La drástica decisión que tomó Marcelo Gallardo con dos figuras de River Plate de cara al trascendental duelo contra Vélez

Miguel Borja y Paulo Díaz no fueron citados para visitar a Vélez en la última fecha del Torneo Clausura

Luego de la derrota en el Superclásico por 2-0 contra Boca Juniors en La Bombonera, River Plate quedó en una complicada posición de cara a la clasificación a la Copa Libertadores. El Millonario cerrará la fase inicial del Torneo Clausura con la obligación de imponerse sobre Vélez Sarsfield en Liniers y Marcelo Gallardo tomó una contundente decisión en la lista de convocados: Miguel Ángel Borja y Paulo Díaz fueron excluidos de la citación y su futuro en la institución es una incógnita. La postura toma mayor relevancia por seis bajas importantes por lesiones, sanciones y convocatorias internacionales que tiene el plantel.

La nómina generó la sorpresa porque ambos jugadores sumaron minutos en los últimos partidos -Paulo Díaz fue titular contra Boca- y estaban dentro de la consideración del cuerpo técnico. Sin embargo, el entrenador optó por dejar fuera de la convocatoria al defensor chileno y al delantero colombiano, pese a que el equipo aún tiene mucho en juego en la visita al estadio José Amalfitani.

La exclusión de estos jugadores marca un punto de inflexión en la conformación del plantel y refuerza los rumores sobre su posible salida a fin de año. Borja perdió la titularidad hace varios meses, aunque continuaba sumando bastantes minutos como suplente. Gallardo recurrió a él en reiteradas oportunidades para cubrir el centro del ataque, un puesto con escasas alternativas en el plantel.

Miguel Borja convirtió ocho goles en la presente temporada. Pese a que participó en 48 partidos, gran parte de estos los hizo ingresando desde el banco de suplentes (REUTERS/Rodrigo Valle)

No obstante, su última etapa en el club resultó negativa, con actuaciones poco convincentes y penales fallados ante Gimnasia de La Plata -en el último minuto- y en la definición frente a Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina. Tras un nuevo ingreso sin brillo el pasado domingo, Gallardo no lo convocó contra Vélez y su ciclo en el club podría estar terminado. Vale destacar que el contrato de Borja termina el 31 de diciembre de 2025.

En el caso de Paulo Díaz, su reciente titularidad en el Superclásico disputado en la Bombonera y la suspensión de Lucas Martínez Quarta por acumulación de tarjetas amarillas hacían prever su inclusión ante el Fortín. Sin embargo, su bajo rendimiento frente a Boca y el hecho de haber sido desplazado por Lautaro Rivero en la zaga central precipitaron una decisión que en Núñez ya se consideraba inminente: el ciclo del chileno en River estaría agotado.

Al igual que Borja, en los últimos meses integró el once inicial en escasas oportunidades. Cabe aclarar que Díaz tiene vínculo vigente con River por dos años más, por lo que su salida dependerá de una transferencia.

Paulo Díaz disputó 29 partidos en el 2025. Sin embargo, en los últimos partidos la dupla titular estuvo conformada por Martínez Quarta y Rivero (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

La lista de ausencias para el duelo ante Vélez no se limita a las decisiones técnicas sobre Díaz y Borja. El equipo tampoco contará con Gonzalo Montiel, afectado por un problema en una rodilla; Maximiliano Meza, recientemente intervenido por una avulsión en el tendón rotuliano izquierdo; Facundo Colidio, lesionado por un desgarro; Martínez Quarta y Marcos Acuña, ambos suspendidos por amarillas; y Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, convocados a las selecciones de Colombia y Paraguay, respectivamente.

Ante este panorama, Gallardo incluyó en la nómina a los juveniles Agustín Obregón, Facundo González, Ulises Giménez, Thiago Acosta, Cristian Jaime, Agustín Ruberto, quien vuelve a ser citado en Primera tras una larga lesión, y Joaquín Freitas, delantero que tiene su primera convocatoria con el plantel profesional.

Las bajas de peso obligan a Marcelo Gallardo a realizar varias modificaciones en el once titular, aunque el cambio más importante estaría en la mitad de la cancha: ensayó con Enzo Pérez como mediocampista central, mientras que Juan Carlos Portillo acompañó a Lautaro Rivero en la defensa.

Fabricio Bustos y Milton Casco ocuparán los laterales, y con Sebastián Driussi y Maximiliano Salas en el ataque, las dudas están en la zona media: Giuliano Galoppo, Santiago Lencina y Juan Fernando Quintero tienen grandes chances de estar desde el arranque.

El equipo de Marcelo Gallardo está obligado a imponerse sobre Vélez, encuentro que está programado para el domingo 16 de noviembre a las 17:00 en el estadio José Amalfitani, para seguir soñando con la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Cabe aclarar que el Millonario deberá esperar a la resolución del choque entre Argentinos Juniors y Estudiantes en La Plata para saber su posición final en la tabla anual. Además, hay posibilidades de que River se cruce con Boca Juniors en los octavos de final del Torneo Clausura.

La lista de convocados de River Plate para visitar a Vélez

La nómina que armó Marcelo Gallardo para cerrar la fase inicial del Torneo Clausura en Liniers (@RiverPlate)