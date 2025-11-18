Aprevide le levantó la sanción a Racing y jugará con público el choque decisivo ante River por el Torneo Clausura

Los fuegos artificiales en el estadio de Racing durante el duelo ante Flamengo (REUTERS/Matias Baglietto)

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) resolvió levantarle la sanción a Racing, por lo que podrá jugar con público en su estadio el próximo lunes, desde las 19.30, cuando reciba a River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura.

La Academia había sido penada con tres partidos a puertas cerradas como local luego de los problemas de control y el uso de pirotecnia en el choque por las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Sin embargo, solo llegó a cumplir uno, ante Defensa y Justicia.

Infobae había advertido ayer sobre la posibilidad del levantamiento de la sanción, ante el juego de presiones y el hecho de poder perjudicar las posibilidades deportivas en el certamen local de un conjunto bonaerense. Vale recordar que, hace una semana, la Fiscalía N° 4 de Avellaneda dispuso la conformación de una “mesa de diálogo por el plazo máximo de dos meses” orientada a establecer medidas preventivas y sancionatorias que eviten la repetición de episodios similares en los estadios. En consecuencia, los canales de negociación se hallaban abiertos.

El club se comprometió a que las faltas cometidas no volverán a suceder y a identificar a los que ingresaron la pirotecnia. No obstante, la reducción de la pena implica una contradicción respecto de la dureza de la suspensión inicial y representa un antecedente peligroso ante situaciones similares que puedan protagonizar otros clubes.

En su momento, la resolución de la Aprevide se fundamentó en la “falta de organización para el control y vigilancia” por parte de Racing, al considerar que el club incumplió normativas clave como las Leyes Nacionales N.º 23.184 y N.º 23.192, así como la Ley N.º 11.929 y su decreto reglamentario. El organismo sostuvo que las acciones observadas durante el recibimiento —incluyendo el uso de fuegos artificiales y pirotecnia— pusieron en riesgo la integridad física de socios, simpatizantes y de todas las personas presentes en el estadio. Además, el documento oficial recordó que el 24 de octubre se notificó a Racing sobre la prohibición de manipular pirotecnia y de ingresar botellas de cualquier tipo, y que, en la reunión de “Match Day” previa al partido, personal de la CONMEBOL reiteró la prohibición expresa de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, haciendo hincapié en que estaba “terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público”.

Las cámaras de seguridad y las inspecciones realizadas durante el evento permitieron identificar a grupos que ingresaron cajas y bolsas con fuegos de artificio, globos y otros elementos utilizados en el recibimiento, según consta en el expediente. El informe también reveló que al menos dos personas sufrieron quemaduras y debieron ser trasladadas al Hospital Fiorito por lesiones leves ocasionadas por el uso de pirotecnia, aunque no se registraron consecuencias de mayor gravedad.

Racing era considerado reincidente, por el recibimiento con pirotecnia en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024 frente a Corinthians. De ahí la dureza de la pena.

La sanción también había impuesto restricciones adicionales tras el levantamiento de la clausura. Por ejemplo, los tres partidos de local posteriores a la sanción debían disputarse sin bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiriera autorización previa, según lo dispuesto en el artículo 2° de la resolución.

Todo eso quedó a un lado y el clásico, que hace poco se desarrolló por Copa Argentina (fue triunfo 1-0 para la Banda) se llevará a cabo con el público presente. La Academia viene de terminar tercera en la Zona A, con 25 puntos, cuatro menos que el líder Boca Juniors. Y tendrá ventaja de localía ante River, que finalizó sexto en el Grupo B, con 22 unidades, a nueve de la cima, que ocupó Rosario Central.