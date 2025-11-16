Deportes

Un referente de la selección argentina reveló el día que un histórico rival del Barcelona pensó en fichar a Messi

Pablo Zabaleta, ex jugador del Espanyol, dio detalles de cómo la directiva del conjunto catalán analizó sumar al astro rosarino a sus filas en 2005

Guardar
Zabaletta compartió equipo con Messi
Zabaletta compartió equipo con Messi en la Selección (AFP)

La historia reciente del fútbol español cuenta con episodios inesperados que pudieron haber alterado el curso de varias instituciones. Uno de ellos, revelado por el ex futbolista argentino Pablo Zabaleta, expone el intento del RCD Espanyol por fichar a Lionel Messi cuando todavía no se había consolidado en el primer equipo del FC Barcelona. Según relató el ex lateral en una entrevista con Post United, el club blanquiazul supo de un conflicto interno en el Barcelona vinculado al cupo de extranjeros y realizó gestiones discretas para que la joven promesa argentina se sumara a su plantilla.

En el diálogo con Post United, el propio Zabaleta detalló cómo los dirigentes del Espanyol se acercaron a él debido a su relación con Messi tras compartir equipo en el Mundial Sub-20 de 2005. “El Espanyol se movió, obviamente”, explicó Zabaleta. Aquel torneo había marcado la consolidación de Messi como un talento de primera línea, incompatibilizando su continuidad en el filial barcelonista por cuestiones administrativas.

Las declaraciones del ex capitán blanquiazul dejan ver el contexto que motivó los movimientos dirigenciales. “Había una cuestión de que el FC Barcelona tenía todas las plazas de jugadores extracomunitarios ocupadas en el primer equipo”, aclaró Zabaleta, quien jugó tres temporadas en el Espanyol entre 2005 y 2008. Bajo esa coyuntura, Messi quedaba fuera de las listas permitidas por la normativa y debía integrarse sí o sí al primer plantel. El propio Zabaleta recordó: “Messi, después de ese Mundial que había hecho, de alguna manera no podía volver a jugar en el juvenil o en el filial del Barça. Era un jugador para ir directamente con el primer equipo del FC Barcelona. Me acuerdo de que, como ya estaban esas plazas ocupadas y había algún problema en el Barça, el Espanyol empieza un poco a moverse”.

Zabaleta compartió equipo con Messi
Zabaleta compartió equipo con Messi en la Sub 20 durante el Mundial del 2005 y fueron oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008

La gestión no pasó de una consulta directa y reservada. “Ellos vienen, dirigentes del club, y me preguntan: ‘Ya que tú tienes relación con él, ¿crees que podemos hacer algo como para que Messi pueda venir a jugar al Espanyol?’. Intentaron de alguna forma ver si había alguna vía de que pudiese llegar a venir al Espanyol”, relató Zabaleta. El interés blanquiazul nunca se tradujo en una oferta formal, pero sí reflejó el seguimiento que el club realizó en torno a los jóvenes talentos sudamericanos en la liga española.

La posibilidad de ver a Messi vestido con la camiseta perica desvaneció casi de inmediato. “Pero es que el Barça se movió de una forma tan rápida que no dio ni medio centímetro a que eso pudiera hacerse realidad. No iban a dejar pasar una situación de esa magnitud, de perder a un jugador como Leo para que se pudiera ir a otro equipo, al máximo rival de la ciudad”, sentenció Zabaleta.

Tanto el club azulgrana como sus directivos blindaron a la incipiente estrella argentina y la incorporaron al primer equipo, zanjando cualquier especulación y descartando el salto a cualquier otro club español.

En esa misma entrevista, Zabaleta resumió la resistencia completa del Barcelona a dejar partir a quien definió como el mejor jugador que tenían en sus filas en ese entonces. “Incluso no solo al Espanyol, sino a otro club de España, sabiendo que si tenían al mejor jugador, a un jugador de la magnitud de Messi, no podían perderlo. Tenía que ir directamente al primer equipo porque iban a ser mejores con él dentro de la plantilla. No hubo manera de que Leo pudiera salir en ese momento del Barça”, concluyó el exjugador.

