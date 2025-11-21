El enorme elogio de Alexander Zverev a Francisco Cerúndolo tras el cruce por la Copa Davis

Cerúndolo estuvo a la altura frente a Zverev, aunque no le alcanzó (Fuente: REUTERS / Guglielmo Mangiapane)

Argentina cayó ante Alemania en una dramática serie por los cuartos de final de la Copa Davis. El primer punto para los europeos lo consiguió Alexander Zverev tras una apretada victoria sobre Francisco Cerúndolo, a quien elogió en la conferencia de prensa posterior.

“Siempre lo digo: Francisco podría estar mejor en el ranking. Sin dudas, por cómo juega, debería ser Top 10 o estar muy cerca″, aseguró el número tres del mundo. Y agregó: “Creo que él tendría que buscar dentro suyo la razón por la que todavía no lo logró y trabajar en eso”.

En el SuperTennis Arena de Bolonia, Zverev se impuso por 6-4 y 7-6 (3) en un partido muy parejo, que se definió por detalles. Así logró emparejar la serie tras el triunfo de Tomás Etcheverry frente a Jan-Lennard Struff por 7-6 (3) y 7-6 (7) en el primer single.

Luego, el dobles, con Horacio Zeballos y Andrés Molteni, peleó hasta el final, aunque no pudo: Kevin Krawietz y Tim Puetz se llevaron la victoria por 4-6, 6-4 y 7-6 (10) que posibilitó la clasificación a semifinales, instancia en la que enfrentarán a España, el próximo sábado.

Pese al triunfo, que le permitió además acortar la desventaja frente a Cerúndolo (ahora se impone 3 a 2) en el historial entre ambos, Zverev volvió a cuestionar el formato de la Copa Davis.

“Siempre voy a dar el cien por cien por mi equipo, pero el formato no está bueno. Semejante partido de dobles tuvo no más de mil personas en las tribunas. Si se jugaba en Alemania o Argentina, hubiésemos tenido unas 15 mil personas”, expresó la estrella de Alemania, que volvió a jugar para su seleccionado luego de casi tres años de ausencia.

Alexander Zverev y Francisco Cerúndolo se saludan tras la apretada victoria del alemán (Fuente: REUTERS/Alessandro Garofalo)

“Hice lo mejor que pude, él jugó increíble”

Cerúndolo mostró un muy buen nivel, aunque no fue suficiente para llevarse la victoria. La paridad fue un signo que se mantuvo durante buena parte del encuentro. Zverev jugó mejor los puntos importantes y logró torcer la balanza en su favor.

En el primer set, Sascha consiguió quiebre en el quinto juego. Fue la diferencia que le permitió adelantarse en el tanteador.

El segundo parcial fue todavía más parejo. Una batalla en la que Fran, número 21 del ranking, estuvo a la altura frente al mejor jugador de la actualidad detrás de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

La definición llegó en el tie-break, donde Zverev sacó una luz de ventaja y niveló la serie en el SuperTennis Arena. Pese a que el esfuerzo no alcanzó, Cerúndolo se fue aplaudido.

Francisco Cerúndolo en acción ante Alexander Zverev, por los cuartos de final de la Copa Davis 2025 (Fuente: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

“Fue un partido muy parejo, de muy alto nivel por parte de los dos. La cancha estaba muy rápida, él sacó impresionante y eso lo ayudó mucho, aunque creo que en general jugó muy bien, como el 3 del mundo que es”, evaluó Fran.

Y amplió: “Él casi no tuvo errores, no me hizo regalos. Fue un partido muy cerrado, jugamos un par de puntazos que no cayó ninguno para mi lado. Hice lo mejor que pude y del otro lado hubo un rival que jugó increíble. Se definió por detalles”.