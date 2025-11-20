Challenger Tour: quiénes son los tenistas argentinos que compiten esta semana en Florianópolis y Guayaquil

Facundo Díaz Acosta pega el drive durante el Challenger de Antofagasta este año

Mientras la atracción principal se ubica en Bolonia, con la participación de la Selección Argentina de Tenis YPF en el Final 8 de la Copa Davis, en Sudamérica se disputan de manera simultánea dos certámenes del segundo escalón del circuito ATP: los Challengers de Florianópolis y Guayaquil. En territorio brasileño, siete argentinos intentarán avanzar a los cuartos de final, mientras que en Ecuador participan otros cinco representantes nacionales.

Este miércoles, en la capital del estado de Santa Catarina, un argentino sobresalió en una jornada marcada por el protagonismo local: Máximo Zeitune.

El tucumano de 19 años, actual número 925 del ranking mundial, derrotó al brasileño José Pereira (669°) por 7-6 (4) y 6-3 y obtuvo su primera victoria en el cuadro principal de un Challenger, un paso significativo para un jugador que recién comienza a construir su recorrido profesional. Con este resultado, según el sitio Live Tennis Rankings, estaría ascendiendo al puesto 822.

Machi, procedente de la clasificación, se sumó al brasileño Joao Fonseca, al colombiano Miguel Tobón y al local Pedro Rodrigues como los únicos tenistas nacidos en 2006 de la región que registran triunfos en el nivel. Este jueves, aún con horario a confirmar, enfrentará a su compatriota Andrea Collarini (272°) en busca de prolongar una semana soñada.

En la parte superior del cuadro se encuentra Guido Justo (365°), quien se medirá con el máximo preclasificado del torneo, el brasileño Joao Reis da Silva. En ese mismo sector, Juan Bautista Torres (370°) chocará con el experimentado Daniel Dutra da Silva, otro jugador local que, a pesar de sus 38 años, suele hacerse fuerte dentro de su país.

Juan Bautista Torres busca seguir escalando posiciones

Además, Nicolás Kicker (259°) y Gonzalo Villanueva (178°) protagonizarán el primer cruce argentino de la ronda, un enfrentamiento que garantiza presencia nacional en la siguiente instancia. El segundo duelo entre compatriotas tendrá lugar en la zona inferior, con el cruce entre los mencionados Zeitune y Collarini.

Allí también competirá Facundo Díaz Acosta (226°), tercer sembrado, quien se medirá con el local Eduardo Ribeiro. Los seis lugares restantes del cuadro están ocupados por cinco brasileños y el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo, ex número uno del mundo juvenil y una de las principales promesas del continente.

En paralelo, en Guayaquil, ya hay un argentino instalado en los cuartos de final del certamen que se disputa en el Anexo Guayaquil Tenis Club: Federico Agustín Gómez (124°). El Bombardero, octavo preclasificado, superó primero a su compatriota Tomás Martínez (995°) por 6-2 y 6-1 y luego venció al brasileño Paulo André Saraiva Dos Santos por 6-1 y 7-6 (6), con lo que accedió a la siguiente ronda sin ceder sets.

Este jueves, con horario aún por definirse, comenzarán a completarse las plazas de la instancia que reunirá a ocho tenistas. En la zona inferior del cuadro, único sector con presencia nacional, se enfrentarán Facundo Mena (389°) y Juan Estévez (644°), reciente campeón del M15 de Azul. A su vez, Hernán Casanova (356°) afrontará un exigente desafío ante la principal promesa local, Álvaro Guillén Meza, pupilo de Carlos Berlocq.

Federico Gómez le pega de derecha en el Challenger Villa María 2025

Por su parte, el joven rosarino Luciano Ambrogi (460°) se medirá con el peruano Gonzalo Bueno, uno de los jugadores de mayor proyección de la región, en uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada ecuatoriana.

Tanto en Florianópolis como en Guayaquil, la delegación argentina transita una semana cargada de oportunidades, con varios nombres jóvenes decididos a consolidarse en el circuito.