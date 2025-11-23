Deportes

De cometer un error a héroe: las dos tapadas a puro reflejo del Dibu Martínez para asegurar el triunfo del Aston Villa

El arquero marplatense falló en el inicio del juego, pero logró redimirse con intervenciones cruciales en el triunfo 2-1 sobre Leeds United por la Premier League

Aston Villa remó desde atrás y sacó adelante un complicado partido como visitante para vencer 2-1 al Leeds United por la fecha 12 de la Premier League, con una actuación vital de Emiliano Martínez y se subió a los primeros lugares del certamen doméstico.

El encuentro en Elland Road arrancó torcido para los Villanos, y en especial para el Dibu Martínez. El campeón del mundo con la selección argentina tuvo una salida débil para contener un balón en el aire, chocó con Lukas Nmecha y quedó desacomodado sin poder anticipar el testazo de Anton Stach. El rechazo de Ezri Konsa en la línea rebotó en el propio Nmecha en el área chica antes de meterse en el fondo de la red. La acción fue revisada por el VAR frente a una presunta falta sobre el arquero, pero finalmente se validó la decisión inicial y todo quedó 1-0 en favor del anfitrión antes de completar el cuarto de hora.

El futbolista de 33 años tuvo revancha en el tramo final de la etapa para dejar con vida a su equipo. A los 38 minutos, tapó en dos tiempos un potente derechazo de Brenden Aaronson en la puerta del área y mantuvo la distancia mínima en el resultado.

Esta intervención fue crucial para provocar una reacción en los liderados por Unai Emery. El cambio de rostro se expuso rápidamente tras el entretiempo con un gol al principio de la segunda parte, y sucedió gracias al ingreso de Donyell Malen antes del pitazo del árbitro. El neerlandés participó en una combinación entre John McGinn y Matty Cash, y Malen fue el encargado de enviar un centro a baja altura empujado a la red por Morgan Rogers (1-1).

El delantero de 23 años se encargó de marcar su doblete a los 74 minutos con una exquisita definición proveniente de un tiro libre cercano a la medialuna. La ejecución pasó por encima de la barrera y agarró desprevenido al guardameta Lucas Perri, quien tuvo un grado de culpabilidad porque el intento no fue esquinado. Instantes después, Leeds United convirtió el 2-2, pero la jugada fue invalidada por una clara mano de Dominic Calvert-Lewin.

*La tapada clave del Dibu Martínez para sostener la victoria

Ya sobre el final del compromiso, Emiliano Martínez volvió a salir al rescate de sus compañeros con una excelente atajada a puro reflejo. El marplatense se movió rápido en el rectángulo menor para despejar al córner un testazo a corta distancia de Pascal Struijk a los 87 minutos.

Con esta victoria, Aston Villa sigue la escalada después de un flojo inicio sin triunfos en los primeros cinco duelos de la Premier League. Actualmente, está en el cuarto lugar del campeonato con 21 puntos, a cinco del líder Arsenal y en zona de clasificación a la próxima UEFA Champions League. Por otro lado, los blancos terminarán la jornada en zona de descenso, en la 18° ubicación con 11 unidades. Burnley (10) y Wolverhampton (2) cierran la tabla.

En el caso particular de Emiliano Martínez, registra 10 tantos recibidos en 12 juegos de la temporada y, por el momento, acumula cuatro vallas invictas entre sus participaciones en el torneo local (3) y la Europa League (1). Está en el Top Ten de los porteros con más arcos en cero en la Liga, por detrás de David Raya (7), Robert Sánchez (6), Dean Henderson (6), Nick Pope (5), Robin Roefs (4), Djordje Petrovic (4), Gianluigi Donnarumma (4) y Guglielmo Vicario (4).

Los Villanos volverán a jugar este jueves desde las 14:45 (hora argentina) ante Young Boys de Suiza en condición de local por la quinta jornada de la Fase Liga de la Europa League, donde marcha en la sexta colocación con nueve unidades, en zona de pasaje directo a los octavos de final.

*El resumen del triunfo de Aston Villa

La tabla de posiciones de la Premier League

