El provocador análisis de un famoso periodista español sobre Dibu Martínez: “Humazo histórico”

El provocador análisis de un periodista español sobre Dibu Martínez

Luego de años peleando por tener un lugar en el Arsenal tras su llegada al fútbol de Inglaterra, Dibu Martínez logró demostrar su nivel y terminó consiguiendo una transferencia histórica para el fútbol argentino: firmó con el Aston Villa, ganó su lugar en el arco de Los Villanos y se adueñó de los tres palos de la selección argentina. Un puñado de temporadas le bastaron para convertirse en uno de los mejores arqueros del planeta.

Distinguido dos veces seguidas como el guardametas más destacado del año tanto en la gala del Balón de oro como en la de los FIFA The Best, el Dibu generando amores y odios por su estilo provocador. Sin embargo, las últimas declaraciones del periodista español reconocido en redes sociales por su alias “Mister Chip” menospreciando su nivel sorprendieron a los fanáticos.

En un tramo del programa Despejados que comparte en su cuenta de Youtube con más de 319 mil suscriptores, pusieron sobre la mesa el tema del nombre del Dibu Martínez y Alexis salió al cruce, burlándose de los reconocimientos que recibió el arquero argentino.

“Pfff... Osea, humazo, humazo, humazo histórico”, repitió una y otra vez al escuchar el nombre del futbolista de 33 años. “Creo que está en su justa medida...”, le planteó su compañero Nahuel Miranda. “¿Justa medida qué? ¿Haber ganado dos Balones de Oro al mejor portero del mundo? ¿Eso es justa medida?“, señaló Mr. Chip, que contabiliza 3.5 millones de seguidores en X y 837 mil en Instagram.

“Lo que ha hecho con Argentina es algo que pesa mucho eso. La gente se ríe mucho Kolo Muani y es un paradón descomunal. De hecho, esta te va a fastidiar mucho, la parada del Dibu a Kolo Muani es mejor que la de Casillas a Robben”, lo defendió Miranda.

“Sí, me parece bien...”, aceptó Alexis, antes de volver a las críticas minimizando al extremo a Martínez: “Humazo. Humo. En lugar de Dibu, Humo Martínez. Necesito que además de ver a la selección argentina en los Mundiales, en las Copas América, necesito que veas al Aston Villa. Por favor”, agregó el español que se destaca por sus estadísticas sobre el fútbol mundial en sus redes sociales.

Dibu Martínez se convirtió en un bastión del Aston Villa (Action Images via Reuters/Matthew Childs)

El periodista español insistió en que el nivel del jugador nacido en las inferiores de Independiente de Avellaneda solamente se destaca en la selección argentina y, puntualmente, en las tandas de penales. Sin embargo, desde su llegada al Aston Villa, Dibu se convirtió en el líder de un equipo que logró clasificarse a Champions League después de 41 años, pero además fue uno de los arqueros que más vallas invictas firmó en la Premier League en la temporada 2020/21 (15 por detrás de las 16 de Mendy del Chelsea y de las 19 de Ederson del City) contabilizando en total 62 encuentros con el arco en cero a lo largo de sus 205 juegos en ese certamen.

Es más, la temporada pasada, el portero argentno fue trascendental para que el Aston Villa alcance los cuartos de final de la Champions League, en el regreso del club de Birminghan luego de décadas sin tener presencia en la máxima competencia de clubes en Europa.

“Tuvo aquella famosa parada de penales contra Lille”, recordó Miranda sobre el duelo contra el combinado francés en las semifinales de la Conference League. “Fijate de las cosas que se acuerda. Se acuerda de una parada a Kolo Muani y de una tanda de penales”, le respondió Mr. Chip con el foco puesto en un arquero que además contabiliza cuatro títulos con la selección argentina (Mundial Qatar 2022, dos Copa América y la Finalíssima) y está camino a ser el guardametas con más vallas invictas en el elenco nacional de todos los tiempos.

“En las tandas te digo que para mí es el número uno del mundo, indiscutible. Y un poquito por detrás, Donnarumma. Indiscutible. pero no estamos hablando de ser un para penales, estamos hablando de ser el mejor portero del mundo. Y es que se ha llevado el premio dos años seguidos”, insistió. Cuando le subrayaron su nivel en la selección albiceleste, planteó: “Pero que te mires al Aston Villa, que también cuenta. No solamente cuenta los seis partidos de la Copa América”.

En ese tono, fue sarcástico sobre el presente del arquero. Es importante recordar que Martínez se había despedido del Aston Villa al finalizar la temporada ante la posibilidad de una transferencia con el Manchester United como destino final, que finalmente se negoció hasta el último día del mercado, pero no se dio.

El arquero es clave para la selección argentina rumbo a la Copa del Mundo (AFP)

“¿Está todavía en el Aston Villa? Pero si se despidió al final de la temporada pasada. No sabía que estaba en el Aston Villa. ¿En serio? Pero si se despidió. Dijo adiós a todos. Se despidió porque lo iban a fichar el Liverpool, el City, el Bayern, el Madrid y el Barca. No ha vuelto, me estás vacilando. En serio. El Dibu se despidió de todo el mundo, llorando entre lágrimas: ‘Pero qué voy a hacer, es que me va a llamar el Liverpool’. ¿En serio está en el Aston Villa todavía? Me estás vacilando. El domingo que viene veré el partido del Aston Villa, seguro que no está. Al Dibu lo daba en el Bayern, pensé que era el portero suplente de Neuer“, fue el extenso comentario que realizó con ironía Mr. Chip.

Otro de los integrantes de la charla le recordó al periodista español que en breve se jugará otro Mundial y le advirtió que Dibu podría sumar allí otro Guante de Oro al mejor arquero del certamen: “Si esa va ser tanda de penales, no tengo ninguna duda. En la Copa América que gana Argentina, en la primera, es clave contra Colombia, tanda de penales. En la última Copa América que gana Argentina, absolutamente clave en un partido que Argentina se le atragantó contra Ecuador. Y en el Mundial dos tandas de penales, una contra Holanda y otra contra Francia. Así que ahí no vamos a discutir. Ahí es el número 1″.

En ese tono, su colega sumó allí la actuación contra Australia que fue fundamental para avanzar de ronda en Qatar 2022: “Sí, pero hay que verlo en el Aston Villa”, insistió planteando que su rendimiento en Inglaterra no es tan bueno. “Y este año donde esté, que no creo que siga en el Aston Villa porque se despidió. Hay que verle en su club para. No sé dónde está, pero sé que no es en Aston Villa y hay que verle claro”, concluyó con sarcasmo.