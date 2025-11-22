Lanús conquistó la Sudamericana y alcanzó la octava estrella de su historia: así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

Lanús venció a Atlético Mineiro, se consagró campeón de la Copa Sudamericana y aseguró su clasificación a la próxima Copa Libertadores. En el estadio Defensores de Chaco, de Asunción, el conjunto comandado por Mauricio Pellegrino superó el último gran escollo brasileño y alcanzó la octava estrella de su historia.

El Granate, que ya se había convertido en el equipo argentino con más participaciones en la Copa Sudamericana (14) y el que más finales alcanzó (3), repitió el título logrado en 2013 bajo la conducción técnica de Guillermo Barros Schelotto.

Lanús, que también cuenta con una Copa Conmebol de 1996 en su lista de palmarés internacionales, venía de perder su última final de Sudamericana en 2021 frente a Defensa y Justicia. Con su victoria, traerá nuevamente el trofeo para la Argentina, como lo hizo Racing en la edición pasada, y se garantizó disputar la Recopa Sudamericana (cuyo vigente campeón también es la Academia) frente al ganador de la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras.

Como se dijo, con este nuevo título, el Granate alcanzó la octava estrella de su historia. Estos son: Copa Campeonato Juan Domingo Perón 1955, Copa Conmebol 1996, Torneo Apertura 2007, Copa Sudamericana 2013, Campeonato de Primera División 2016, Copa Bicentenario 2016, Supercopa Argentina 2016 y la Copa Sudamericana 2025.

Si se toman en cuenta todos los títulos de la historia, sumando Ligas, Copas Nacionales e internacionales, contando el amateurismo y profesionalismo, Boca Juniors lidera el listado con 74, seguido por River Plate (72) e Independiente (45). Detrás aparece Racing con 41 y San Lorenzo con 22. Lanús quedó a un título de alcanzar a Newell’s y subirse al top ten de los más ganadores del fútbol argentino y continúa alejándose de su máximo rival Banfield, que suma dos trofeos en total.

Siguiendo en materia internacional, Lanús se alejó del pelotón que componían Argentinos, Arsenal y Defensa y Justicia y ahora marcha octavo. En esta lista, Boca Juniors también lidera con 22, seguido por Independiente (20) y River Plate (18). Más atrás, aparecen Racing (8), Estudiantes (6), San Lorenzo (5), Vélez (5), Lanús (3), Argentinos Juniors (2), Arsenal (2) y Defensa y Justicia (2), Rosario Central y Talleres de Córdoba (1).

TODAS LAS TABLAS DE TÍTULOS DEL FÚTBOL ARGENTINO

• LOS CLUBES ARGENTINOS CON MÁS TÍTULOS INTERNACIONALES

1. BOCA JUNIORS: 22 TÍTULOS

Copa Libertadores (6) / Recopa Sudamericana (4) / Intercontinental (3) / Sudamericana (2) / Supercopa (1) / Nicolás Leoz (1) / Copa Máster (1) / Copa de Confraternidad Escobar-Gerona (2) / Copa Tie Competition (1) / Copa Cousenier (1)

2. INDEPENDIENTE: 20 TÍTULOS

Copa Libertadores (7) / Intercontinental (2) / Copa Sudamericana (2) / Interamericana (3) / Supercopa (2) / Recopa Sudamericana (1) / Suruga Bank (1) / Copa Ricardo Aldao (2)

3. RIVER PLATE: 18 TÍTULOS

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (4) / Recopa Sudamericana (3) / Copa Interamericana (1) / Copa Sudamericana (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Copa J. League Sudamericana (1) / Copa Ricardo Aldao (5) / Copa Tie Competition (1)

4. RACING CLUB: 8 TÍTULOS

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Copa Cousenier (1) / Copa Ricardo Aldao (2) / Copa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

5. ESTUDIANTES: 6 TÍTULOS

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (4) / Copa Interamericana (1)

6. VÉLEZ SÁRSFIELD: 5 TÍTULOS

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (1) / Copa Interamericana (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

6. SAN LORENZO: 5 TÍTULOS

Copa Libertadores (1) / Copa Sudamericana (1) / Copa Mercosur (1) / Copa Ricardo Aldao (1) / Copa Campeonato del Río de la Plata (1)

8. LANÚS: 3 TÍTULOS

Copa Conmebol (1) / Copa Sudamericana (2)

9. ARGENTINOS JUNIORS: 2 TÍTULOS

Copa Libertadores (1) / Copa Interamericana (1)

9. ARSENAL DE SARANDÍ: 2 TÍTULOS

Copa Sudamericana (1) / Copa Suruga Bank (1)

9. DEFENSA Y JUSTICIA: 2 TÍTULOS

Copa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

12. ROSARIO CENTRAL: 1 TÍTULO

Copa Conmebol (1)

12. TALLERES DE CÓRDOBA: 1 TÍTULO

Copa Conmebol (1)