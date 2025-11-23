Deportes

“Caótico”: el contundente análisis de Flavio Briatore sobre la actuación de Colapinto y Gasly en el GP de Las Vegas

El asesor ejecutivo de Alpine mostró su enojo con los inconvenientes que surgieron en la largada y complicaron las chances de sus pilotos

Guardar
Briatore fue el gestor del
Briatore fue el gestor del desembarco del argentino en Alpine

El análisis de Flavio Briatore tras el Gran Premio de Las Vegas expuso la frustración y el desencanto en el equipo Alpine, luego de que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly quedaran fuera de la zona de puntos debido a un inicio de carrera accidentado que provocó daños en sus monoplazas. El asesor ejecutivo de la escudería calificó el arranque como “caótico” y remarcó que ninguno de los pilotos tuvo responsabilidad en los hechos que condicionaron su desempeño.

Briatore explicó que ambos autos sufrieron daños importantes en la parte trasera como consecuencia de los incidentes en la largada. “Hoy, nuestros dos pilotos quedaron atrapados en un arranque caótico sin tener responsabilidad alguna, y eso derivó en daños importantes en la parte trasera de ambos autos”, señaló el directivo, quien lamentó el impacto que esto tuvo en la estrategia y el resultado final de la carrera.

El asesor de Alpine fue enfático al referirse a las consecuencias técnicas de estos daños. Según Briatore, el golpe recibido por Gasly “arruinó por completo la competencia” del piloto francés, quien perdió mucha carga aerodinámica, un elemento clave para el rendimiento en un circuito urbano como el de Las Vegas. En el caso de Colapinto, el contacto sufrido también generó daños que, en palabras del propio Briatore, “nos dejó en una carrera muy cuesta arriba y lejos de los puntos”.

La pérdida de carga aerodinámica y el bajo nivel de adherencia se reflejaron en el rendimiento de ambos pilotos. Gasly, que finalizó en la decimotercera posición, y Colapinto, que cruzó la meta en el decimoquinto lugar, no lograron recuperarse tras los incidentes iniciales. El equipo debió afrontar una carrera en la que el potencial del monoplaza quedó limitado desde los primeros metros.

Tras la competencia, el bonaerense expresó abiertamente su fastidio ante la prensa. El piloto argentino describió la experiencia como “una carrera frustrante”, y detalló: “Fui muy lento, tenía 0 grip. No sé si fue por los daños, pero fue un desastre el auto. No podía acelerar, no podía doblar con freno, cada vez que cargaba la rueda trasera, se movía”.

No fue el único problema que sufrió el representante albiceleste. En la vuelta 26, por caso, Colapinto hizo su parada en los boxes y le colocaron el compuesto medio. No fue la mejor gestión del recambio de gomas ya que los mecánicos demoraron 4 segundos. Una complicación recurrente en la temporada, que el elenco francés deberá resolver de cara a 2026.

El ambiente en el circuito de Las Vegas, marcado por el bullicio y los fuegos artificiales tras la victoria de Max Verstappen, contrastó con el ánimo en el box de Alpine. Colapinto, visiblemente molesto, ironizó sobre el espectáculo y la inversión en el evento, mientras intentaba explicar ante los medios las dificultades que enfrentó durante la carrera.

Pensando en la próxima fecha en Qatar, Briatore se mostró algo más optimista. El directivo consideró que el circuito de Lusail, con sus curvas rápidas, podría adaptarse mejor a las características del monoplaza de Alpine, lo que abre una ventana de esperanza para revertir la tendencia negativa experimentada en Las Vegas.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFlavio Briatoredeportes-argentinaAlpineFranco ColapintoPierre GaslyFórmula 1

Últimas Noticias

Los Pumas tuvieron contra las cuerdas a Inglaterra, pero cayeron 27-23 en Twickenham

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi se despidió del 2025, con un amistoso en un escenario histórico donde logró tres triunfos en quince presentaciones y no pudo cortar la racha local, que llegó a 11 victorias consecutivas

Los Pumas tuvieron contra las

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

El Xeneize y la T ponen en juego un boleto a los cuartos. El ganador se cruzará a Argentinos Juniors. Desde las 20 por TNT Sports

Boca Juniors recibe al Talleres

El emocionante homenaje a Ignacio Fernández Madero en el partido entre Los Pumas e Inglaterra en Twickenham

Antes del inicio del enfrentamiento, se realizó un minuto de silencio en honor al histórico preparador físico de la selección argentino, que falleció el pasado lunes

El emocionante homenaje a Ignacio

De cometer un error a héroe: las dos tapadas a puro reflejo del Dibu Martínez para asegurar el triunfo del Aston Villa

El arquero marplatense falló en el inicio del juego, pero logró redimirse con intervenciones cruciales en el triunfo 2-1 sobre Leeds United por la Premier League

De cometer un error

De la foto que preocupó al gesto que trajo calma: así reaccionó el Puma Martínez tras perder el título mundial ante Bam Rodríguez

El boxeador argentino recibió oxígeno luego del combate en Arabia Saudita, que lo dejó sin corona y sin invicto. Sin embargo, se retiró por sus propios medios

De la foto que preocupó
DEPORTES
Los Pumas tuvieron contra las

Los Pumas tuvieron contra las cuerdas a Inglaterra, pero cayeron 27-23 en Twickenham

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

El emocionante homenaje a Ignacio Fernández Madero en el partido entre Los Pumas e Inglaterra en Twickenham

De cometer un error a héroe: las dos tapadas a puro reflejo del Dibu Martínez para asegurar el triunfo del Aston Villa

De la foto que preocupó al gesto que trajo calma: así reaccionó el Puma Martínez tras perder el título mundial ante Bam Rodríguez

TELESHOW
Micropaillettes verdes, corset drapeado y

Micropaillettes verdes, corset drapeado y brillo total: el look de Juana Viale que conquistó el domingo

La decoración navideña de Luisana Lopilato con acento argentino: la sorpresa celeste y blanca de su hijo mayor Noah

Lali Espósito deslumbró en el show de Miranda!: brillo, talento y una noche a pura emoción

Dady Brieva recordó el ataque de pánico que sufrió en pleno show con Midachi: “Me quebré”

El emotivo momento de Mica Viciconte cuando conoció a su sobrino recién nacido: “Voy a ser la tía que te va a malcriar”

INFOBAE AMÉRICA

Premio Neville Chamberlain de Trump

Premio Neville Chamberlain de Trump

La Bruja Malvada de “El Mago de Oz”, protagonista de una singular subasta

Zelensky agradeció a Trump por el apoyo de EEUU a Kiev frente a la agresión rusa: “Ha estado salvando vidas ucranianas”

Jair Bolsonaro dijo que intentó quemar su tobillera electrónica por un episodio de “paranoia” vinculado a medicamentos

Canadá anunció que reanudará las conversaciones comerciales con Estados Unidos “cuando sea apropiado”