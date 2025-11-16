El sorprendente posteo de Franco Colapinto de cara a las tres últimas carreras de Fórmula 1

Franco Colapinto se expresó en la previa a las últimas tres carreras de la temporada (@f1)

El entusiasmo de los seguidores de Franco Colapinto se hizo sentir tras un mensaje publicado por el piloto argentino, en el que anticipó con optimismo las últimas tres competencias de la temporada de Fórmula 1 y con la expectativa puesta en 2026, cuando correrá su primer año completo.

El corredor, recientemente confirmado como titular de Alpine para 2026, atraviesa el cierre de un año marcado por desafíos y rumores, pero eligió compartir un mensaje alentador con sus fanáticos en su cuenta de Instagram antes de afrontar las carreras en Las Vegas, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

La confirmación de Colapinto como piloto principal de Alpine para la temporada 2026 llegó después de una campaña exigente, en la que debió superar numerosos obstáculos. A lo largo del año, el argentino enfrentó dificultades tanto técnicas con el auto como errores del equipo y directivas ambiguas que complicaron su desempeño.

Pese a este contexto adverso, Colapinto optó por transmitir una actitud positiva en la recta final del campeonato. En su publicación, expresó: “Se vienen las últimas tres del año. ¡Vamos con todo! A cerrar bien una temporada complicada...”, acompañando el texto con un emoji nostálgico y otro de un brazo en señal de fuerza.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. En los comentarios, el apoyo fue unánime y entusiasta. Entre los mensajes destacados, se leyeron frases como: “¡Totalmente subida al barco de Colapinto! Siempre bancando... Toda la fe para el 2026”, “¡Lo sabemos Franco! ¡Pero de acá no se baja nadie, estamos más firmes que nunca subidos a tu sueño! ¡Vamos que vos podés! Te queremos”, “¡Todos con vos! ¡En estas 3 y en lo que venga!” y “¡Vamos, Franquito! Siempre te apoyamos”. Estas muestras de respaldo reflejan la conexión que el piloto mantiene con su público, incluso en momentos de dificultad.

(@francolapinto)

Respecto de los fanáticos argentinos, uno de sus sueños es verlo a Franco corriendo en nuestro país en la F1 y el piloto bonaerense afirmó: “Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina y correr con toda la gente alentándome allá”. Estos testimonios fueron en la rueda de prensa organizada por Alpine en la previa al Gran Premio de San Pablo, en Brasil, e Infobae estuvo presente junto a otros medios. “Yo creo que la Fórmula 1 no se da cuenta de lo que sería eso todavía y no tiene dimensión, pero creo que en lo personal sería un sueño hecho realidad”, añadió.

El próximo fin de semana se correrá en el circuito callejero de Las Vegas, que no le trae buenos recuerdos ya que en la clasificación de 2024 tuvo un durísimo accidente con su Williams. En carrera pudo terminar 14º. En Qatar abandonó tras la largada por un toque de Esteban Ocon y en Abu Dhabi no pudo completar la carrera por una falla técnica.

En cuanto al calendario, Colapinto volverá a la pista el jueves 20 de noviembre, cuando se dispute la primera sesión de prácticas libres a las 21:30. El viernes 21 de noviembre se desarrollarán la segunda práctica libre a la 1:00 y la tercera a las 21:30. La clasificación está prevista para el sábado 22 de noviembre a la 1:00, mientras que la carrera principal se celebrará el domingo 23 de noviembre a la 1:00.

Para quienes deseen seguir en directo las alternativas de la Fórmula 1 en Argentina, las prácticas, la clasificación y la carrera podrán verse a través de Disney+ (Plan Premium) y la plataforma oficial F1 TV Pro. Además, la transmisión televisiva estará disponible en Fox Sports para los usuarios de TV por cable.

Una vez que termine la temporada, Franco Colapinto volverá a la Argentina, aunque aún no está confirmado cuándo emprenderá el retorno.