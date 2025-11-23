Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Las Vegas de F1: superó la caótica largada, pero volvió a sufrir con el mal ritmo de su Alpine

Franco Colapinto fue 17º en Las Vegas (Prensa Alpine / MARIAN CHYTKA)

Franco Colapinto finalizó en el 17º puesto el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 en el Strip Circuit, la carrera válida por la fecha 22ª de la temporada. El piloto argentino de 22 años hizo lo que pudo con un Alpine que otra vez tuvo poco ritmo y además sufrió una nueva mala gestión de su equipo en su única parada en los boxes.

En el comienzo Gabriel Bortoleto (Sauber) lo tocó a Lance Stroll (Aston Martin) al llegar a la primera curva y el canadiense lo impactó al compañero de equipo Colapinto, Pierre Gasly cayó a la 17ª colocación. En ese incidente el auto de Franco sufrió un toque de Alex Albon (Williams) y sufrió el daño en un difusor, un aditamento aerodinámico que permite una mejor penetración del aire, más grip (adherencia al asfalto), rendimiento y por ende más velocidad.

*La accidentada largada

Franco, que arrancó con gomas duras, sufrió un roce en ese incidente y quedó 16º, pero en la segunda vuelta avanzó dos puestos por el retraso de Liam Lawson (Racing Bulls) que en el comienzo también lo tocó a Oscar Piastri (McLaren) y del propio Bortoleto que debió ingresar a los boxes a cambiar la trompa.

En los primeros giros el pilarense quedó detrás de Lewis Hamilton (Ferrari) y luego de su ex compañero en Williams, Alex Albon. En la undécima ronda Colapinto fue superado por Kimi Antonelli (Mercedes), quien quedó bajo investigación por una maniobra en la partida.

El oriundo de Pilar comenzó a girar en el ritmo del minuto y 38 segundos por vuelta para poder administrar sus neumáticos. En el 14º avanzó un puesto debido a la parada en los boxes de Albon. Por paradas de otros competidores, Colapinto se ubicó en la 12ª posición en la vigésima ronda.

En el giro 22º Franco ejerció una buena defensa ante Tsunoda, que fue superado por Fernando Alonso (Aston Martin), quien luego dio cuenta del argentino y al promediar la competencia se ubicó en el 14º puesto debido a que fue superado por Oliver Bearman (Haas).

En la vuelta 26, Colapinto hizo su parada en los boxes y le colocaron el compuesto medio. No fue la mejor gestión del recambio de gomas ya que los mecánicos demoraron 4 segundos. En Hungría (por citar un caso) tardaron un acumulado mayor a 18 segundos entre sus dos detenciones. Regresó a la pista en la 17ª ubicación y quedó detrás de Lawson y delante de Albon, quien recibió una penalización de 5 segundos por un toque a Hamilton.

Cinco giros más tarde (31), Colapinto volvió a mostrar su pericia para poder mantener su lugar y supo defenderse de Albon, en el siguiente giro logró dejar atrás a su ex compañero en Williams. Cuatro rondas más tarde el tailandés ingresó a boxes y el argentino recuperó el puesto. Más tarde el asiático desertó.

Más tarde, Franco debió soportar otro asedio y fue el de Lawson, aunque logró girar por primera vez en el ritmo del minuto y 35 segundos. A falta de nueve rondas el neozelandés logró plasmar el sobrepaso al argentino. Luego de eso perdió una vuelta en el final y cruzó la meta en la 17ª posición, la última entre los que terminaron la carrera norteamericana.

La competencia con pocas emociones fue ganada por Max Verstappen (Red Bull), que no se rinde en la defensa de su título mundial. El podio lo completaron Lando Norris (McLaren), que sigue liderando el campeonato, y George Russell (Mercedes). El tramo final de la temporada no tendrá descanso y en Medio Oriente se bajará el telón. La penúltima fecha se disputará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Losail y cita final será una semana más tarde en Abu Dhabi, en el trazado de Yas Marina.