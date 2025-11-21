El insólito accidente doméstico de una estrella del Chelsea que lo dejará fuera de las canchas por tres partidos

Cole Palmer y una insólita situación que lo llevará a perderse varios partidos con el Chelsea (REUTERS/Phil Noble)

El inesperado accidente doméstico que sufrió Cole Palmer volvió a aplazar su regreso a la competición con el Chelsea, justo cuando el delantero inglés se preparaba para reincorporarse tras una larga ausencia por lesión. El club londinense confirmó que Palmer se fracturó un dedo del pie izquierdo al golpearse contra una puerta en su domicilio, una situación fortuita que lo dejará fuera de los próximos compromisos del equipo.

El entrenador Enzo Maresca detalló que la lesión, aunque no reviste gravedad, impedirá que Palmer esté disponible para el partido de este sábado y también lo marginará de los encuentros frente al Burnley, Barcelona (por Champions League) y Arsenal. Maresca explicó: “No es nada importante, pero lo único que sabemos es que no estará disponible ni esta semana ni la siguiente”. Y añadió que aún no se conoce con precisión el tiempo que el delantero permanecerá alejado de los terrenos de juego.

Este nuevo revés se produce en un momento en el que Palmer acababa de superar una lesión en la ingle que lo mantuvo inactivo desde septiembre. El futbolista había retomado los entrenamientos en Cobham y se esperaba su inminente reaparición con el primer equipo, pero el accidente doméstico ha pospuesto nuevamente su vuelta a la competición.

Palmer, baja en los Blues al menos tres cotejos más (Reuters/Peter Cziborra)

La lesión inguinal previa ya había limitado de forma significativa la participación de Palmer en la presente temporada, permitiéndole disputar únicamente tres partidos de la Premier League. Su última aparición se produjo ante el Manchester United, encuentro en el que debió abandonar el campo a los veintiún minutos debido a molestias físicas. Desde ese momento, el delantero no ha estado disponible ni para el Chelsea ni para la selección inglesa.

Vale recordar que Palmer ya se perdió los últimos 11 encuentros oficiales del Chelsea, si se contemplan los tres que se disputaron por Champions League (triunfos ante Benfica y Ajax más empate ante Qarabag), seis por Premier League (derrotas ante Brighton y Sunderland más victorias contra Liverpool, Nottingham Forest, Tottenham y Wolverhampton) y dos por Copa de la Liga inglesa (alegrías ante Lincoln y Wolverhampton).

Después del Mundial de Clubes, donde fue una de las grandes figuras del elenco londinense, Palmer apenas pudo jugar cuatro cotejos en lo que va de esta temporada. Presenció el debut por la liga ante Crystal Palace (0-0), se ausentó dos duelos (West Ham y Fulham) por su lesión de aductor y retomó la actividad contra Brentford (2-2, marcó un gol), Bayern Múnich en Champions (derrota 3-1, anotó el tanto de su equipo) y en la caída ante Manchester United (apenas duró 21 minutos en cancha).