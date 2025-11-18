Deportes

Día clave rumbo al Mundial 2026: se definirán los últimos 8 clasificados directos y se repartirán los boletos a los Repechajes

Europa deberá definir a sus últimos cinco representantes directos en la Copa del Mundo del año próximo y Concacaf tendrá una vibrante jornada

Así está la lista de clasificados al Mundial 2026 hasta el momento

Este martes 18 de noviembre será una jornada de definiciones alrededor del mundo para llegar al Mundial 2026: Europa, Asia y Concacaf completarán parcialmente el cuadro de selecciones rumbo a la Copa del Mundo que comenzará en junio, pero que en marzo tendrá una serie de repechajes que confirmarán a los últimos seis países que estarán en la cita que contará con 48 participantes por primera vez en la historia.

El primer turno del día definirá al último boleto desde Asia: Irak y Emiratos Árabes Unidos se enfrentarán en el Basra International Stadium tras el empate 1-1 en la ida. El ganador de la llave será uno de los seis seleccionados que disputará el Repechaje Internacional con dos pases en juego.

Sin embargo, el grueso de la actividad estará en el territorio europeo donde se conocerán 5 clasificados de manera directa al Mundial 2026, pero también deberán decidirse los 11 que irán al Repechaje por quedar segundos de cada zona y los 4 que llegarán a partir de las ubicaciones en la Nations League.

El último saldo mundialista se resolverá durante la noche del martes con seis partidos en simultáneo de las Eliminatorias de Concacaf. Deberán definirse tres boletos directos a la Copa del Mundo, pero también otros dos pases para la Repesca Internacional de marzo.

En el Grupo B, Jamaica (10 puntos) y Curazao (11) jugarán una final en el Independence Park de la capital jamaiquina de Kingston para definir quién va a la Copa del Mundo 2026, y quién peleará por ser uno de los mejores segundos para afrontar el Repechaje. El ganador quedará primero y, en caso de empate, los Reggae Boyz tendrán todo a favor para afrontar el Repechaje como uno de los segundos con más puntos.

La Zona A tendrá a Surinam (líder por diferencia de gol con 9 puntos) y Panamá (9) definiendo sus destinos ante Guatemala y El Salvador, respectivamente. Mientras que en el Grupo C la situación la protagonizarán Honduras (líder por diferencia de gol con 8) visitando a una Costa Rica (6) que está obligada a ganar para soñar, al mismo tiempo que Haití (8) recibirá a la eliminada Nicaragua.

Hay que recordar que la Repesca Internacional tendrá dos semifinales entre los cuatro equipos peores ubicados en el Ranking FIFA, mientras que los dos mejores posicionados en ese conteo ya esperarán en la final por los dos boletos disponibles.

Hasta ahora, y teniendo en cuenta que habrá una nueva actualización del ranking en las próximas horas, República Democrática del Congo se posiciona en el 60°, Bolivia ocupa el puesto 76° y Nueva Caledonia el 150°. En Asia, el representante saldrá de Irak (57°) o Emiratos Árabes Unidos (67°).

En Concacaf, el Repechaje tendrá como representantes a dos de estos siete candidatos: Panamá (31°), Costa Rica (45°), Honduras (64°), Jamaica (68°), Curazao (82°), Haití (88°) y Surinam (126).

En este marco, el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 que se desarrollará el próximo viernes 5 de diciembre desde las 12 (hora local) en el Kennedy Center de Washington DC tendrá 42 selecciones confirmadas y 6 participantes aún inconclusos que se develarán recién en marzo del 2026 al finalizar las distintas tandas de Repechaje.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (34/42)

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay

• Concacaf (3/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

• Europa (7/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos y Noruega

* Países organizadores

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026 (3/6)

• Conmebol (1/1): Bolivia

• Oceanía (1/1): Nueva Caledonia

• África (1/1): República Democrática del Congo

• Asia (0/1): Emiratos Árabes Unidos o Irak

• Concacaf (0/2):

* Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE EUROPEO PARA EL MUNDIAL 2026 (1/16)

• Europa (1/16): Irlanda

Clasificarán los 12 segundos de los grupos y 4 de la clasificación de la Nations League que no hayan quedado ni primero ni segundo de las Eliminatorias UEFA: Se definirán los últimos 4 boletos al Mundial para esta federación.

