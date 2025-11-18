Deportes

Así se jugará la Nations Championship 2026, con las 12 mejores selecciones de rugby: el camino de los Pumas y el fixture completo

La World Rugby presentó el calendario de la nueva competencia internacional, que pondrá a prueba a selecciones del hemisferio Norte y Sur

Guardar
Los equipos del hemisferio Norte
Los equipos del hemisferio Norte y Sur se enfrentarán en una fase de clasificación y en finales mano a mano para coronar al campeón absoluto (REUTERS/Scott Heppell)

La Nations Championship 2026 ya tiene confirmado su fixture y se prepara para recibir a los doce mejores equipos de rugby del mundo, en una competencia que abarcará seis fechas durante julio y noviembre, concluyendo con una serie de finales en el Allianz Stadium. El certamen, que agrupa a las seis potencias europeas y a igual número de seleccionados del hemisferio Sur, marcará un nuevo capítulo en el calendario internacional, con partidos en estadios de máxima convocatoria y un formato diseñado para definir al campeón absoluto del año.

Inglaterra, Irlanda, Francia, Gales, Escocia e Italia serán representantes del hemisferio Norte, mientras que Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Fiji y Japón competirán por el Sur. El debut del campeonato, el sábado 4 de julio, concentra duelos de alto impacto: Sudáfrica enfrentará a Inglaterra en una revancha que genera expectativa, Francia visitará a Nueva Zelanda y Australia abrirá frente a Irlanda. Además, el seleccionado de Fiji, por cuestiones logísticas y de capacidad de estadios, jugará sus compromisos como local en sedes neutrales y más taquilleras.

La competencia reunirá a las
La competencia reunirá a las doce potencias del rugby mundial en seis rondas a desarrollarse entre julio y noviembre (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El calendario, difundido el lunes, queda definido así: la primera fecha incluye los cruces Nueva Zelanda-Francia, Japón-Italia, Sudáfrica-Inglaterra, Australia-Irlanda, Fiji-Gales y Argentina-Escocia. Para la segunda jornada, a disputarse el 11 de julio, tendrán lugar los encuentros Nueva Zelanda-Italia, Japón-Irlanda, Sudáfrica-Escocia, Australia-Francia, Fiji-Inglaterra y Argentina-Gales.

La tercera ronda, marcada para el 18 de julio, contará con los partidos Japón-Francia, Australia-Italia, Sudáfrica-Gales, Nueva Zelanda-Irlanda, Fiji-Escocia y Argentina-Inglaterra. La competencia se reanudará en noviembre con la cuarta (6 u 8 de noviembre), quinta (13 o 15 de noviembre) y sexta fechas (21 de noviembre), destacando enfrentamientos entre líderes y clásicos renovados: Inglaterra-Nueva Zelanda y Irlanda-Sudáfrica sobresalen entre los principales duelos.

El cierre del certamen, previsto entre el 27 y el 29 de noviembre, contará con un sistema de finales que pone cara a cara a los equipos de igual posición clasificatoria entre ambos hemisferios. Así, los sextos, quintos, cuartos, terceros, segundos y los primeros de cada región se enfrentarán para definir ubicaciones y, en el caso de los campeones de ambas conferencias, disputar el trofeo máximo.

Fiji disputará sus encuentros como
Fiji disputará sus encuentros como local fuera de las islas, buscando mayor capacidad de público y recaudación en estadios neutrales (REUTERS/Stephane Mahe)

Entre los datos sobresalientes, los partidos de Fiji como local se realizarán fuera de las islas por motivos organizativos y económicos, incluyendo una histórica cita frente a Inglaterra en territorio sudafricano y posibles duelos ante Gales y Escocia en el Reino Unido. La organización anticipa que estos cambios permitirán recibir a más público y aumentar los ingresos.

El desarrollo de la Nations Championship 2026 mantiene en vilo a la escena internacional, ya que reunirá a los seleccionados más laureados y promete una agenda intensa a lo largo de seis fechas previas a las finales de noviembre en Allianz Stadium.

