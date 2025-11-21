Deportes

Puma Martínez irá por la gloria ante Bam Rodríguez en busca del título mundial unificatorio: hora, TV y todo lo que hay que saber

El oriundo de La Boca afrontará una de las peleas más importantes de la historia del país. Enfrentará al multicampeón estadounidense y pondrán en juego cinturones AMB, OMB, CMB y The Ring

Puma Martínez irá por la gloria ante Bam Rodríguez en busca del título mundial unificatorio

La expectativa en torno al enfrentamiento entre Fernando “Puma” Martínez y Jesse “Bam” Rodríguez en Arabia Saudita ha alcanzado niveles inusitados, ya que ambos boxeadores invictos se disputarán la unificación de los títulos supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el ANB Arena de Riad, un recinto con capacidad para ocho mil espectadores. El combate, programado para este sábado a las 21:00 (hora de Argentina), representa uno de los mayores desafíos en la historia reciente del boxeo argentino y será transmitido en exclusiva por la plataforma DAZN. Si bien esta modalidad de acceso restringido podría limitar la audiencia local, garantiza una cobertura internacional de primer nivel.

El duelo entre Martínez, de 34 años, y Rodríguez, de 25, no solo pondrá en juego tres cinturones mundiales, sino que también definirá la supremacía de la categoría supermosca y acercará al vencedor a la posibilidad de disputar el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), actualmente en manos del mexicano Wilberto García Pérez. El argentino, con un récord de 18 victorias (9 por nocaut), llega tras defender con éxito su corona AMB en Japón ante Kazuto Ioka, lo que consolidó su reputación internacional y su capacidad para imponerse en escenarios adversos. Por su parte, el estadounidense, oriundo de San Antonio, Texas, ostenta 22 triunfos (15KO) y nunca ha peleado fuera de Estados Unidos, lo que añade un elemento de incertidumbre a su desempeño en territorio neutral.

Bam Rodríguez y Puma Martínez pondrán en juego su invicto

La cartelera de la velada en Riad incluye otros combates de alto nivel, entre los que sobresale el enfrentamiento entre David Benavidez y Anthony Yarde por los títulos semipesados WBC y WBA, así como el duelo entre Brian Norman Jr. y Devin Haney por el título mundial welter de la OMB. Sin embargo, la atención principal recae en el choque de estilos entre Martínez y Rodríguez: el argentino se caracteriza por su presión constante y ritmo asfixiante, mientras que el estadounidense destaca por su técnica de guardia zurda, golpes cruzados y retroceso ofensivo.

Las diferencias físicas y de recorrido profesional entre ambos pugilistas han sido objeto de análisis por parte de especialistas. Rodríguez, con una estatura de 1,63 metros, supera en seis centímetros a Martínez, que mide 1,57 metros, y cuenta con la preparación de Robert García, entrenador de renombre que trabajó con Marcos Maidana en sus enfrentamientos ante Floyd Mayweather. En contraste, el argentino ha demostrado solidez en giras internacionales, habiendo boxeado en 17 países distintos entre su etapa amateur y profesional, lo que le otorga una experiencia valiosa en escenarios foráneos.

La gran cartelera de peleas que habrá en al Riyadh Season

El contexto organizativo también ha generado inquietudes en el entorno de Martínez, especialmente por la presencia de dos jueces británicos y la estrecha relación entre la promotora saudí y el equipo de Rodríguez. No obstante, el equipo argentino confía en la potencia, el coraje y la experiencia de su boxeador, quien ya superó situaciones complejas en defensas anteriores en Estados Unidos y Japón.

El ganador de este enfrentamiento no solo se consagrará como campeón unificado de la división supermosca, sino que quedará a un paso de la unificación total de la categoría, ya que solo restaría el cinturón de la FIB (que estaba en poder de Puma Martínez pero que debió resignar para su defensa ante Ioka) para completar el dominio absoluto. La pelea, considerada por muchos como una de las más importantes en la historia del boxeo argentino, promete una batalla de alto voltaje entre dos invictos con ambiciones de dejar una huella imborrable en el pugilismo mundial. “Quiero romper todos los récords para que Argentina tenga su campeón indiscutido”, afirmó Martínez en una entrevista con Infobae.

El horario de la pelea del Puma Martínez ante Bam Rodríguez

