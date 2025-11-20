Deportes

La clave, en el mediocampo: las dudas de Gallardo en la formación de River para enfrentar a Racing por los octavos del Clausura

El entrenador analiza el esquema que usará en el Cilindro. Las alternativas

Guardar

La inminente reincorporación de Kevin Castaño y Matías Galarza tras la fecha FIFA reavivó el análisis en el cuerpo técnico de River Plate sobre la conformación del mediocampo para el crucial enfrentamiento ante Racing Club por los octavos de final del Torneo Clausura. El regreso de estos futbolistas, sumado a la recuperación de varios titulares, anticipa una alineación con modificaciones sustanciales respecto al último partido, aunque la mayor incógnita se concentra en la zona central del campo.

Mientras la defensa se perfila con cambios casi obligados, el entrenador Marcelo Gallardo debe resolver si mantiene un esquema con mayor presencia en el medio, apostando por el colombiano Castaño junto a dos volantes centrales clásicos como Enzo Pérez y Juan Portillo, o si opta por una formación más ofensiva, dando lugar a Santiago Lencina o Giuliano Galoppo. La decisión sobre este eje táctico determinará el perfil del equipo: un River Plate más equilibrado y áspero si se inclina por el tridente de volantes posicionales, o uno con mayor vocación ofensiva y llegada al área rival si elige a Lencina o Galoppo, quienes acompañarían a Juan Fernando Quintero en la generación de juego.

En la defensa, la situación de Gonzalo Montiel es seguida de cerca. El lateral derecho, que sufrió un esguince de rodilla, está siendo exigido durante la semana para evaluar si podrá estar disponible en el Estadio Presidente Perón. Si Montiel no llega en condiciones, Agustín Obregón podría ocupar su lugar y debutar como titular, tras su estreno en Liniers ante Vélez. En caso de que Gallardo prefiera experiencia, la alternativa sería Sebastián Boselli. La baja de Fabricio Bustos, quien estará ausente aproximadamente un mes por lesión, y la salida de Milton Casco del equipo, redujeron las opciones en ese sector.

En tanto que el regreso de Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña a la última línea, tras cumplir la fecha de suspensión por acumulación de amarillas, es una certeza para el cuerpo técnico. Por su parte, Juan Portillo, que actuó como zaguero en el empate ante Vélez, podría mantenerse en el once inicial, aunque desplazado al eje del mediocampo.

Maximiliano Salas volvería a ser
Maximiliano Salas volvería a ser titular ante su ex equipo (Crédito: Juan José García)

En el ataque, la continuidad de la dupla Sebastián Driussi y Maximiliano Salas no está garantizada. Aunque Salas viene de marcarle un gol a su ex club para eliminarlo de la Copa Argentina, su rendimiento mermó, aunque su presencia parece asegurada. Y si Facundo Colidio responde favorablemente a las exigencias físicas tras recuperarse de un desgarro, Driussi pueda dejar su lugar en el equipo titular.

El encuentro entre River Plate y Racing, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025, se disputará el próximo lunes a las 19:15 en el Cilindro de Avellaneda. Ambos equipos buscarán avanzar a los cuartos de final y consolidarse entre los ocho mejores del campeonato.

Ser campeón de este certamen es una de las vías que le restan a River Plate para poder clasificarse a la fase previa de la próxima Copa Libertadores. La otra opción es que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos sean los que logren el título.

Con este panorama, por ahora, la probable alineación que maneja Gallardo para este compromiso incluye a Franco Armani en el arco; Gonzalo Montiel o Agustín Obregón, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña en la defensa; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina y Juan Fernando Quintero en el mediocampo; y en la delantera, Sebastián Driussi o Facundo Colidio junto a Maximiliano Salas.

Temas Relacionados

River PlateRacingTorneo ClausuraMarcelo Gallardodeportes-argentina

Últimas Noticias

La nueva cábala de Boca en la antesala de una nueva “final” por el Clausura y las dudas de Úbeda pensando en Talleres

El Xeneize chocará contra el equipo cordobés en La Bombonera y el entrenador todavía no definió al equipo

La nueva cábala de Boca

Alejandro Domínguez confirmó la Finalissima entre Argentina y España: cuándo se jugará

El presidente de la Conmebol comunicó que la misma se llevará a cabo en un estadio neutral y dio a conocer la fecha

Alejandro Domínguez confirmó la Finalissima

Lo que no se vio del tenso careo entre Puma Martínez y Bam Rodríguez: fuerte advertencia, la hinchada argentina y guiño a la Scaloneta

El púgil argentino afrontará este sábado una pelea unificatoria por el título mundial supermosca

Lo que no se vio

Estudiantes negó haber votado a favor del título de Central: la respuesta de Pablo Toviggino a Verón

La institución de La Plata emitió un mensaje en el que desmintió los argumentos del ente regulador y de la LPF

Estudiantes negó haber votado a

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Después de retirarse del fútbol profesional, el exdeportista apuesta por el autocuidado y la prevención. Cuáles fueron las consecuencias físicas que enfrenta tras finalizar su carrera, según reveló a Men’s Health

Marcelo Vieira se reinventa en
DEPORTES
La nueva cábala de Boca

La nueva cábala de Boca en la antesala de una nueva “final” por el Clausura y las dudas de Úbeda pensando en Talleres

Alejandro Domínguez confirmó la Finalissima entre Argentina y España: cuándo se jugará

Lo que no se vio del tenso careo entre Puma Martínez y Bam Rodríguez: fuerte advertencia, la hinchada argentina y guiño a la Scaloneta

Estudiantes negó haber votado a favor del título de Central: la respuesta de Pablo Toviggino a Verón

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

TELESHOW
La angustia de Juana Repetto

La angustia de Juana Repetto por el viaje de su hijo mayor: “Re movilizada”

María Becerra publicó un adelanto de la canción con su novio, J Rei: “Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”

El Turco Husaín reveló la polémica estrategia que usa en MasterChef Celebrity: “Hay que prestar atención”

Graciela Alfano habló sobre el momento más oscuro de su vida: “Hubiera terminado presa”

Ailán Cova reaccionó a la tierna foto de Alexis Mac Allister junto a su hija: “Completamente enamorada”

INFOBAE AMÉRICA

El hijo del ex contralor

El hijo del ex contralor correísta fue sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos

El narco ecuatoriano alias Pipo sostiene que su acta de defunción está vigente pese a su captura en España

Reportan el sobrevuelo de al menos cinco aviones militares de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela

Semiyarka, la ciudad que desafía la visión sobre el origen del urbanismo en la Edad del Bronce

Regalos para estar presente: cómo elegir obsequios que conectan esta Navidad