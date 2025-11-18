Deportes

Aprevide le levantó la sanción a Racing y jugará con público el choque decisivo ante River por el Torneo Clausura

La Agencia había sancionado a La Academia con tres cotejos a puertas cerradas, pero solo cumplió uno

Guardar
Los fuegos artificiales en el
Los fuegos artificiales en el estadio de Racing durante el duelo ante Flamengo (REUTERS/Matias Baglietto)

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) resolvió levantarle la sanción a Racing, por lo que podrá jugar con público en su estadio el próximo lunes, desde las 19.30, cuando reciba a River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura.

La Academia había sido penada con tres partidos a puertas cerradas como local luego de los problemas de control y el uso de pirotecnia en el choque por las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Sin embargo, solo llegó a cumplir uno, ante Defensa y Justicia.

Infobae había advertido ayer sobre la posibilidad del levantamiento de la sanción, ante el juego de presiones y el hecho de poder perjudicar las posibilidades deportivas en el certamen local de un conjunto bonaerense. Vale recordar que, hace una semana, la Fiscalía N° 4 de Avellaneda dispuso la conformación de una “mesa de diálogo por el plazo máximo de dos meses” orientada a establecer medidas preventivas y sancionatorias que eviten la repetición de episodios similares en los estadios. En consecuencia, los canales de negociación se hallaban abiertos.

El club se comprometió a que las faltas cometidas no volverán a suceder y a identificar a los que ingresaron la pirotecnia. No obstante, la reducción de la pena implica una contradicción respecto de la dureza de la suspensión inicial y representa un antecedente peligroso ante situaciones similares que puedan protagonizar otros clubes.

En su momento, la resolución de la Aprevide se fundamentó en la “falta de organización para el control y vigilancia” por parte de Racing, al considerar que el club incumplió normativas clave como las Leyes Nacionales N.º 23.184 y N.º 23.192, así como la Ley N.º 11.929 y su decreto reglamentario. El organismo sostuvo que las acciones observadas durante el recibimiento —incluyendo el uso de fuegos artificiales y pirotecnia— pusieron en riesgo la integridad física de socios, simpatizantes y de todas las personas presentes en el estadio. Además, el documento oficial recordó que el 24 de octubre se notificó a Racing sobre la prohibición de manipular pirotecnia y de ingresar botellas de cualquier tipo, y que, en la reunión de “Match Day” previa al partido, personal de la CONMEBOL reiteró la prohibición expresa de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, haciendo hincapié en que estaba “terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público”.

Las cámaras de seguridad y las inspecciones realizadas durante el evento permitieron identificar a grupos que ingresaron cajas y bolsas con fuegos de artificio, globos y otros elementos utilizados en el recibimiento, según consta en el expediente. El informe también reveló que al menos dos personas sufrieron quemaduras y debieron ser trasladadas al Hospital Fiorito por lesiones leves ocasionadas por el uso de pirotecnia, aunque no se registraron consecuencias de mayor gravedad.

Racing era considerado reincidente, por el recibimiento con pirotecnia en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024 frente a Corinthians. De ahí la dureza de la pena.

La sanción también había impuesto restricciones adicionales tras el levantamiento de la clausura. Por ejemplo, los tres partidos de local posteriores a la sanción debían disputarse sin bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiriera autorización previa, según lo dispuesto en el artículo 2° de la resolución.

Todo eso quedó a un lado y el clásico, que hace poco se desarrolló por Copa Argentina (fue triunfo 1-0 para la Banda) se llevará a cabo con el público presente. La Academia viene de terminar tercera en la Zona A, con 25 puntos, cuatro menos que el líder Boca Juniors. Y tendrá ventaja de localía ante River, que finalizó sexto en el Grupo B, con 22 unidades, a nueve de la cima, que ocupó Rosario Central.

Temas Relacionados

AprevideRacingRiverTorneo ClausuraCilindrodeportes-argentina

Últimas Noticias

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

El delantero del Atlético de Madrid aprovechó unos días de descanso en compañía de Emilia Ferrero y su mascota

“Días de relax”: las fotos

Impacto en la Fórmula 1: la “trampa” oculta que detectaron en varios autos durante el Gran Premio de Brasil

El delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, fue quien encontró los dispositivos ilegales y ordenó removerlos. La directiva que prepara la entidad

Impacto en la Fórmula 1:

La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Luego de informarse el cronograma de los partidos, la organización confirmó a las autoridades de los duelos que comenzarán el sábado

La AFA dio a conocer

Así se jugará la Nations Championship 2026, con las 12 mejores selecciones de rugby: el camino de los Pumas y el fixture completo

La World Rugby presentó el calendario de la nueva competencia internacional, que pondrá a prueba a selecciones del hemisferio Norte y Sur

Así se jugará la Nations

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

El club de Núñez inició contactos con el entorno de Luciano Gondou, quien se encuentra en el Zenit de San Petersburgo

El jugador con pasado en
DEPORTES
“Días de relax”: las fotos

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

Impacto en la Fórmula 1: la “trampa” oculta que detectaron en varios autos durante el Gran Premio de Brasil

La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Así se jugará la Nations Championship 2026, con las 12 mejores selecciones de rugby: el camino de los Pumas y el fixture completo

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

TELESHOW
La velada íntima en la

La velada íntima en la que Corcho Rodríguez abrió su atelier y emocionó a Johnny Depp: “Mi hermano de distinta madre”

Adriana Salgueiro habló de la amenaza de muerte que recibió: “No me voy a rendir”

Mauro Icardi le regresó sus hijas a Wanda Nara tras una semana de convivencia

La audiencia clave entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminó sin acuerdo y con máxima tensión

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez del recordado affaire en París que desató el Wandagate

INFOBAE AMÉRICA

Tras el impacto de Melissa,

Tras el impacto de Melissa, Jamaica reclama USD 9.500 millones: “Víctimas de las acciones de otros”

La Unión Europea respaldó la creación de una fuerza internacional para Gaza: “Es un paso importante para poner fin al conflicto”

La Justicia de Brasil sentenció a ocho militares y un policía a penas de hasta 24 años de prisión por planear el asesinato de Lula

La Liga Árabe celebró la resolución de la ONU sobre Gaza

La apertura del Gran Museo Egipcio reabrió el debate por la restitución del busto de Nefertiti y otras piezas icónicas