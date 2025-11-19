Deportes

Fue multicampeón con River, juega la Copa Potrero y podría transformarse en un “golpe de efecto” en el mercado argentino

Racing de Córdoba, que milita en la Primera Nacional, sondeó a Matías Suárez, de 37 años

El atacante celebra un gol
El atacante celebra un gol con la casaca del Mllonario (@fotobairesarg)

Racing de Córdoba ha iniciado gestiones para incorporar a Matías Suárez, delantero de 37 años con pasado en River Plate y Belgrano, quien en julio se marchó de Unión Española de Chile y estuvo jugando en un torneo regional y en la Copa Potrero, el certamen amateur que organiza el Kun Agüero. El club cordobés busca dar un “golpe de efecto” en el mercado de pases del Ascenso argentino, en medio de una reestructuración interna motivada por la salida de su entrenador y declaraciones polémicas de su presidente, Manuel Pérez.

La dirigencia de la Academia cordobesa ya manifestó su interés a Suárez. El objetivo es avanzar en los próximos días para intentar convencer al futbolista, quien aún no ha definido si continuará su carrera profesional. La posibilidad de regresar a Córdoba y convertirse en la figura de un nuevo proyecto deportivo aparece como un factor que podría influir en su decisión.

Tras dejar River Plate en enero de 2024, Suárez tuvo un breve paso por Belgrano y luego se sumó a Unión Española de Chile, donde quedó libre en julio. Desde entonces, el delantero ha jugado de manera amateur en la Liga Riotercerense, un torneo regional de Córdoba, y ha participado en la Copa Potrero. Actualmente, Suárez no cuenta con otras ofertas concretas y la propuesta de Racing le permitiría continuar en su provincia natal, además de seguir compitiendo en alto nivel.

El contexto interno de Racing de Córdoba ha sido complejo en los últimos meses. Tras la salida del director técnico Hernán Medina y las declaraciones del presidente Manuel Pérez contra gran parte de los jugadores, el club busca reordenar su proyecto deportivo y reanimar a los hinchas, luego de la caída 4-1 ante Belgrano por la Copa provincial.

La trayectoria de Matías Suárez respalda el interés generado. El delantero llegó a River Plate en enero de 2019, procedente de Belgrano, por una transferencia de USD 2,8 millones. En el club de Núñez disputó 133 partidos, marcó 40 goles y dio 30 asistencias, además de conquistar siete títulos, entre ellos la Recopa Sudamericana 2019, dos campeonatos de Primera División y dos Trofeos de Campeones. También pasó por la selección argentina: fue parte del plantel que terminó tercero en la Copa América 2019. Su salida de River se produjo tras una serie de lesiones y la decisión del club de no renovar su contrato.

El atacante brilla en “Mi Abuela Lala”, el conjunto apadrinado por Julián Álvarez en la Copa Potrero. Y hasta se animó a hacer declaraciones sobre el presente de River, que jugará contra Racing por los octavos de final del Torneo Clausura, pero no logró asegurar vía tabla anual su pasaje a la próxima Copa Libertadores (deberá quedarse con el certamen o que lo hagan Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors para al menos disputar el repechaje de ingreso a la máxima competencia internacional).

“Opinar estando afuera siempre es más fácil, porque uno ve todo con más tranquilidad, sin presión. La verdad, confío muchísimo en el técnico que tiene River. va a sacar esto adelante, no tengo dudas”, respaldó a Marcelo Gallardo. También hay gran calidad de jugadores, solo están pasando un mal momento futbolístico", concluyó.

