Una figura de la Fórmula 1 destacó la actuación de Franco Colapinto en Alpine: “Puso a Gasly bajo presión”

Franco Colapinto compitió de igual a igual contra Gasly después de la pausa del verano europeo en la F1

Franco Colapinto se aseguró su continuidad en la Fórmula 1 para 2026. Y lo hizo gracias al trabajo que llevó adelante en la segunda etapa de la temporada, desde el regreso a las pistas luego de la pausa de verano en Europa. Después de haber sido confirmado por Alpine, un viejo amigo del argentino habló sobre su trabajo. Durante el reciente Gran Premio de Brasil, el reconocimiento de Gabriel Bortoleto a Colapinto retumbó en el paddock de la Máxima.

El joven piloto brasileño de Sauber afirmó que el argentino presionó a Pierre Gasly con sus actuaciones. “Creo que Franco ha estado haciendo un gran trabajo. Se merece su renovación de contrato”, dijo Bortoleto en diálogo con el medio especializado Motorsport. “Desde mi punto de vista, ha puesto a Gasly bajo presión en muchas carreras. Es un piloto con mucho talento. Estoy feliz de representar a Sudamérica con él”, agregó.

El brasileño, que también atravesó un proceso de adaptación en su primer año en la F1, destacó el talento y la capacidad del argentino para competir de igual a igual con su experimentado compañero Pierre Gasly. “Estoy feliz de representar a Sudamérica con él”, añadió Bortoleto.

El camino de Colapinto en Alpine comenzó en mayo, cuando debutó en el Gran Premio de Emilia Romaña como reemplazo de Jack Doohan. La primera etapa de su adaptación al monoplaza A525 resultó compleja, especialmente frente a la experiencia de Gasly, quien suma 174 carreras principales en la categoría, frente a las 23 del argentino. Sin embargo, el oriundo de Pilar progresó de manera constante y, tras el receso de verano, empezó a igualar e incluso superar el ritmo de su compañero en varias competencias.

El saludo entre dos viejos amigos como Bortoleto y Colapinto

El análisis técnico del desempeño del argentino en el Gran Premio de San Pablo aporta datos concretos sobre esta evolución. De acuerdo con Formula Dream, Colapinto fue más rápido que Gasly en el 71% de la carrera principal en Interlagos, donde finalizó en la 15° posición. Formula Data Analysis añadió que el argentino se ubicó como el décimo piloto más veloz de la prueba, superando a Gasly (14° en la tabla de tiempos) por siete décimas de segundo. Además, F1 Insights Hub señaló que, en el tercer stint de la carrera, Colapinto registró una vuelta de 1:12.816 en el giro 45, con neumáticos de dos vueltas de uso, mientras que Gasly marcó 1m13s736 en la vuelta 42, con gomas de tres vueltas. En otro tramo, el argentino volvió a imponerse con un tiempo de 1:14.100 frente al 1:14.721 del francés.

Estos resultados adquieren mayor relevancia si se considera el contexto mecánico adverso que enfrentó Colapinto. Según Formula Data Analysis, el piloto argentino compitió con un monoplaza reparado tras el accidente en la carrera Sprint, lo que implicó el reemplazo de la caja de cambios, la utilización de elementos usados en la unidad de potencia y el cambio de chasis. A pesar de estas limitaciones, y de la desventaja de no haber realizado pretemporada, Colapinto logró mantener un rendimiento competitivo frente a Gasly, quien conoce a fondo los autos de Alpine tras tres temporadas en la escudería.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una competencia directa por el título mundial en un futuro, Bortoleto reconoció que podría intensificarse la rivalidad, pero subrayó el respeto mutuo que existe entre ambos. “A Franco lo conozco desde que era un niño. Corrimos juntos en el karting. Siempre nos tuvimos mucho respeto. Es mejor tenerlo aquí compitiendo conmigo que a alguien que no conozco”, expresó el brasileño en los boxes del trazado paulista.

En la misma dirección, Colapinto destacó la importancia de la convivencia entre los aficionados de ambos países y la unión sudamericana en la Fórmula 1. “Brasil para mí es como un segundo hogar. Vine aquí cuando era muy joven. Sé que en el fútbol u otros deportes hay mucha competencia entre Argentina y Brasil, pero creo que el automovilismo es diferente”, afirmó el piloto de 22 años.

La presencia de Colapinto en Interlagos fue un furor para los fanáticos (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Tras un fin de semana de pausa luego del GP en San Pablo, la F1 afrontará desde la semana que viene el cierre de su temporada con carreras consecutivas. La primera parada del trío sera en Las Vegas (21 al 23 de noviembre), para luego concluir el 2025 con los Grandes Premios en Qatar (incluída la última Sprint del año) y Abu Dhabi.