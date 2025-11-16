Batalla campal y pelea cuerpo a cuerpo con la policía: los videos del escandaloso final entre Deportivo Madryn y Morón

El escandaloso final, con batalla campal, entre Deportivo Madryn y Morón

La semifinal del Reducido de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón dejó una estela de controversias, expulsiones y una batalla campal tras el pitazo final, en un duelo que definió al primer finalista que buscará el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. En el estadio Coliseo del Golfo, el conjunto aurinegro se impuso por 1-0 gracias a un gol de cabeza de Santiago Postel, resultado que le permite disputar la final ante Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en la Primera División.

El durísimo planchazo que Echavarría ni amonestó

El único tanto del encuentro llegó a los 13 minutos del primer tiempo, cuando Postel conectó de cabeza tras un tiro libre originado por una falta polémica sancionada por el árbitro Pablo Echavarría. La decisión arbitral fue motivo de reclamos por parte de los jugadores de Morón, quienes consideraron injusta la infracción que derivó en el gol. A pesar de la temprana ventaja, Deportivo Madryn no logró ampliar la diferencia y se replegó, mientras que Morón asumió el control del balón durante largos pasajes del partido.

Las estadísticas reflejaron el dominio territorial de Deportivo Morón, que alcanzó un 69% de posesión frente al 31% de Madryn a los 30 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, la eficacia estuvo del lado local, que concretó su único remate al arco en el gol de Postel. El equipo dirigido por Leandro Gracián resistió los embates del rival, que no pudo traducir su superioridad en situaciones claras de gol.

La polémica infracción que cobró Echavarría y derivó en el gol de Deportivo Madryn

La situación se agravó a los seis minutos del complemento, cuando Joaquín Livera fue expulsado por un violento codazo, dejando a Morón con diez jugadores durante casi toda la segunda mitad.

El final del partido desató una batalla campal en el campo de juego. Jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y allegados de ambos equipos se trenzaron en una serie de insultos, patadas y forcejeos que requirieron la intervención de la policía, que terminó reprimiendo a los jugadores visitantes. La violencia se extendió durante varios minutos, empañando la clasificación de Madryn a la final del Reducido.

La durísima patada desde atrás que Echavarría ni amonestó

En el contexto del torneo, la Primera Nacional se estructura en dos zonas de 18 equipos cada una, con partidos de ida y vuelta. Los líderes de cada grupo disputan una final única por el primer ascenso, mientras que el segundo ascenso se define mediante un torneo reducido por eliminación directa, en el que participan el perdedor de la final y los equipos ubicados del segundo al octavo puesto de cada zona. En cuanto a los descensos, los dos últimos de cada grupo pierden la categoría, dependiendo su destino de la afiliación con la Asociación del Fútbol Argentino.

Con este resultado, Deportivo Madryn se medirá ante Estudiantes de Río Cuarto por el segundo ascenso a la Liga Profesional, mientras que Gimnasia de Mendoza ya aseguró su lugar en la máxima división como campeón del torneo. La jornada, marcada por la polémica arbitral y los incidentes posteriores, quedará registrada como una de las más intensas de la temporada en la segunda división del fútbol argentino.