Zabaleta contó cuál fue el
Zabaleta contó cuál fue el motivo por el que el Espanyol intentó fichar a Messi

La huella de Zabaleta en el Espanyol fue significativa. Entre 2005 y 2008, disputó 102 partidos oficiales, aportó 3 goles y se consolidó como una de las piezas clave en la defensa blanquiazul, según datos de Transfermarkt. El club catalán celebró la obtención de la Copa del Rey en la temporada 2005/06 y alcanzó la final de la Copa de la UEFA de 2007, dos de las gestas más recordadas de la historia reciente del equipo. Zabaleta participó activamente en ambas campañas y recordó con afecto su paso por el club catalán.

Temas Relacionados

deportes-internacionalPablo ZabaletaLionel MessiFC BarcelonaEspanyolLiga de España

Últimas Noticias

Los Pumas pierden 14-0 contra Escocia en el segundo amistoso de la gira por Europa

Luego del contundente tiunfo antes Gales, el equipo argentino se ve las caras con su par escocés

Los Pumas pierden 14-0 contra

Se define la fase de grupos del Torneo Clausura: la agenda de los partidos del domingo

Además de Vélez-River y Boca-Tigre, se jugarán otros cuatro duelos en una jornada clave en el torneo de la Liga Profesional

Se define la fase de

La física impulsa a la Fórmula E hacia velocidades comparables a la máxima categoría del automovilismo

Jeff Dodds, director ejecutivo de dicha competición, subraya que el avance en eficiencia y dinámica permitirá que los autos eléctricos igualen o superen los tiempos de la Fórmula 1

La física impulsa a la

Conmoción en el automovilismo argentino: murió un piloto tras sufrir una descompensación durante una carrera

Alejandro Frangioli, de 66 años y oriundo del Chaco, se desvaneció en plena clasificación del Turismo Internacional

Conmoción en el automovilismo argentino:

Boca Juniors recibirá a Tigre con el objetivo de ser primero en su zona del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de ganarle el Superclásico a River Plate y cerrará la fase de grupos en La Bombonera. Transmite ESPN Premium a las 20.15

Boca Juniors recibirá a Tigre
DEPORTES
Los Pumas pierden 14-0 contra

Los Pumas pierden 14-0 contra Escocia en el segundo amistoso de la gira por Europa

Se define la fase de grupos del Torneo Clausura: la agenda de los partidos del domingo

La física impulsa a la Fórmula E hacia velocidades comparables a la máxima categoría del automovilismo

Conmoción en el automovilismo argentino: murió un piloto tras sufrir una descompensación durante una carrera

Boca Juniors recibirá a Tigre con el objetivo de ser primero en su zona del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La insólita propuesta de Alex

La insólita propuesta de Alex Caniggia para la China Suárez y Mauro Icardi si tienen un hijo juntos

Eugenia Tobal recordó a su mamá en una emotiva dedicatoria a su hija Ema: “Un vacío en el corazón”

Caballos, flores y amor: así fue la tarde campestre de Benjamín Vicuña y sus hijos después de más de un mes separados

Matías Martin apostó nuevamente al amor: quién es la mujer con la que estaría comenzando un romance

Johnny Depp sorprendió con un show musical en una exclusiva velada en el Hotel Faena

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Chile: Evelyn Matthei

Elecciones en Chile: Evelyn Matthei se volvió a presentar como la candidata de la unidad y evitó definir un apoyo a otro aspirante en el balotaje

Juliette Binoche sostiene: “El objetivo es cambiar la forma de pensar de la gente, plantear preguntas”

Daniel Noboa votó en el referéndum en Ecuador: “No hay nada más democrático que preguntarle al pueblo sobre los criminales”

Elecciones en Chile: José Antonio Kast dijo que si no accede al balotaje apoyará “a cualquier lista” que se oponga al Gobierno

El patrimonio de Gene Hackman sale a subasta en Nueva York