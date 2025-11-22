El doblete de Agustín Ruberto en la victoria de la Reserva de River Plate: jugará en semifinales ante Boca Juniors

River Plate pasó a las semifinales del Torneo Proyección Clausura con una deslumbrante actuación de Agustín Ruberto. El delantero de 19 años marcó un doblete en la victoria 2-1 sobre Huracán en el River Camp y el Millonario ahora se enfrentará a Boca Juniors en un Superclásico trascendental con un boleto a la definición del certamen de Reserva en juego. El descuento de Facundo Kalinger para la visita solo agregó una pizca de dramatismo al cierre.

El juvenil destrabó un complejo duelo de eliminación directa ante el Globo con una exquisita definición desde afuera del área a los 45 minutos del primer tiempo. Luego de un pase cruzado, el punta acomodó la pelota sobre un lado y sacudió un potente derechazo de media vuelta que se coló en el ángulo superior derecho de Nazareno Durán.

Ruberto completó su doblete a los 14′ de la parte complementaria. Un resbalón de Natanael Samaniego dio continuidad a un ataque de la Banda, que incluyó un envío al medio para la llegada del autor del tanto: se acomodó en la medialuna y mandó el balón al fondo de la red. Es su cuarto grito en cinco partidos desde su vuelta a las canchas, luego de la grave lesión sufrida a principios de año.

Las primeras alarmas se habían encendido el 7 de febrero de este año, cuando Agustín Ruberto salió a los 17 minutos del encuentro con victoria de Argentina sobre Uruguay por 4-3 en un cruce válido por la segunda fecha del Hexagonal Final en el Sudamericano Sub 20. El punta había sufrido un toque con el arquero Kevin Martínez y, a pesar de haber intentado continuar, se retiró de la cancha para permitir el ingreso de Maher Carrizo.

Los peores augurios se confirmaron con el parte médico publicado al día siguiente: “En el encuentro de ayer, Agustín Ruberto sufrió un traumatismo indirecto de rodilla izquierda que le produjo un severo esguince. A través de los estudios realizados hoy, se confirmó el diagnóstico de ruptura L.C.A. (ligamento cruzado anterior) de rodilla. ¡Estamos con vos, Agus!”.

La lesión de Agustín Ruberto en el Sudamericano

Esta situación lo obligó a comenzar una larga recuperación, que lo privó de competir con River Plate en la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, como así también en el plano local, dentro de un puesto sensible sin un dueño claro porque Miguel Ángel Borja no encontró regularidad a lo largo del año y Sebastián Driussi tuvo complicaciones físicas. Tampoco pudo ser parte del Mundial Sub 20 con la Selección de Diego Placente, que perdió la final ante Marruecos.

Tras la recuperación, volvió a ser considerado en Reserva para el duelo de la fecha 14 del Torneo Proyección. Jugó 45 minutos en el empate 1-1 con Gimnasia y, a la jornada siguiente, aumentó su cuota de rodaje a 62’ con el dato de anotar el gol del triunfo frente a Ferro (1-0). Sumó 72′ en la derrota 2-1 contra Vélez en el cierre de la Fase Regular y 82′ en la goleada 4-0 a Tigre por los octavos de final (aportó un tanto y una asistencia). Viene de ocupar el banco de suplentes de Marcelo Gallardo en el 0-0 con el Fortín en Liniers. Este viernes completó 90 minutos por primera vez desde su vuelta a las canchas.

Ahora, River Plate visitará a Boca Juniors, que superó por penales a Instituto después de empatar sin goles en los 90 minutos. Del otro lado del cuadro, Gimnasia eliminó 3-1 a San Lorenzo y recibirá a Argentinos, que se impuso 2-0 a Unión.

FORMACIONES

River Plate: Santiago Beltrán, Uriel Funes, Ulises Giménez, Facundo González, Lisandro Bajú, Agustín De la Cuesta, Juan Cruz Meza, Joaquín Freitas, Lautaro Pereyra, Bautista Dadín y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Escudero.

Huracán: Nazareno Durán, Ignacio Campo, Natanael Samaniego, Máximo Palazzo, Óscar Martínez, Milton Ríos, Santino Rayneli, Lautaro Mora, Facundo Kalinger, Luca Babino, Thiago Rucci. DT: Mauro Milano.

Árbitra: Micaela Abelardo.