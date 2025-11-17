La crítica a Colapinto de un campeón de la F1 por su continuidad en Alpine y la feroz respuesta de los fanáticos

Formula One F1 - Canadian Grand Prix - Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Quebec, Canada - June 13, 2025 Former F1 driver Jacques Villeneuve being interviewed during practice REUTERS/Jennifer Gauthier

En la antesala del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, que dará inicio a las últimas tres carreras de la temporada, Franco Colapinto recibió una feroz crítica después de ser confirmado como piloto titular con Alpine de cara al 2026. Jacques Villeneuve, quien se consagró campeón de la Máxima en 1997, disparó contra el desempeño del argentino y la decisión que tomó la escudería francesa de respaldarlo. Esto generó una enorme repercusión en las redes sociales.

Según informó el medio especializado Formula Passion, el canadiense dejó entrever que la continuidad del joven de 22 años en Alpine no está relacionada con sus resultados en pista. “La confirmación de Colapinto me recuerda a la época en que se pagaba a los pilotos”, comentó Villeneuve.

En esta misma línea, pese a que aseguró que Franco tuvo buenos momentos, opinó no hizo méritos para ser titular en 2026: “Y Colapinto no es más que un piloto que paga para financiar al equipo. No fueron sus resultados en pista los que justificaron esta extensión de contrato con Alpine. Ha mostrado destellos de velocidad, pero no es constante”.

Jacques Villeneuve se consagró campeón de la F1 en 1997 con Williams. Incluso, en 1996, su temporada de debut, quedó subcampeón (Mandatory Credit: Mike Dinovo-USA TODAY Sports)

Los dichos del excampeón de la F1 con Williams generaron una enorme repercusión en las redes sociales, donde los fanáticos argentinos mostraron su disgusto. Uno de estos fue el expiloto Juan Cruz Álvarez, quien disparó: “Solo guarden el posteo y disfruten en unos meses, se ve que la tintura se le metió al cerebro”.

Por su parte, gran parte de los aficionados optaron por hacer una comparación con las declaraciones de Emerson Fittipaldi, bicampeón mundial de Fórmula 1 en 1972 y 1974, con Infobae. El brasileño destacó que Colapinto “es un piloto que en todas las categorías ganó. Es muy rápido y que está cada vez mejor en la F1”.

A los enormes elogios que le dedicó, sumó: “Espero que su auto mejore, porque hoy el auto es más importante que el piloto. Es muy bueno. El año pasado estaba muy presionado por la prensa argentina, ya que hablaron mucho y pasó un poco aquí con Gabriel. Son chicos muy jóvenes y que están con toda la presión de un país detrás. Lo que Colapinto sintió el año pasado, Gabriel está sintiendo ahora. En Argentina están encima de Colapinto y en Brasil encima de Gabriel. Es la presión que un atleta tiene. Es difícil. Cuando es muy joven es muy difícil, pero Colapinto es talentoso y ganó muchas carreras”.

Franco Colapinto competirá por primera vez en 2026 como piloto titular desde el arranque de la temporada

Vale recordar que esta no es la primera vez que Jacques Villeneuve critica a Colapinto. Un par de semanas después de que se confirmara su arribo a Alpine como piloto de reserva, el canadiense hizo hincapié en los errores que cometió en sus últimas carreras con Williams.

“Franco Colapinto perjudicó sus posibilidades. Si le dan una oportunidad de oro, debe aprovecharla al máximo. No puede llorar por ello. Consiguió algunas carreras en la F1. No mucha gente lo consigue, así que ya es impresionante que haya tenido esa oportunidad”, arremetió. Al mismo tiempo, agregó: “No estoy seguro de lo que pasará con su futuro. Sigue siendo un piloto rápido. Pero lo que demostró es que no juzgó bien la situación”.

Otro de los momentos en los que disparó contra Colapinto fue en su debut con Alpine en el Gran Premio de Imola, en Emilia-Romagna. Luego del accidente que protagonizó el pilarense en la clasificación, soltó: “Es rápido, pero también es chocador, así que ¿qué Franco elegiremos? Siempre es una cuestión de suerte, nunca lo sabes. Entonces, ¿podrá ser igual de rápido sin chocar, o tendrá que reducir la velocidad para no chocar? Esa es la gran pregunta. Pero lo descubriremos, porque tuvo un año para digerir la temporada pasada. Tiene apoyo, así que ya aporta algo que el piloto anterior no tenía”.

Cabe resaltar que el argentino no logró sumar puntos en la presente temporada, donde la escudería francesa cuenta con el monoplaza con peor desempeño en la parrilla y, salvo un milagro, terminará en el último puesto en el Campeonato de Constructores. No obstante, Colapinto mostró una notable evolución en la que logró superar en constantes oportunidades a su experimentado compañero Pierre Gasly.

A pesar de las grandes dificultades que tiene Alpine, que centró todos sus esfuerzos en desarrollar el monoplaza del 2026, el cual aseguran que está avanzando de forma notable, Colapinto lanzó un mensaje optimista de cara a los últimos tres Grandes Premios de la F1 en sus redes sociales personales.