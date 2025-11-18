“Tuve un momento desagradable con Maradona”: Pablo Zabaleta explicó por qué no fue convocado al Mundial de Sudáfrica

Pablo Zabaleta contó por qué Maradona no lo llevó al Mundial de Sudáfrica 2010

En una entrevista con El After de Post United, el ex futbolista argentino Pablo Zabaleta compartió detalles inéditos sobre su ausencia en el Mundial de Sudáfrica 2010 bajo la dirección de Diego Maradona. En un repaso por aquel ciclo en la selección argentina, el hombre surgido de San Lorenzo relató cómo una lesión y una posterior conversación tensa con Maradona marcaron un momento clave en su carrera.

El lateral derecho, figura histórica del Manchester City y subcampeón del mundo en 2014, explicó que no formó parte del proceso inicial luego de que Maradona asumiera al frente del equipo nacional. “Cuando estaba Diego de técnico en la Selección, él había hecho unas declaraciones antes de agarrar la Selección que sus laterales eran Papa y Angeleri. Cuando agarra, ellos juegan algunos partidos y yo no voy convocado. No formo parte de los primeros partidos ni de las Eliminatorias”, recordó el ex Espanyol y West Ham.

El escenario cambió en la recta final de las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica. Zabaleta se destacó en un partido de la Premier League ante el Fulham inglés, lo que llevó a Maradona a considerarlo para los duelos decisivos. “Él viaja a un partido ante Fulham de visitante y termino haciendo un gol y jugando bien. Piensa en mí para los últimos partidos de Eliminatorias. Argentina llega jugándose la clasificación, teniendo que ganarle a Perú de local y Uruguay de visitante”, añadió el ex defensor, quien rememoró el clima de tensión en esos días.

La situación se complicó por cuestiones de calendario internacional. “Maradona me convoca para esos partidos, pero hay una situación. El lunes a la noche jugábamos con Aston Villa de visitante y Maradona llama a Tevez y a mí porque íbamos a llegar muy justo a Argentina para un partido crucial, y pensando en nosotros como titulares... obviamente mi respuesta fue que tenía que esperar cuál era la decisión de Mark Hughes, cuando diera la alineación. Yo venía de titular, ¿pero cómo enfrento a un entrenador y le digo que no quiero jugar para jugar un partido con mi Selección? Yo primero soy jugador de un club, debo respetar al club que me paga y al entrenador si me decide poner para jugar. Yo no era referente del plantel como para abordar esa situación”, puntualizó.

Pablo Zabaleta disputó el Mundial de Brasil 2014 (AFP PHOTO / JUAN MABROMATA)

El ex jugador del Ciclón recordó que tanto él como Carlos Tevez terminaron siendo titulares en ese partido de la liga inglesa. Hacia el desenlace del encuentro, Zabaleta sintió un problema muscular. “Por desgracia siento una molestia en los últimos minutos, en el isquiotibial. Como viajábamos rápido no me hice estudios. Le aviso al médico de Argentina para que cuando llegue me hagan estudios. Llego al predio, el doctor me hace una ecografía y tenía una rotura de un grado 1, casi 2, que me iba a dejar afuera de esos dos partidos cruciales con la Selección”.

La noticia sobre la lesión encendió la tensión entre Zabaleta y Maradona. “Ahí tuve un momento un poco desagradable con Diego. En cierto modo lo entendí. Cuando el médico le comunica que tenía una lesión y quedaba desafectado, él estaba en un momento de máxima tensión, por lo que se jugaba Argentina, con él como entrenador. De algún modo se desilusionó conmigo, pensando que no había hecho lo suficiente para no jugar y guardarme para esos dos partidos. No sé, yo actué como profesional y como debía hacerlo en ese momento”, sintetizó.

Tras la desafectación, Zabaleta volvió a Manchester sin posibilidades de disputar los partidos ante Perú y Uruguay, decisivos para la clasificación. “Me vuelvo a Manchester con una desilusión total, fui el primero que me quería morir por lesionarme en ese momento, de no jugar esos partidos. Porque si jugaba y lo hacía bien, me ganaba un lugar para el Mundial de Sudáfrica. Quedó todo en que no volví a ser parte”, narró. En la lista final elaborada por Maradona para la Copa del Mundo, ni él ni Javier Zanetti fueron convocados. En su lugar, el entrenador optó por un joven Nicolás Otamendi (marcador central) y por Jonás Gutiérrez (mediocampista).

Argentina obtuvo la clasificación luego de vencer a Perú por 2-1, con un recordado gol de Martín Palermo bajo la lluvia, y superar a Uruguay como visitante. En la Copa, la selección nacional cubrió la banda derecha con Otamendi y Gutiérrez. La Albiceleste avanzó con puntaje ideal en la fase de grupos y eliminó a México en octavos, aunque la participación finalizó abruptamente tras caer ante Alemania en cuartos.

“La lesión me dejó fuera de esos dos partidos cruciales y, si bien Argentina clasificó, Diego no me volvió a llamar para la lista mundialista. Fue una de las desilusiones más grandes de mi carrera”, cerró Zabaleta, quien luego fue protagonista en el subcampeonato mundial del 2014 en Brasil y hoy trabaja como DT asistente en el combinado de Albania.