La reacción de un entrenador por no clasificar al Mundial con su selección que recorre el mundo

Reinaldo Rueda lloró tras no clasificar a Honduras al Mundial

El seleccionador de Honduras, Reinaldo Rueda, no contuvo las lágrimas en la conferencia de prensa posterior a la eliminación de su equipo del proceso clasificatorio al Mundial de Norteamérica 2026, un desenlace que marcó un golpe para la afición del país. El entrenador colombiano expresó entre sollozos que el sueño de volver a una Copa del Mundo se esfumó por apenas un gol, dejando a la selección nacional fuera tanto del acceso directo como de la repesca intercontinental.

La frustración invadió el ambiente tras el empate sin anotaciones ante Costa Rica en San José, donde Honduras quedó relegada a la segunda posición del grupo C de la Concacaf. El propio Rueda admitió ante los periodistas que el fútbol dio una “lección de humildad” al combinado bicolor: “Nos quedamos por un gol y clasifica la selección fuerte. Es difícil”, declaró el seleccionador.

El camino de Honduras en la eliminatoria tuvo momentos favorables y otros frustrantes. El arranque de la segunda etapa del ciclo de Reinaldo Rueda generó expectativas, debido al recuerdo de la clasificación a Sudáfrica 2010 conseguida también por el entrenador colombiano. En agosto de 2023, la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) confirmó su regreso con el objetivo de devolver a la selección al máximo escenario futbolístico, algo que no ocurre desde Brasil 2014, cuando el equipo fue dirigido por Luis Fernando Suárez.

“Perdón pero yo creo que es un momento duro. Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Quizá hicimos un buen trabajo pero no fue suficiente. Nos quedamos por un gol y clasifica la selección fuerte, a la que le sacamos 4 puntos de 6. Es difícil”, declaró entre lágrimas.

El formato de clasificación de Concacaf esta vez ofrecía un escenario particular, con México, Estados Unidos y Canadá ya asegurados como anfitriones y con el resto de selecciones en pugna por los cupos restantes. A pesar de encontrarse en un grupo donde el favoritismo recaía sobre Honduras. La Bicolor perdió como visitante contra Nicaragua por 2-0 y solo igualó ante Costa Rica en la última jornada, resultados que cambiaron el panorama del grupo y beneficiaron a países como Haití, que logró avanzar de forma directa por primera vez.

Honduras terminó igualada con Surinam en puntos y diferencia de goles (9 y +1 respectivamente) para ir a la Repesca, pero el ítem de los goles marcados definió la exclusión de la Bicolor. La normativa indicaba que los tres primeros de cada grupo avanzarían al Mundial y solo los dos mejores segundos accederían a la Repesca intercontinental, escenario del que Honduras quedó marginada tras la jornada final.

En la conferencia post partido, la emoción y el desconcierto de Reinaldo Rueda reflejaron el estado de ánimo del entorno futbolístico hondureño. El técnico, con voz quebrantada, pidió disculpas y dejó en el aire la posibilidad de dar un paso al costado al reconocer: “Uno quisiera seguir, pero se te va la ilusión”. Rueda agradeció el apoyo, aunque reconoció que los resultados no acompañaron el proceso.

El futuro de Reinaldo Rueda al frente de la selección está en suspenso. El técnico colombiano subrayó la necesidad de reflexionar y anunció que evaluará su continuidad en los próximos días, en una decisión que analizará junto a la Federación.