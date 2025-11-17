Deportes

Drama en el fútbol asiático: una jugadora de 15 años se desplomó en medio de un partido y tuvo que ser internada de urgencia

Nur Ain Salleh colapsó en el duelo entre Ho Chi Minh City Women’s Football Club y Lion City Sailors por la Liga de Campeones femenina

Una futbolista se desplomó en pleno partido

En el partido correspondiente a la Liga de Campeones femenina de la AFC, la futbolista de 15 años Nur Ain Salleh provocó alarma al desplomarse en el minuto 76 durante el enfrentamiento entre el Ho Chi Minh City Women’s Football Club y Lion City Sailors en el estadio Thong Nhat la noche del 16 de noviembre.

El hecho detuvo el encuentro durante más de siete minutos y requirió la intervención inmediata del personal médico, que tuvo que inmovilizarle la cabeza y administrarle oxígeno antes de trasladarla en ambulancia a un hospital cercano, informó el medio local The Straits Times.

Nur Ain Salleh, quien había ingresado al campo como suplente en el minuto 62, cayó de forma repentina sin contacto aparente con otras jugadoras. “La lesión de Nur Ain Salleh en el campo fue una situación desafortunada. Está estudiando en España”, declaró Yeong Sheau Shyan, entrenadora de Lion City Sailors, en conferencia de prensa posterior. En las imágenes de la transmisión oficial se pudo ver el momento en el que la joven se desplomó tras recuperar el balón y continuar la jugada.

Antes de iniciar la temporada 2025-2026, Nur Ain Salleh había aprobado los exámenes físicos y médicos exigidos por su club para competir, según confirmó Yeong Sheau Shyan: “Antes de la temporada 2025-2026, Nur Ain Salleh cumplió con los requisitos físicos y médicos para jugar con nosotras. Nunca me ha preocupado su estado físico. Nur Ain Salleh es una de las jugadoras más talentosas del fútbol femenino de Singapur en la actualidad”.

La precoupación de sus compañeras en el banco

Durante el traslado al hospital, la adolescente pudo comunicarse y responder a preguntas del personal, de acuerdo con un portavoz de Lion City Sailors consultado por The Straits Times. Ya en el hospital, se sometió a nuevas pruebas y, según reportó el mismo medio, para la noche del 16 de noviembre la jugadora había recuperado la consciencia y se encontraba fuera de peligro inmediato.

La propia futbolista utilizó sus redes sociales con el objetivo de tranquilizar a la afición y a sus compañeros de equipo. “Hola a todos, me estoy recuperando muy bien. ¡Estoy perfectamente! Muchísimas gracias por todos los buenos deseos y la preocupación”, escribió Salleh en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

El incidente tuvo efectos inmediatos sobre el desarrollo del partido. Según explicó Yeong Sheau Shyan: “La lesión de Nur Ain Salleh, que la obligó a abandonar el campo en el minuto 76, provocó que muchas jugadoras del Lion City Sailors perdieran la concentración. Antes de eso, habíamos plantado cara al potente Ho Chi Minh City Women’s Football Club. Encajamos dos goles al final del partido por nuestra falta de concentración y nuestro mal estado físico”.

La transmisión también capturó los gestos de preocupación tanto de sus compañeras como de la entrenadora en el banco de suplentes. Fueron minutos de incertidumbre y temor los que se vivieron desde el minuto 76 del partido.

El posteo de la joven en sus redes sociales

El quiebre en el estado anímico del equipo permitió abrir el marcador ocho minutos después mediante un gol de Tran Nguyen Bao Chau para el conjunto vietnamita, tras una jugada en que la portera de Lion City Sailors, Izairida Shakira, no logró despejar correctamente el balón. De acuerdo con el entrenador Nguyen Hong Pham, del equipo local, “Esperamos que los jugadores de su equipo estén a salvo. Estamos muy preocupados por las lesiones de su equipo. También admiramos el espíritu de lucha de su equipo, es muy tenaz”.

Nur Ain Salleh ya había marcado un hito días antes, después de convertirse en la jugadora más joven en iniciar un partido de esta competencia continental, con 15 años y 310 días, durante la derrota por 5-0 frente a Melbourne City celebrada el 13 de noviembre.

El Grupo A de la Liga de Campeones Femenina de la AFC 2025-2026 aún debe definir puestos de clasificación el 19 de noviembre, cuando Lion City Sailors enfrente a Stallion Laguna de Filipinas y Ho Chi Minh City Women’s Football Club juegue contra Melbourne City Club de Australia. Tanto Ho Chi Minh City como Melbourne City aseguraron su presencia en cuartos de final, mientras Lion City Sailors y Stallion Laguna buscarán su oportunidad en los playoffs.

El personal médico acudió de inmediato

