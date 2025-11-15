Solana Sierra mostró su mejor versión en Córdoba, acompañada por su familia y una sorpresiva visita que se transformó en cábala

Debut y triunfo para Solana Sierra ante la eslovaca Rebecca Sramkova por 6-2 y 6-4 en los play-offs de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

Solana Sierra salió a la cancha del Córdoba Lawn Tenis Club sabiendo que su compatriota Julia Riera consiguió el primer punto para la Selección Argentina de Tenis Femenino YPF en los play-offs ante Eslovaquia. A la marplatense no le pesó la presión de ser la número uno del conjunto nacional y consiguió un importante triunfo ante Rebecca Sramkova por 6-2 y 6-4. “Muy feliz por darle el punto a Argentina”, fueron las primeras palabras de la bonaerense al término de su partido.

La argentina tuvo dos grandes alegrías en la primera jornada de competencia. Las Guerreras sellaron por 3-0 la victoria ante Eslovaquia y, en una de las tribunas de la cancha central del recinto cordobés, estuvieron sus padres, su abuela, su primo y la presencia estelar de su perro caniche, Tino. “Súper feliz, hacía una semana que no lo veía. Me da mucha felicidad que pueda estar acá y acompañarme junto a mis papás, mi abuela y mi primo”, contó entre sonrisas la marplatense.

En cuanto a las sensaciones que tuvo dentro de la cancha, en una charla exclusiva con Infobae expresó: “Siempre hay un poquito de nervios y tensión, así que traté de enfocarme en mí, en el juego y en lo que tenía que hacer: entrar intensa, festejar los puntos, gritar. Al final pude soltarme un poco más y jugar más mi juego. Contentísima con las sensaciones. Por suerte salió bien y todo el equipo estuvo ahí apoyándonos, así que súper feliz con este punto”

La Selección Argentina de Tenis selló el 3-0 ante Eslovaquia en el primer día de competencia de los play-offs de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

Cuando finalizó el partido entre Sierra y Sramkova, la jugadora europea dijo que sus condiciones físicas estaban en un 20 por ciento: “Sabía que estuvo lesionada y que se había retirado en un torneo pero acá no lo noté. Creo que también venía de la gira asiática, y ese cambio quizás no le favoreció. Pero no pensé mucho en eso: para mí era una rival dura, así que me enfoqué en mi partido”, comentó la albiceleste.

La marplatense debutó en la Selección Argentina de Tenis en 2023, durante el Grupo Américas, donde cosechó cuatro triunfos y apenas una derrota. En 2024 volvió a ponerse la camiseta nacional en los play-offs ante Brasil, como visitante, con una victoria y un desenlace desfavorable en el segundo punto.

Solana Sierra fue una de las protagonistas de la jornada en el triunfo de la Selección Argentina de Tenis de Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

Sierra reconoce que hay un cambio notable respecto de aquella primera experiencia con el equipo argentino, hace dos temporadas: “Cambiaron muchas cosas. Me siento mucho más madura y mejoré muchas cuestiones de mi juego, incorporando más variantes. También tengo mucha más experiencia y cosas vividas”, afirmó.

La bonaerense consideró que fue muy positivo que la serie se disputara en Argentina. Al no jugar los torneos en China, su equipo decidió apuntar a los WTA 125 de Sudamérica y reemplazar la gira asiática por esa programación. Ese cambio le cayó muy bien y le permitió consolidar buenas sensaciones. Además, remarcó que le encanta competir en el país.

Las Guerreras volverán a presentarse este domingo frente a Suiza a partir de las 11:00 (hora de la Argentina) con el objetivo sellar la clasificación a los Qualifiers 2026.