale: el día que casi se muere y un mini show junto a Luck Ra y El Mono de Kapanga

El comentario de Juliana Awada ante el debut de su hija Antonia Macri como modelo

Así se preparan las integrantes de Bandana a su regreso al escenario: prácticas, maquillaje y viajes a Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Referéndum en Eslovenia: la ley

Referéndum en Eslovenia: la ley de muerte asistida quedó suspendida tras el rechazo del 53% del electorado

Las primeras imágenes de Jair Bolsonaro detenido en la sede de la Policía Federal de Brasilia

Marco Rubio dijo que es “muy optimista” sobre un inminente acuerdo de paz para Ucrania tras las negociaciones en Ginebra

Una pintura de Winston Churchill conquistó una subasta con un récord millonario

Aumentan las cancelaciones de vuelos a Venezuela tras la alerta de EEUU por “actividad militar” en el Caribe