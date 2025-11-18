Tras el escándalo con Andrés Gariano, Kudelka dejó de ser el DT de Huracán: la impactante sangría de técnicos en lo que va del año

Frank Darío Kudelka dejó de ser el DT de Huracán (REUTERS/Jean Carniel)

El ciclo de Frank Darío Kudelka al frente de Huracán llegó a su fin tras una serie de resultados adversos y un desenlace cargado de polémica en el último partido ante Barracas Central. El empate 1-1, que dejó al equipo fuera del Torneo Clausura, estuvo marcado por un tenso enfrentamiento entre el entrenador y el árbitro Andrés Gariano, quien llegó a amenazarlo con la frase: “te voy a romper todo”.

Según informó el periodista especializado en traspasos, César Luis Merlo, el DT del Globo dejó el cargo luego de que los resultados no acompañaran. Vale recordar que Huracán fue el último subcampeón del Torneo Apertura, pero no pudo revalidar la buena campaña en este semestre.

La eliminación del Clausura no solo selló la despedida de Kudelka, sino que también expuso el difícil momento que atravesaba el club de Parque Patricios. Huracán necesitaba una victoria en ese encuentro para acceder a los playoffs, pero, pese a haberse puesto en ventaja, no logró sostener el resultado. El arbitraje fue motivo de controversia, ya que el equipo sufrió dos penales en contra que generaron malestar tanto en el plantel como en la hinchada.

Apenas sonó el silbatazo, los jugadores de Huracán rodearon a Gariano en el círculo central para reclamarle por su desempeño. La situación requirió la intervención del personal de seguridad, que escoltó al árbitro mientras los reclamos se multiplicaban.

La tensión aumentó con la llegada de Kudelka, quien se sumó a la discusión y, en tono desafiante, le espetó a Gariano: “Vos te metiste con mi familia”. El árbitro respondió con una frase que elevó aún más la temperatura del momento: “Vamos a hablar. Vamos a hablar y te voy a romper todo”.

De todos modos el rendimiento del equipo de Parque Patricios en las últimas semanas había encendido las alarmas. De los últimos 12 partidos, Huracán solo consiguió dos triunfos, una racha que se sumó a la reciente eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El clima en el estadio se tornó especialmente hostil en la fecha anterior, cuando el equipo cayó 2-0 ante Newell’s en su última presentación como local.

En esa ocasión, los jugadores fueron duramente reprobados por el público y el ambiente se volvió tenso. Incluso, Leonardo Colo Gil protagonizó un episodio de insultos que obligó a Kudelka a intervenir para calmarlo, situación por la que el futbolista debió pedir disculpas posteriormente.

Kudelka había asumido su tercer ciclo como entrenador de Huracán en marzo de 2024. Durante esta etapa, dirigió 84 partidos, con un saldo de 39 victorias, 25 empates y 20 derrotas. Aunque logró el subcampeonato en el Torneo Apertura, ese logro no fue suficiente para asegurar la continuidad del proyecto ni para clasificar al club a competencias internacionales en la próxima temporada. Huracán finalizó en el duodécimo puesto con 47 puntos, una posición que lo dejó fuera de la pelea por los cupos disponibles.

El paso de Kudelka por Huracán, que incluyó dos etapas previas entre 2013-2014 y 2021-2022, concluyó sin que el entrenador pudiera sumar un título a la historia del club. TyC Sports informó que la salida del técnico será oficializada en las próximas horas.

En las últimas horas, también se confirmó que Leandro Romagnoli anunció su despedida como entrenador de San Martín de San Juan, luego de que no pudiera evitar el descenso. De esta manera, la sangría de técnicos que abandonaron sus puestos en lo que va del año alcanzó a 30. Estos son:

Diego Flores y Marcelo Méndez (Gimnasia LP), Walter Erviti (Belgrano), Facundo Sava (Atlético Tucumán), Ernesto Pedernera (Godoy Cruz), Mariano Soso (Newell’s), Sebastián Domínguez (Vélez), Andrés Yllana (Aldosivi), Raúl Antuña (San Martín de San Juan), Alexander Medina (Talleres), Pedro Troglio (Instituto), Kily González (Unión), Ariel Broggi (Banfield), Fernando Gago (Boca), Pablo De Muner (Defensa), Pablo Guiñazú (Talleres, como interino), Miguel Ángel Russo (San Lorenzo), el binomio Orsi-Gómez (Platense), Diego Cocca (Talleres), Javier Sanguinetti (Sarmiento), Esteban Solari (Godoy Cruz), Mariano Charlier (Aldosivi), Julio Vaccari (Independiente), Alejandro Orfila (Gimnasia), Cristian Fabbiani (Newell’s), Walter Ribonetto (Godoy Cruz), nuevamente Kily González (Platense), Lucas Pusineri (Atlético Tucumán), Leandro Romagnoli (San Martín de San Juan) y Frank Darío Kudelka (Huracán).