Lo que no se vio del tenso careo entre Puma Martínez y Bam Rodríguez: fuerte advertencia, la hinchada argentina y guiño a la Scaloneta

La fuerte advertencia del Puma Martínez a Bam Rodríguez

La expectativa en torno al enfrentamiento entre Fernando “Puma” Martínez y Jesse “Bam” Rodríguez alcanzó un nuevo nivel tras la presentación oficial del combate en Arabia Saudita, donde ambos pugilistas buscarán unificar los títulos mundiales de la categoría supermosca. La cita, programada para el 22 de noviembre en el ANB Arena de Riad, promete definir al campeón indiscutido y podría marcar un hito en la historia del boxeo argentino, al ofrecer la posibilidad de que el país sume a su primer monarca absoluto en una división.

Así fue el tenso careo del Puma Martínez con Bam Rodríguez

El púgil argentino, único campeón mundial vigente del país, manifestó su confianza y determinación en la antesala del evento. “Esta pelea la gano por KO. Tengo confianza porque todavía no se enfrentó al verdadero Puma que tiene la Argentina. Hay un puma que ruge y que tiene todo el poder, tiene toda la experiencia y se lo va a comer al Bam Rodríguez”, aseguró el oriundo de La Boca en la conferencia de prensa.

Así fue el tenso careo del Puma Martínez con Bam Rodríguez

El evento concluyó con el clásico careo entre los dos boxeadores. Hubo un momento tenso cuando el Puma Martínez se abalanzó en dos oportunidades contra el Bam Rodríguez. El nutrido público argentino se hizo sentir con cánticos Fernando, quien luego explicó qué ocurrió durante el pesaje: “Bueno gente recién vinimos de la conferencia, ahí ya le queríamos dar. Ya quería pelear ahí nomás, no me importaba nada. Como siempre Argentina primero y hay que demostrar que no le tenemos miedo a nadie”.

Martínez también se tomó un tiempo para devolverle el cariño a sus fans, que inundaron las redes sociales con un gran respaldo para el boxeador argentino: “Agradecerles siempre por el apoyo, el aguante y el cariño que me tienen y me dan. Me pone muy feliz y contento. Estamos a un paso para la pelea. Contarles que a las nueve de la noche de Argentina estaré peleando. Está todo confirmado, hay guerra, no se la pierdan. Que hoy casi hubo un par de choques, con cinturones y hay que demostrar que somos los mejores. Fuerte abrazo y saludo a toda mi familia. A vos viejita linda, a mi señora Mica, a mis hijas Eluney y Alma. Les mando un fuerte abrazo y a toda la Argentina, muchísimas gracias por el aguante”.

Puma Martínez había expresado en la presentación de ayer que se encontraba en su “mejor condición física” y también destacó la “máxima experiencia” con la que cuenta. “Me siento muy bien para hacer historia para toda la Argentina”, aseguró. El boxeador de La Boca subrayó la importancia de la estrategia en un combate de esta magnitud: “Debo ser un poco más inteligente, fijarme cuándo hay que fajarse y cuándo no. Y en qué momento debo boxear”.

La trascendencia de la velada se potencia por el contexto histórico: figuras emblemáticas del boxeo argentino no lograron alcanzar el estatus de campeón indiscutido, un objetivo que ahora parece al alcance de Martínez. El combate, que forma parte de la Riyadh Season, será transmitido en exclusiva por DAZN desde las 17 (hora argentina), con el turno del argentino previsto para las 21.

El Puma Martínez eligió a tres jugadores de la Scaloneta que podrían ser boxeadores: los motivos

En diálogo con la transmisión oficial, Puma Martínez se prendió en un ping pong referido a la selección argentina campeona. Frente a la consulta de qué futbolistas de la Scaloneta le ve dotes o pudieron haber sido boxeadores, Fernando mencionó a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez. “Messi por la velocidad. De Paul que tiene mucho huevo y va para el frente. Y el Toro que tambén va al frente. Yo creo que ellos podrían andar bien en el boxeo”.

El rival, Jesse “Bam” Rodríguez, llega con un historial reciente que lo posiciona como un adversario de peso. El estadounidense viene de imponerse por nocaut técnico en el décimo asalto a Phumelela Cafú, resultado que le permitió unificar los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), además de ostentar el cinturón de The Ring. Martínez reconoció la calidad de su oponente: “Es un gran campeón”, afirmó, y destacó que ambos llegan en el punto más alto de sus carreras. “Acá se define todo, se define el indiscutido, así que muy contento por eso. Se luchó, se hizo mucho sacrificio, muchos años encima para esto. Estamos bien enfocados, bien concentrados, contentos para esto. Muy ansioso por la pelea”, confesó semanas atrás en diálogo con Infobae.

La jornada de presentación en Arabia Saudita estuvo marcada por momentos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, reflejando la dimensión internacional del evento. Puma Martínez, su entrenador Rodrigo Calabrerse, la promotora Chino Maidana Promotions y su pareja Micaela Torta Oliveri compartieron distintos contenidos que captaron la atención de los seguidores. Algunos de los videos que más destacados.

Puma Martínez explica su especial remera con los campeones mundiales de boxeo

Durante la entrevista en el escenario, Puma Martínez lució una remera especial con los rostros de históricos campeones mundiales argentinos: Nicolino Locche, Carlos Monzón, Marcos “Chino” Maidana y Sergio “Maravilla” Martínez. Al ser consultado por los presentadores sobre el significado de su atuendo, explicó: “Estos son los favoritos, los grandes campeones que tiene la Argentina y yo me quiero convertir en un grande como ellos y pasar a la historia, escribiendo mi propio legado para toda la Argentina”.

Las flexiones a lo Rocky Balboa del Puma Martínez en la presentación de la pelea ante Bam Rodríguez

Ya sobre el ring, el argentino exhibió una preparación física notable, emulando a Rocky Balboa con una rutina de flexiones que evocó las escenas icónicas de las películas del célebre personaje. Este gesto fue uno de los más comentados de la jornada.

"I'm going to kill you", la broma en inglés del Puma Martínez que se volvió viral (Video: Fer Sabatini)

Uno de los momentos más virales se produjo cuando le pidieron a Puma Martínez que enviara un mensaje en inglés a su próximo rival. El argentino, en tono humorístico, improvisó: “I’m going to kill you”, provocando risas y generando un amplio eco en las redes sociales por su espontaneidad.

El pasito viral del Puma Martínez que mostró su esposa en las redes

La jornada también incluyó un video difundido por su esposa, en el que se lo ve realizando un paso de baile que rápidamente se popularizó entre sus seguidores.

"Argentina copa en todos lados", la confianza del Puma Martínez para la pelea

En una de sus caminatas por las calles de Riad, Puma Martínez reafirmó su identidad nacional y la confianza en el apoyo argentino: “Dale que estamos en Arabia, aguante Argentina, que copa en todos lados papá. Argentina campeón del mundo”, se lo escucha decir en uno de los videos que circularon ampliamente en redes sociales, consolidando la presencia argentina en el escenario internacional del boxeo.