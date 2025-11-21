La respuesta del Bocha Batista a las críticas tras quedar afuera del Mundial con Venezuela: la comparación con el técnico de Honduras

Bocha Batista se refirió a la dolorosa eliminación de Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial

Luego del caótico cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la selección de Venezuela acarició la clasificación al repechaje del Mundial 2026 y que derivó en la salida de Fernando Batista como director técnico, el Bocha volvió a recordar el duro momento que tuvo que atravesar. El entrenador albiceleste respondió a las críticas que recibió y comentó el fuerte dolor que tuvo que atravesar. Además, habló sobre el acercamiento por parte de Independiente para tomar el mando de uno de los grandes del fútbol argentino.

En una entrevista con el programa Desinteligencia Artificial de DGO (DirecTV), hizo alusión a la noche en la que la Vinotinto quedó sin chances de meterse al Mundial y realizó una comparación con el seleccionador de Honduras, Reinaldo Rueda, quien no pudo contener las lágrimas en la conferencia de prensa posterior a la eliminación de su equipo del proceso clasificatorio.

Reinaldo Rueda lloró tras no clasificar a Honduras al Mundial

“Muchos dicen que no sentí la eliminación de Venezuela en la eliminatoria. A veces vende más ver a alguien llorar. Reinaldo es un genio de persona y lo sintió así en ese momento. Yo apenas termino el partido, llegue al vestuario y estuve llorando 15-20 minutos. Lloré hasta que tuve que ir a la conferencia de prensa a la cual soy sincero no quería ir. No estaba... en definitiva, atrás de un entrenador, hay un ser humano. No quería saber nada por todo lo que había pasado”, contó el Bocha en diálogo con Cecilio Flematti.

Al mismo tiempo, contó cómo tuvo que afrontar la conferencia: “Estaba mi hermano, mis ayudantes y nos dimos palabras de aliento para poder enfrentar a la prensa. Nos decíamos ‘Dale, arriba, arriba’. Lo único que pude decir es pedirles disculpas desde el lado del cuerpo técnico, de los jugadores, a la afición y la Federación. En ese momento estaba destruido. No tenía fuerzas para recibir una pregunta o para contestar. Solamente pedirles disculpas y me fui. A muchos no les gustó”.

La breve conferencia de prensa de Fernando Batista tras el duro golpe de Venezuela

“Tenés situaciones que a veces... no es que no querés, no estás preparado. Son momentos duros, difíciles de la profesión. ‘No sentís la camiseta’ me decían... pareciera que llorar vende. Y si yo me hubiera puesto a llorar, pero ya lo lloré íntimamente. No me da para llorar en el afuera”, confesó.

En esta misma línea, habló sobre cómo tuvo que afrontar el encuentro con los jugadores y puntualizó en el duro momento que se vivió: “Todo el vestuario estaba igual. No había uno en el vestuario que no estaba llorando. Desde el utilero, el masajista, hasta el capitán. Son situaciones que cuando vos perdés una final, no hay uno que no pase por esa situación. Por ahí, vos estás en la cancha y estás duro y decís: ‘Che, a este no le importa’. Y por ahí no lo quiere hacer delante de todos y cuando llega al vestuario se quiebra. Y en ese momento lo que haces vos después de pasar tu momento es abrazar a cada uno. Agarrarle la cabeza y decirle vamos que esto sigue. Es la parte difícil y fea de nuestra profesión”.

Por su parte, Fernando Batista se refirió al interés de Independiente a finales de septiembre y principios de octubre, luego de que Julio Vaccari sea relegado de su cargo. “Cuando le dije que no a Independiente era muy reciente la finalización del trabajo en Venezuela. Nosotros jugamos el martes, perdimos con Colombia, y al fin de semana Julio Vaccari pierde y estaban en la búsqueda de un entrenador. Lo llaman a Javier, a Mac Allister, si podían hablar conmigo o si queríamos escuchar”, aclaró.

Bocha Batista habló sobre el llamado de Independiente y por qué ahora aceptaría dirigirlo

A su vez, el ex entrenador de las selecciones argentinas juveniles, agregó: “Un club como Independiente te moviliza. Sabés que no siempre va a estar la posibilidad de un club tan grande. Ahí está también donde es bueno saber decir que no. Venía de un golpe fuerte. Uno, a veces, cuando pasan esas cosas se quiere resetear un poco, esperar”.

Cuando le preguntaron si “¿Hoy le dirías que sí?”, el Bocha respondió inmediatamente de manera contundente: “Sí, hoy le diría que sí. Después de que pasó ya dos meses, sí. Porque a esos clubes es difícil. Pero yo veía que no podía actuar desde el egoísmo y decir: ‘Ya me quiero meter para olvidarme lo que pasó’. Uno mentalmente tampoco está bien”.

Vale recordar que Batista nunca dirigió un club de Primera División. El Bocha, luego de trabajar en Argentinos Juniors y ser entrenador de las juveniles de la selección de Armenia, tomó las riendas de las inferiores de Argentina. En 2021 se sumó a Venezuela, donde dejó el cargo de la Mayor este año tras no poder meterse al repechaje del Mundial.