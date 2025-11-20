La clave, en el mediocampo: las dudas de Gallardo en la formación de River para enfrentar a Racing por los octavos del Clausura

La inminente reincorporación de Kevin Castaño y Matías Galarza tras la fecha FIFA reavivó el análisis en el cuerpo técnico de River Plate sobre la conformación del mediocampo para el crucial enfrentamiento ante Racing Club por los octavos de final del Torneo Clausura. El regreso de estos futbolistas, sumado a la recuperación de varios titulares, anticipa una alineación con modificaciones sustanciales respecto al último partido, aunque la mayor incógnita se concentra en la zona central del campo.

Mientras la defensa se perfila con cambios casi obligados, el entrenador Marcelo Gallardo debe resolver si mantiene un esquema con mayor presencia en el medio, apostando por el colombiano Castaño junto a dos volantes centrales clásicos como Enzo Pérez y Juan Portillo, o si opta por una formación más ofensiva, dando lugar a Santiago Lencina o Giuliano Galoppo. La decisión sobre este eje táctico determinará el perfil del equipo: un River Plate más equilibrado y áspero si se inclina por el tridente de volantes posicionales, o uno con mayor vocación ofensiva y llegada al área rival si elige a Lencina o Galoppo, quienes acompañarían a Juan Fernando Quintero en la generación de juego.

En la defensa, la situación de Gonzalo Montiel es seguida de cerca. El lateral derecho, que sufrió un esguince de rodilla, está siendo exigido durante la semana para evaluar si podrá estar disponible en el Estadio Presidente Perón. Si Montiel no llega en condiciones, Agustín Obregón podría ocupar su lugar y debutar como titular, tras su estreno en Liniers ante Vélez. En caso de que Gallardo prefiera experiencia, la alternativa sería Sebastián Boselli. La baja de Fabricio Bustos, quien estará ausente aproximadamente un mes por lesión, y la salida de Milton Casco del equipo, redujeron las opciones en ese sector.

En tanto que el regreso de Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña a la última línea, tras cumplir la fecha de suspensión por acumulación de amarillas, es una certeza para el cuerpo técnico. Por su parte, Juan Portillo, que actuó como zaguero en el empate ante Vélez, podría mantenerse en el once inicial, aunque desplazado al eje del mediocampo.

Maximiliano Salas volvería a ser titular ante su ex equipo (Crédito: Juan José García)

En el ataque, la continuidad de la dupla Sebastián Driussi y Maximiliano Salas no está garantizada. Aunque Salas viene de marcarle un gol a su ex club para eliminarlo de la Copa Argentina, su rendimiento mermó, aunque su presencia parece asegurada. Y si Facundo Colidio responde favorablemente a las exigencias físicas tras recuperarse de un desgarro, Driussi pueda dejar su lugar en el equipo titular.

El encuentro entre River Plate y Racing, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025, se disputará el próximo lunes a las 19:15 en el Cilindro de Avellaneda. Ambos equipos buscarán avanzar a los cuartos de final y consolidarse entre los ocho mejores del campeonato.

Ser campeón de este certamen es una de las vías que le restan a River Plate para poder clasificarse a la fase previa de la próxima Copa Libertadores. La otra opción es que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos sean los que logren el título.

Con este panorama, por ahora, la probable alineación que maneja Gallardo para este compromiso incluye a Franco Armani en el arco; Gonzalo Montiel o Agustín Obregón, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña en la defensa; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina y Juan Fernando Quintero en el mediocampo; y en la delantera, Sebastián Driussi o Facundo Colidio junto a Maximiliano Salas.