Un referente de la selección argentina reveló el día que un histórico rival del Barcelona pensó en fichar a Messi

Zabaletta compartió equipo con Messi en la Selección (AFP)

La historia reciente del fútbol español cuenta con episodios inesperados que pudieron haber alterado el curso de varias instituciones. Uno de ellos, revelado por el ex futbolista argentino Pablo Zabaleta, expone el intento del RCD Espanyol por fichar a Lionel Messi cuando todavía no se había consolidado en el primer equipo del FC Barcelona. Según relató el ex lateral en una entrevista con Post United, el club blanquiazul supo de un conflicto interno en el Barcelona vinculado al cupo de extranjeros y realizó gestiones discretas para que la joven promesa argentina se sumara a su plantilla.

En el diálogo con Post United, el propio Zabaleta detalló cómo los dirigentes del Espanyol se acercaron a él debido a su relación con Messi tras compartir equipo en el Mundial Sub-20 de 2005. “El Espanyol se movió, obviamente”, explicó Zabaleta. Aquel torneo había marcado la consolidación de Messi como un talento de primera línea, incompatibilizando su continuidad en el filial barcelonista por cuestiones administrativas.

Las declaraciones del ex capitán blanquiazul dejan ver el contexto que motivó los movimientos dirigenciales. “Había una cuestión de que el FC Barcelona tenía todas las plazas de jugadores extracomunitarios ocupadas en el primer equipo”, aclaró Zabaleta, quien jugó tres temporadas en el Espanyol entre 2005 y 2008. Bajo esa coyuntura, Messi quedaba fuera de las listas permitidas por la normativa y debía integrarse sí o sí al primer plantel. El propio Zabaleta recordó: “Messi, después de ese Mundial que había hecho, de alguna manera no podía volver a jugar en el juvenil o en el filial del Barça. Era un jugador para ir directamente con el primer equipo del FC Barcelona. Me acuerdo de que, como ya estaban esas plazas ocupadas y había algún problema en el Barça, el Espanyol empieza un poco a moverse”.

Zabaleta compartió equipo con Messi en la Sub 20 durante el Mundial del 2005 y fueron oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008

La gestión no pasó de una consulta directa y reservada. “Ellos vienen, dirigentes del club, y me preguntan: ‘Ya que tú tienes relación con él, ¿crees que podemos hacer algo como para que Messi pueda venir a jugar al Espanyol?’. Intentaron de alguna forma ver si había alguna vía de que pudiese llegar a venir al Espanyol”, relató Zabaleta. El interés blanquiazul nunca se tradujo en una oferta formal, pero sí reflejó el seguimiento que el club realizó en torno a los jóvenes talentos sudamericanos en la liga española.

La posibilidad de ver a Messi vestido con la camiseta perica desvaneció casi de inmediato. “Pero es que el Barça se movió de una forma tan rápida que no dio ni medio centímetro a que eso pudiera hacerse realidad. No iban a dejar pasar una situación de esa magnitud, de perder a un jugador como Leo para que se pudiera ir a otro equipo, al máximo rival de la ciudad”, sentenció Zabaleta.

Tanto el club azulgrana como sus directivos blindaron a la incipiente estrella argentina y la incorporaron al primer equipo, zanjando cualquier especulación y descartando el salto a cualquier otro club español.

En esa misma entrevista, Zabaleta resumió la resistencia completa del Barcelona a dejar partir a quien definió como el mejor jugador que tenían en sus filas en ese entonces. “Incluso no solo al Espanyol, sino a otro club de España, sabiendo que si tenían al mejor jugador, a un jugador de la magnitud de Messi, no podían perderlo. Tenía que ir directamente al primer equipo porque iban a ser mejores con él dentro de la plantilla. No hubo manera de que Leo pudiera salir en ese momento del Barça”, concluyó el exjugador.

Zabaleta contó cuál fue el motivo por el que el Espanyol intentó fichar a Messi

La huella de Zabaleta en el Espanyol fue significativa. Entre 2005 y 2008, disputó 102 partidos oficiales, aportó 3 goles y se consolidó como una de las piezas clave en la defensa blanquiazul, según datos de Transfermarkt. El club catalán celebró la obtención de la Copa del Rey en la temporada 2005/06 y alcanzó la final de la Copa de la UEFA de 2007, dos de las gestas más recordadas de la historia reciente del equipo. Zabaleta participó activamente en ambas campañas y recordó con afecto su paso por el club catalán.