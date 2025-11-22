El “problema de seguridad” que dejó a Mercedes al borde de la descalificación en la qualy del GP de Las Vegas

George Russell y Andrea Kimi Antonelli durante la clasificación bajo la lluvia (Foto: Reuters/Daniel Cole)

La Fórmula 1 vivió algunas horas de tensión durante la clasificación del Gran Premio de Las Vegas con los Mercedes en la mira. Un teórico error burocrático hizo girar rumores de una posible descalificación a ambos coches cuando ya se había iniciado la sesión bajo la lluvia en Estados Unidos, aunque finalmente los directivos de la escudería lograron demostrar que hubo un “problema de seguridad informática” que impidió la presentación de la documentación exigida en tiempo y forma.

La primera advertencia del caso llegó con la publicación de un documento de la FIA a las 20:12 (hora local) donde se advertía que Mercedes “aún no había presentado las hojas de configuración de sus dos coches” violando lo establecido en el artículo 40.1 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de 2025, cuando ya estaba en marcha la qualy.

El tema debió ser analizado por los comisarios, pero en el paddock se hablaba de una posible descalificación tras quebrar la regla que indica que “cada competidor debe proporcionar al delegado técnico una hoja de configuración de la suspensión de ambos coches antes de que cada uno de ellos salga del pit lane por primera vez durante la sesión de clasificación sprint y la sesión de clasificación”.

Casi dos horas más tarde, la FIA volvió a difundir un documento explicando que “no se tomarán medidas adicionales” sobre el tema aunque las autoridades no recibieron en tiempo y forma la hoja de configuración de George Russell y Andrea Kimi Antonelli por parte de los técnicos de Mercedes.

En ambos casos, especificaron por qué no se sancionará al team: “Aunque la FIA no recibió la hoja de configuración por vía electrónica en el plazo especificado, el equipo pudo demostrar, a satisfacción de los comisarios, con copias de los correos electrónicos pertinentes, que la hoja se había enviado por correo electrónico al departamento correspondiente de la FIA, pero que, debido a un problema de seguridad informática, no se recibió en el plazo especificado”.

Un castigo hubiese sido un golpe especialmente para Russell, quien logró salir a flote en una clasificación muy compleja marcada por las condiciones de una pista inestable por las lluvias que azotaron al trazado urbano de Las Vegas Strip Circuit. El británico largará cuarto detrás de Lando Norris, Max Verstappen y Carlos Sainz. El italiano Antonelli no tuvo la misma suerte y quedó afuera en la Q1, momento donde más dificultosas fueron las condiciones de manejo por el agua y comenzará 17°.

El medio especializado The Race aclara que no hay una “sanción exacta” en el reglamento para los equipos que no entregan a tiempo las hojas de configuración, ya que las posibilidades van desde las amonestaciones o multas, hasta penalizaciones de puestos en la parrilla o incluso la exclusión total de la clasificación. “George Russell (cuarto de la sesión) y Kimi Antonelli (17°) estaban ambos potencialmente bajo amenaza de descalificación por esta infracción procedimental“, evaluó el portal Motorsport.

Con Lando Norris en la pole, así quedó la grilla de largada para la carrera del domingo en el GP de Las Vegas (Foto: @F1)

En este caso, Mercedes logró demostrar que la hoja había sido enviada en tiempo y forma, a pesar de que la advertencia de los comisarios se difundió por primera vez cuando ya se habían desarrollado los primeros 12 minutos de la Q1.

La necesidad de tener una hoja de configuración está vinculada a que los coches entran al “parc ferme” con la configuración bloqueada y con la posibilidad de retocar durante la qualy “algunos ajustes específicos y muy limitados que están permitidos” como los alerones, según explicó The Race.

Si bien los rumores que se instalaron hablaron de una posible descalificación, tanto Russell como Antonelli mantendrán sus posiciones y largarán sin problemas la carrera principal a 50 vueltas que se celebrará este domingo desde la 1 de la mañana de Argentina.