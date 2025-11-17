Deportes

La feroz autocrítica de Milton Casco sobre el presente de River y las definiciones de Gallardo y Enzo Pérez sobre su supuesta pelea

El lateral fue contundente al analizar el momento futbolístico del Millonario. Qué dijeron el DT y el mediocampista

La autocrítica de Milton Casco por el presente de River

La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores quedó en suspenso tras el empate sin goles frente a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, resultado que compromete seriamente las aspiraciones del equipo dirigido por Marcelo Gallardo de acceder al certamen continental en 2026. Tras el encuentro, Milton Casco realizó una fuerte autocrítica sobre el presente del Millonario.

El conjunto de Núñez depende ahora de una combinación de resultados ajenos para mantener vivas sus opciones y Casco fue consultado por ello. “Es una situación difícil, no estamos acostumbrados a vivirla, pero bueno... hay que afrontarla y ponerle el pecho”, comenzó en su análisis en diálogo con TNT Sports.

El desarrollo del encuentro mostró a River con una actitud ofensiva en los primeros minutos, generando tres situaciones claras de peligro. Sin embargo, Vélez, bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, logró equilibrar el trámite y, en el último cuarto de hora de la primera parte, se adueñó del protagonismo, creando oportunidades significativas frente al arco defendido por Franco Armani.

Casco durante el partido (Fotobaires)
Casco durante el partido (Fotobaires)

El segundo tiempo mantuvo la intensidad, con ambos equipos alternando llegadas y obligando a los arqueros a intervenir en varias ocasiones. A pesar de la dinámica, el marcador permaneció inalterado, extendiendo a cuatro la racha de partidos de River sin convertir goles.

“Con respecto al partido de hoy, fue muy friccionado, creo que tuvimos alguna que otra situación, pero bueno no pudimos convertirlas. Ahora, de cara a lo que viene, a prepararse y meterle con todo”, indicó el lateral izquierdo que está en el club desde el 2015.

El empate dejó a River en una posición delicada respecto a la clasificación a la Copa Libertadores. Al ubicarse cuarto en la tabla anual, el equipo necesita que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors se consagren campeones del Torneo Clausura para acceder al repechaje del torneo internacional. Además, la posibilidad de que Racing lo supere existe si logra vencer a Newell’s en Rosario por una diferencia superior a cinco goles, lo que prácticamente eliminaría al Millonario de la competencia continental, salvo que logre el título del Clausura.

Ante ese panorama, Casco fue feroz al declarar: “A esperar, hay que seguir metiéndole. Somos conscientes de esta situación, no nos gusta. La verdad que es una situación de mierda, pero hay que sacarla adelante”. Tras eso, continuó con la misma tónica y agregó: “Tenemos mucha bronca, mucho enojo. Somos muy autocríticos. Tenemos que seguir trabajando, a meterle el pecho a las balas y a seguir adelante”.

Luego, fue consultado sobre su futuro, pero evitó dar detalles al respecto: “No es tiempo de hablar de eso, hoy por hoy hay que pensar en la situación de River y afrontar lo que viene”.

Por otro lado, Gallardo brindó la conferencia de prensa correspondiente al encuentro y fue consultado por las ausencias de Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja. Y también sobre la presencia de Enzo Pérez, quien volvió a jugar tras casi dos meses de ausencia. El Muñeco fue contundente y respondió: “Son decisiones técnicas, todas”.

El mediocampista de 39 años había hablado en la previa del partido y explicó que su ausencia se debió a que el entrenador consideró que otro jugador estaba en mejor forma. El capitán de River Plate descartó cualquier conflicto con el DT y señaló que, pese a los rumores, mantiene una relación de varios años con el técnico.

“Cuando la situación no es buena se empiezan a inventar un montón de situaciones. Si tenés que salir a aclarar te volvés loco, pero se dijo que estábamos peleados y hasta que iba a ser parte del cuerpo técnico. Ahí te das cuenta de la locura que se vive en el fútbol. Esas cosas las dejo de lado”, afirmó Pérez.

Consultado sobre su futuro, el volante evitó referirse a la renovación de su contrato y remarcó que el plantel está concentrado en volver a la victoria. “Realmente lo que menos me interesa es eso. En nuestra cabeza estamos enfocados en hoy, en volver a la victoria”, expresó. Además, subrayó que “el objetivo principal es que River juegue la Copa Libertadores” y que los resultados recientes solo tendrán valor si logran vencer a Vélez. Durante su período fuera del equipo, Pérez aseguró que continuó aportando desde su rol de capitán, tanto dentro como fuera de la cancha, y reiteró su respeto por las decisiones técnicas de Gallardo.

A pesar de la igualdad, tanto River como Vélez aseguraron su presencia en los octavos de final del Torneo Clausura. No obstante, el Millonario deberá esperar una combinación de resultados para mantener la esperanza de disputar la próxima Copa Libertadores, mientras que el Fortín buscará aprovechar la localía en la siguiente instancia.

