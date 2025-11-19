Deportes

La reacción de un entrenador por no clasificar al Mundial con su selección que recorre el mundo

Reinaldo Rueda, entrenador colombiano de la Selección de Honduras, reconoció entre lágrimas el golpe anímico por la eliminación

Guardar
Reinaldo Rueda lloró tras no clasificar a Honduras al Mundial

El seleccionador de Honduras, Reinaldo Rueda, no contuvo las lágrimas en la conferencia de prensa posterior a la eliminación de su equipo del proceso clasificatorio al Mundial de Norteamérica 2026, un desenlace que marcó un golpe para la afición del país. El entrenador colombiano expresó entre sollozos que el sueño de volver a una Copa del Mundo se esfumó por apenas un gol, dejando a la selección nacional fuera tanto del acceso directo como de la repesca intercontinental.

La frustración invadió el ambiente tras el empate sin anotaciones ante Costa Rica en San José, donde Honduras quedó relegada a la segunda posición del grupo C de la Concacaf. El propio Rueda admitió ante los periodistas que el fútbol dio una “lección de humildad” al combinado bicolor: “Nos quedamos por un gol y clasifica la selección fuerte. Es difícil”, declaró el seleccionador.

El camino de Honduras en la eliminatoria tuvo momentos favorables y otros frustrantes. El arranque de la segunda etapa del ciclo de Reinaldo Rueda generó expectativas, debido al recuerdo de la clasificación a Sudáfrica 2010 conseguida también por el entrenador colombiano. En agosto de 2023, la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) confirmó su regreso con el objetivo de devolver a la selección al máximo escenario futbolístico, algo que no ocurre desde Brasil 2014, cuando el equipo fue dirigido por Luis Fernando Suárez.

“Perdón pero yo creo que es un momento duro. Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Quizá hicimos un buen trabajo pero no fue suficiente. Nos quedamos por un gol y clasifica la selección fuerte, a la que le sacamos 4 puntos de 6. Es difícil”, declaró entre lágrimas.

El formato de clasificación de Concacaf esta vez ofrecía un escenario particular, con México, Estados Unidos y Canadá ya asegurados como anfitriones y con el resto de selecciones en pugna por los cupos restantes. A pesar de encontrarse en un grupo donde el favoritismo recaía sobre Honduras. La Bicolor perdió como visitante contra Nicaragua por 2-0 y solo igualó ante Costa Rica en la última jornada, resultados que cambiaron el panorama del grupo y beneficiaron a países como Haití, que logró avanzar de forma directa por primera vez.

Honduras terminó igualada con Surinam en puntos y diferencia de goles (9 y +1 respectivamente) para ir a la Repesca, pero el ítem de los goles marcados definió la exclusión de la Bicolor. La normativa indicaba que los tres primeros de cada grupo avanzarían al Mundial y solo los dos mejores segundos accederían a la Repesca intercontinental, escenario del que Honduras quedó marginada tras la jornada final.

En la conferencia post partido, la emoción y el desconcierto de Reinaldo Rueda reflejaron el estado de ánimo del entorno futbolístico hondureño. El técnico, con voz quebrantada, pidió disculpas y dejó en el aire la posibilidad de dar un paso al costado al reconocer: “Uno quisiera seguir, pero se te va la ilusión”. Rueda agradeció el apoyo, aunque reconoció que los resultados no acompañaron el proceso.

El futuro de Reinaldo Rueda al frente de la selección está en suspenso. El técnico colombiano subrayó la necesidad de reflexionar y anunció que evaluará su continuidad en los próximos días, en una decisión que analizará junto a la Federación.

Temas Relacionados

Reinaldo RuedaSelección de HondurasMundial 2026Concacaf

Últimas Noticias

La contundente sentencia de una figura del fútbol: “Lamine Yamal puede convertirse en un mejor jugador que Messi”

El ex mediocampista del Real Madrid, Wesley Sneijder, analizó el presente del jugador azulgrana y comparó a ambos futbolistas

La contundente sentencia de una

Lewis Hamilton reveló su rutina matutina y los cambios en su estilo de vida para mantenerse vigente en la Fórmula 1

A través de declaraciones reunidas por The Independent, el piloto británico detalló cómo la disciplina diaria, el trabajo de respiración y el autocuidado mental constituyen pilares en su rendimiento profesional

Lewis Hamilton reveló su rutina

Mano a mano con Felipe Massa: su visión sobre Colapinto, su lucha tras el “crashgate” y por qué Verstappen puede ser el mejor de la historia

Infobae habló con el ex piloto de Ferrari. La Fórmula 1 actual, su análisis de Gabriel Bortoleto y la clave del resurgimiento de los talentos brasileños en el exterior

Mano a mano con Felipe

Atendió un almacén y reparte sus horas entre el remis y la facultad: la historia de superación de Bebu Verón, a horas de una velada histórica

El púgil de José León Suárez se sobrepuso a la adversidad mediante el esfuerzo compartido en una familia de boxeadores. Su reciente consagración continental lo acercó al sueño de ser campeón mundial, hito que intentará alcanzar este viernes junto con el apoyo de su padre-entrenador

Atendió un almacén y reparte

Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

Europa conoció a sus cinco representantes directos, más otros tantos que se sumaron al Repechaje. Además, por la Concacaf se definieron los últimos tres cupos directos. Los detalles y todos los goles de la jornada

Se confirmaron los 42 clasificados
DEPORTES
La contundente sentencia de una

La contundente sentencia de una figura del fútbol: “Lamine Yamal puede convertirse en un mejor jugador que Messi”

Lewis Hamilton reveló su rutina matutina y los cambios en su estilo de vida para mantenerse vigente en la Fórmula 1

Mano a mano con Felipe Massa: su visión sobre Colapinto, su lucha tras el “crashgate” y por qué Verstappen puede ser el mejor de la historia

Atendió un almacén y reparte sus horas entre el remis y la facultad: la historia de superación de Bebu Verón, a horas de una velada histórica

Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

TELESHOW
La emoción de Nicki Nicole

La emoción de Nicki Nicole luego de cantar con Andrea Bocelli: “La mejor noche de mi vida”

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía: gestos de amor y regalos en el aeropuerto

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

INFOBAE AMÉRICA

Quiénes asistieron a la cena

Quiénes asistieron a la cena de Trump para el príncipe heredero de Arabia Saudita

Uruguay suma elementos a denuncia contra astillero español tras comprobar que entregó un acta falsa

“¿Cuánto dinero necesitas para ser feliz?” La respuesta la tiene un experto financiero y autor del libro ‘La psicología del dinero’

La tumba del santo libanés más famoso se prepara para recibir a un papa por primera vez

Zelensky repudió el ataque combinado de Rusia contra Ucrania y aseguró que sanciones efectivas ”pueden cambiar esta situación"