Así se jugará la Nations Championship 2026, con las 12 mejores selecciones de rugby: el camino de los Pumas y el fixture completo

Los equipos del hemisferio Norte y Sur se enfrentarán en una fase de clasificación y en finales mano a mano para coronar al campeón absoluto (REUTERS/Scott Heppell)

La Nations Championship 2026 ya tiene confirmado su fixture y se prepara para recibir a los doce mejores equipos de rugby del mundo, en una competencia que abarcará seis fechas durante julio y noviembre, concluyendo con una serie de finales en el Allianz Stadium. El certamen, que agrupa a las seis potencias europeas y a igual número de seleccionados del hemisferio Sur, marcará un nuevo capítulo en el calendario internacional, con partidos en estadios de máxima convocatoria y un formato diseñado para definir al campeón absoluto del año.

Inglaterra, Irlanda, Francia, Gales, Escocia e Italia serán representantes del hemisferio Norte, mientras que Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Fiji y Japón competirán por el Sur. El debut del campeonato, el sábado 4 de julio, concentra duelos de alto impacto: Sudáfrica enfrentará a Inglaterra en una revancha que genera expectativa, Francia visitará a Nueva Zelanda y Australia abrirá frente a Irlanda. Además, el seleccionado de Fiji, por cuestiones logísticas y de capacidad de estadios, jugará sus compromisos como local en sedes neutrales y más taquilleras.

La competencia reunirá a las doce potencias del rugby mundial en seis rondas a desarrollarse entre julio y noviembre (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El calendario, difundido el lunes, queda definido así: la primera fecha incluye los cruces Nueva Zelanda-Francia, Japón-Italia, Sudáfrica-Inglaterra, Australia-Irlanda, Fiji-Gales y Argentina-Escocia. Para la segunda jornada, a disputarse el 11 de julio, tendrán lugar los encuentros Nueva Zelanda-Italia, Japón-Irlanda, Sudáfrica-Escocia, Australia-Francia, Fiji-Inglaterra y Argentina-Gales.

La tercera ronda, marcada para el 18 de julio, contará con los partidos Japón-Francia, Australia-Italia, Sudáfrica-Gales, Nueva Zelanda-Irlanda, Fiji-Escocia y Argentina-Inglaterra. La competencia se reanudará en noviembre con la cuarta (6 u 8 de noviembre), quinta (13 o 15 de noviembre) y sexta fechas (21 de noviembre), destacando enfrentamientos entre líderes y clásicos renovados: Inglaterra-Nueva Zelanda y Irlanda-Sudáfrica sobresalen entre los principales duelos.

El cierre del certamen, previsto entre el 27 y el 29 de noviembre, contará con un sistema de finales que pone cara a cara a los equipos de igual posición clasificatoria entre ambos hemisferios. Así, los sextos, quintos, cuartos, terceros, segundos y los primeros de cada región se enfrentarán para definir ubicaciones y, en el caso de los campeones de ambas conferencias, disputar el trofeo máximo.

Fiji disputará sus encuentros como local fuera de las islas, buscando mayor capacidad de público y recaudación en estadios neutrales (REUTERS/Stephane Mahe)

Entre los datos sobresalientes, los partidos de Fiji como local se realizarán fuera de las islas por motivos organizativos y económicos, incluyendo una histórica cita frente a Inglaterra en territorio sudafricano y posibles duelos ante Gales y Escocia en el Reino Unido. La organización anticipa que estos cambios permitirán recibir a más público y aumentar los ingresos.

El desarrollo de la Nations Championship 2026 mantiene en vilo a la escena internacional, ya que reunirá a los seleccionados más laureados y promete una agenda intensa a lo largo de seis fechas previas a las finales de noviembre en Allianz Stadium.

El Allianz Stadium será sede de las finales que definirán a los campeones del certamen internacional en noviembre (REUTERS/Paul Childs)

El fixture completo:

4 de julio - Primera fecha de la Nations Championship

Nueva Zelanda - Francia

Japón - Italia

Sudáfrica - Inglaterra

Australia - Irlanda

Fiji - Gales

Argentina - Escocia

11 de julio - segunda fecha de la Nations Championship

Nueva Zelanda - Italia

Japón - Irlanda

Sudáfrica - Escocia

Australia - Francia

Fiji - Inglaterra

Argentina - Gales

18 de julio - tercera fecha de la Nations Championship

Japón - Francia

Australia - Italia

Sudáfrica - Gales

Nueva Zelanda - Irlanda

Fiji - Escocia

Argentina - Inglaterra

6/8 de noviembre - cuarta fecha de la Nations Championship

Irlanda - Argentina

Escocia - Nueva Zelanda

Francia - Fiji

Italia - Sudáfrica

Gales - Japón

Inglaterra - Australia

13/15 de noviembre - quinta fecha de la Nations Championship

Francia - Sudáfrica

Gales - Nueva Zelanda

Irlanda - Fiji

Italia - Argentina

Inglaterra - Japón

Escocia - Australia

21 de noviembre - sexta fecha de la Nations Championship

Inglaterra - Nueva Zelanda

Irlanda - Sudáfrica

Francia - Argentina

Escocia - Japón

Italia - Fiji

Gales - Australia

27 de noviembre - fin de semana de finales de la Nations Championship

Sexto Norte vs Sexto Sur

Tercero Norte vs Tercero Sur

28 de noviembre - fin de semana de finales de la Nations Championship

Quinto Norte vs Quinto Sur

Segundo Norte vs Segundo Sur

29 de noviembre - fin de semana de finales de la Nations Championship

Cuarto Norte vs Cuarto Sur

Primero Norte vs Primero Sur