El Allianz Stadium será sede
El Allianz Stadium será sede de las finales que definirán a los campeones del certamen internacional en noviembre (REUTERS/Paul Childs)

El fixture completo:

4 de julio - Primera fecha de la Nations Championship

  • Nueva Zelanda - Francia
  • Japón - Italia
  • Sudáfrica - Inglaterra
  • Australia - Irlanda
  • Fiji - Gales
  • Argentina - Escocia

11 de julio - segunda fecha de la Nations Championship

  • Nueva Zelanda - Italia
  • Japón - Irlanda
  • Sudáfrica - Escocia
  • Australia - Francia
  • Fiji - Inglaterra
  • Argentina - Gales

18 de julio - tercera fecha de la Nations Championship

  • Japón - Francia
  • Australia - Italia
  • Sudáfrica - Gales
  • Nueva Zelanda - Irlanda
  • Fiji - Escocia
  • Argentina - Inglaterra

6/8 de noviembre - cuarta fecha de la Nations Championship

  • Irlanda - Argentina
  • Escocia - Nueva Zelanda
  • Francia - Fiji
  • Italia - Sudáfrica
  • Gales - Japón
  • Inglaterra - Australia

13/15 de noviembre - quinta fecha de la Nations Championship

  • Francia - Sudáfrica
  • Gales - Nueva Zelanda
  • Irlanda - Fiji
  • Italia - Argentina
  • Inglaterra - Japón
  • Escocia - Australia

21 de noviembre - sexta fecha de la Nations Championship

  • Inglaterra - Nueva Zelanda
  • Irlanda - Sudáfrica
  • Francia - Argentina
  • Escocia - Japón
  • Italia - Fiji
  • Gales - Australia

27 de noviembre - fin de semana de finales de la Nations Championship

  • Sexto Norte vs Sexto Sur
  • Tercero Norte vs Tercero Sur

28 de noviembre - fin de semana de finales de la Nations Championship

  • Quinto Norte vs Quinto Sur
  • Segundo Norte vs Segundo Sur

29 de noviembre - fin de semana de finales de la Nations Championship

  • Cuarto Norte vs Cuarto Sur
  • Primero Norte vs Primero Sur

Temas Relacionados

World RugbyUARNations Championshipdeportes-argentina

Últimas Noticias

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

El club de Núñez inició contactos con el entorno de Luciano Gondou, quien se encuentra en el Zenit de San Petersburgo

El jugador con pasado en

Video: dos hinchas de Atlanta golpearon a dos hombres y les robaron una camiseta de Chacarita en Villa Crespo

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Los agresores son hermanos y vecinos de la zona. Fueron detenidos

Video: dos hinchas de Atlanta

Barcelona volverá a jugar en el Camp Nou después de casi 1000 días de remodelaciones: así quedó el estadio

El conjunto blaugrana regresará a su hogar este sábado, ante Athletic Bilbao

Barcelona volverá a jugar en

“Tuve un momento desagradable con Maradona”: Pablo Zabaleta explicó por qué no fue convocado al Mundial de Sudáfrica

El carrilero ahondó en los motivos que lo dejaron afuera de la Copa del Mundo 2010 con Diego como entrenador

“Tuve un momento desagradable con

El golazo de chilena de un arquero en la Copa de Francia que recorre el mundo: “Es una auténtica locura”

Aurélien Deniel, jugador del humilde Plouvorn, fue el héroe de la jornada al marcar el tanto del empate ante el Vitré. En la tanda de penales, atajó dos y le dio la clasificación a su equipo

El golazo de chilena de
DEPORTES
El jugador con pasado en

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

Video: dos hinchas de Atlanta golpearon a dos hombres y les robaron una camiseta de Chacarita en Villa Crespo

Barcelona volverá a jugar en el Camp Nou después de casi 1000 días de remodelaciones: así quedó el estadio

“Tuve un momento desagradable con Maradona”: Pablo Zabaleta explicó por qué no fue convocado al Mundial de Sudáfrica

El golazo de chilena de un arquero en la Copa de Francia que recorre el mundo: “Es una auténtica locura”

TELESHOW
Qué dijeron Wanda Nara, Mauro

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez del recordado affaire en París que desató el Wandagate

La emoción de Ángela Torres al anunciar que será la telonera de Shakira: “¡Lo conseguí!"

La nieta de Susana Giménez blanqueó su relación con Nicolás Figal, el jugador de Boca

Qué dijo Grego Rosselló del beso viral con Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González

Verónica Lozano habló sobre la polémica foto de Wanda Nara con Johnny Depp: “Le gana el ego”

INFOBAE AMÉRICA

A nueve años del Acuerdo

A nueve años del Acuerdo de Paz, ‘12 mil razones para continuar’ muestra los avances de la reincorporación

Comenzó en Siria el primer juicio a presuntos involucrados en la violencia y las matanzas sectarias de marzo

Ucrania confirmó por primera vez que atacó territorio ruso con misiles ATACMS estadounidenses

Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, que anunció inversiones en Estados Unidos por un billón de dólares

El presidente de Ecuador cambió a seis ministros tras la derrota en el referéndum