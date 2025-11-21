Deportes

El enorme elogio de Alexander Zverev a Francisco Cerúndolo tras el cruce por la Copa Davis

El alemán, que se impuso por 6-4 y 7-6 (3) en un partidazo, reconoció la tarea del argentino

Guardar
Cerúndolo estuvo a la altura
Cerúndolo estuvo a la altura frente a Zverev, aunque no le alcanzó (Fuente: REUTERS / Guglielmo Mangiapane)

Argentina cayó ante Alemania en una dramática serie por los cuartos de final de la Copa Davis. El primer punto para los europeos lo consiguió Alexander Zverev tras una apretada victoria sobre Francisco Cerúndolo, a quien elogió en la conferencia de prensa posterior.

“Siempre lo digo: Francisco podría estar mejor en el ranking. Sin dudas, por cómo juega, debería ser Top 10 o estar muy cerca″, aseguró el número tres del mundo. Y agregó: “Creo que él tendría que buscar dentro suyo la razón por la que todavía no lo logró y trabajar en eso”.

En el SuperTennis Arena de Bolonia, Zverev se impuso por 6-4 y 7-6 (3) en un partido muy parejo, que se definió por detalles. Así logró emparejar la serie tras el triunfo de Tomás Etcheverry frente a Jan-Lennard Struff por 7-6 (3) y 7-6 (7) en el primer single.

Luego, el dobles, con Horacio Zeballos y Andrés Molteni, peleó hasta el final, aunque no pudo: Kevin Krawietz y Tim Puetz se llevaron la victoria por 4-6, 6-4 y 7-6 (10) que posibilitó la clasificación a semifinales, instancia en la que enfrentarán a España, el próximo sábado.

Pese al triunfo, que le permitió además acortar la desventaja frente a Cerúndolo (ahora se impone 3 a 2) en el historial entre ambos, Zverev volvió a cuestionar el formato de la Copa Davis.

“Siempre voy a dar el cien por cien por mi equipo, pero el formato no está bueno. Semejante partido de dobles tuvo no más de mil personas en las tribunas. Si se jugaba en Alemania o Argentina, hubiésemos tenido unas 15 mil personas”, expresó la estrella de Alemania, que volvió a jugar para su seleccionado luego de casi tres años de ausencia.

Alexander Zverev y Francisco Cerúndolo
Alexander Zverev y Francisco Cerúndolo se saludan tras la apretada victoria del alemán (Fuente: REUTERS/Alessandro Garofalo)

“Hice lo mejor que pude, él jugó increíble”

Cerúndolo mostró un muy buen nivel, aunque no fue suficiente para llevarse la victoria. La paridad fue un signo que se mantuvo durante buena parte del encuentro. Zverev jugó mejor los puntos importantes y logró torcer la balanza en su favor.

En el primer set, Sascha consiguió quiebre en el quinto juego. Fue la diferencia que le permitió adelantarse en el tanteador.

El segundo parcial fue todavía más parejo. Una batalla en la que Fran, número 21 del ranking, estuvo a la altura frente al mejor jugador de la actualidad detrás de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

La definición llegó en el tie-break, donde Zverev sacó una luz de ventaja y niveló la serie en el SuperTennis Arena. Pese a que el esfuerzo no alcanzó, Cerúndolo se fue aplaudido.

Francisco Cerúndolo en acción ante
Francisco Cerúndolo en acción ante Alexander Zverev, por los cuartos de final de la Copa Davis 2025 (Fuente: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

“Fue un partido muy parejo, de muy alto nivel por parte de los dos. La cancha estaba muy rápida, él sacó impresionante y eso lo ayudó mucho, aunque creo que en general jugó muy bien, como el 3 del mundo que es”, evaluó Fran.

Y amplió: “Él casi no tuvo errores, no me hizo regalos. Fue un partido muy cerrado, jugamos un par de puntazos que no cayó ninguno para mi lado. Hice lo mejor que pude y del otro lado hubo un rival que jugó increíble. Se definió por detalles”.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoArgentinaFrancisco CerúndoloAlexander ZverevCopa Davisdeportes-argentina

Últimas Noticias

Franco Colapinto terminó 20° en la FP1 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

El pilarense inició su actividad pista en el trazado urbano de Estados Unidos. Más tarde, desde las 01.00 (hora argentina), se realizará la FP2

Franco Colapinto terminó 20° en

Los videos del multitudinario festejo de Rosario Central por el trofeo de “campeón de Liga”: la desafiante frase de Alejo Véliz

Los aficionados del Canalla celebraron el nuevo título obtenido por la institución, el cual se oficializó en el mediodía del jueves tras la Reunión de Comité Ejecutivo de la AFA

Los videos del multitudinario festejo

Bielsa habló durante una hora y 45 minutos para anunciar que sigue en Uruguay: por qué se considera “tóxico” y los roces internos

El DT dialogó con los medios tras la contundente derrota de la Celeste frente a Estados Unidos por 5-1

Bielsa habló durante una hora

El Inter Miami de Messi informó la fecha de inauguración de su nuevo estadio: el rival al que enfrentará

Las Garzas abrirán las puertas del Freedom Park en el inicio de la temporada 2026 de la MLS

El Inter Miami de Messi

El dobles peleó hasta el final, pero no pudo y Argentina cayó frente a Alemania en el Final 8 de la Copa Davis

Horacio Zeballos y Andrés Molteni perdieron ante Kevin Krawietz y Tim Puetz por 4-6, 6-4 y 7-6(10). El 2 a 1 en la serie les dio a los europeos la clasificación para las semifinales contra España

El dobles peleó hasta el
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 20° en

Franco Colapinto terminó 20° en la FP1 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Los videos del multitudinario festejo de Rosario Central por el trofeo de “campeón de Liga”: la desafiante frase de Alejo Véliz

Bielsa habló durante una hora y 45 minutos para anunciar que sigue en Uruguay: por qué se considera “tóxico” y los roces internos

El Inter Miami de Messi informó la fecha de inauguración de su nuevo estadio: el rival al que enfrentará

El dobles peleó hasta el final, pero no pudo y Argentina cayó frente a Alemania en el Final 8 de la Copa Davis

TELESHOW
Lissa de Bandana habló tras

Lissa de Bandana habló tras su ataque de furia y su mal momento con Lourdes Fernández: “Quiere desacreditar lo que hice”

Roberto García Moritán se sinceró sobre las posibilidades de casamiento con Priscila Crivocapich

Moria Casán habló del aborto que tuvo en su juventud: “A los 17 años iba sola a sacarme cosas para no tener una familia”

Ángel de Brito confirmó cuándo será el último programa de Yanina Latorre en LAM: el final de una década de trabajo

Maxi López, Eugenia Tobal y Valu Cervantes fueron sorprendidos por sus hijos en MasterChef Celebrity: todas las fotos

INFOBAE AMÉRICA

La OEA convocó una sesión

La OEA convocó una sesión urgente por los “crecientes riesgos” para el proceso electoral en Honduras

Imágenes satelitales muestran cómo el régimen de China moviliza barcos civiles para una eventual invasión a Taiwán

Rusia anunció la captura de la ciudad ucraniana de Kupiansk

El presidente de Bolivia eliminó el Ministerio de Justicia tras destituir a Freddy Vidovic

El secreto mejor guardado de Bruselas: así es el Frietmuseum, el único museo que rinde homenaje a las papas fritas