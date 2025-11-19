El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer el fallo tras la batalla campal en Deportivo Madryn-Morón: los nueve suspendidos

El resumen del partido entre Deportivo Madryn vs Morón

Una batalla campal en el campo de juego y una pelea con la policía tras el pitazo final marcaron el desenlace del partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, que definió el pase a la final del reducido de la Primera Nacional. El encuentro, disputado en el estadio Coliseo del Golfo el pasado domingo, terminó con la victoria por 1 a 0 del conjunto local y la clasificación a la última instancia por el ascenso.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) intervino mediante el Tribunal de Disciplina, que se pronunció rápidamente sobre el episodio, según figura en el fallo oficial. El documento detalla la suspensión provisional de siete integrantes del equipo de Deportivo Morón, más un jugador del equipo local; además, uno de los futbolistas expulsados recibió una sanción concreta por cuatro partidos.

El fallo del Tribunal de Disciplina tras los incidentes y la batalla campal entre Deportivo Madryn y Morón

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió la suspensión provisional de Germán Ariel Rivero, delantero de Deportivo Madryn, así como del director técnico Carlos Alberto Pereyra, del médico Ignacio Arturo Milograna y de los jugadores Gastón Germán González, Julio César Salva, Franco Lorenzón, Emilio Sebastián Lazza y Elías Fabián Luis Contreras, todos pertenecientes a Deportivo Morón. La lista incluye, además, la sanción de cuatro partidos para Joaquín Ariel Livera, en cumplimiento del artículo 13 1.i) del Código Disciplinario.

De acuerdo con el fallo oficial, todos los involucrados pueden presentar descargos por escrito ante el tribunal. El fundamento legal de la medida, basada en los artículos 47 y 48 del Código Disciplinario de la AFA, radica en la gravedad y notoriedad de los hechos, que motivaron la aplicación de suspensiones preventivas hasta tanto se determine con precisión la responsabilidad de cada implicado.

La polémica infracción que cobró Echavarría y derivó en el gol de Deportivo Madryn

El partido tuvo un arbitraje muy polémico, con una expulsión directa y un clima de tensión creciente en las tribunas y en el campo de juego. A los 13 minutos del primer tiempo, Santiago Postel marcó el único tanto para los dueños de casa tras un tiro libre sancionado por el árbitro Pablo Echavarría. La falta que derivó en el gol fue objetada por los jugadores de Morón, quienes mostraron malestar por la decisión.

El desarrollo posterior exhibió a Morón como dominador territorial, aunque sin eficacia en la definición. La segunda mitad trajo la expulsión de Joaquín Ariel Livera, tras conectar un codazo. Sin embargo, hubo dos jugadas puntales previas que terminaron por exacerbar los ánimos del conjunto visitante. Un planchazo y otra durísima infracción desde atrás que bien pudieron valerle la roja a dos jugadores locales.

El durísimo planchazo que Echavarría no sancionó con expulsión

La durísima patada desde atrás que Echavarría ni amonestó

El desenlace escaló cuando, tras el silbatazo final, se desencadenó un enfrentamiento multitudinario dentro de la cancha. Las imágenes muestran intercambios de golpes y empujones entre jugadores, integrantes de cuerpos técnicos y allegados, que debieron ser frenados por personal policial. La intervención incluyó forcejeos con jugadores visitantes y el uso de medidas de dispersión. Los incidentes involucraron a la policía, extendiendo el caos por varios minutos hasta la desmovilización de los planteles.

El escandaloso final, con batalla campal, entre Deportivo Madryn y Morón

Con ese resultado, Deportivo Madryn avanzó a la final ante Estudiantes de Río Cuarto, mientras que los jugadores y oficiales suspendidos aguardan la resolución final del proceso iniciado por el órgano disciplinario de la AFA.