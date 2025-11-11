Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026: la “ayuda” que podría darle Boca Juniors

Boca Juniors venció a River Plate y lo dejó muy comprometido en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026 (Fotobaires)

El reciente triunfo de Argentinos Juniors sobre Belgrano modificó de manera significativa el panorama de River Plate en la lucha por un lugar en la próxima Copa Libertadores. Con este resultado, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo fue desplazado al cuarto puesto de la tabla anual, una posición que, por ahora, solo le garantiza la clasificación a la Copa Sudamericana y lo deja fuera del certamen continental más importante de la región.

La derrota de River por 2 a 0 frente a Boca Juniors en la fecha 15 del Torneo Clausura marcó el inicio de una serie de complicaciones para el club de Núñez. Aunque la caída de Deportivo Riestra ante Independiente le permitió conservar momentáneamente el tercer puesto —el último que otorga acceso al repechaje de la Libertadores—, la posterior victoria de Argentinos Juniors lo relegó al cuarto lugar. Actualmente, Argentinos suma 54 puntos, River 52 y Deportivo Riestra 51.

A falta de una sola jornada para el cierre de la fase regular, el equipo de Gallardo enfrenta un escenario complejo. Para recuperar el tercer puesto y acceder al repechaje, River debe vencer a Vélez Sarsfield en la última fecha y esperar que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata. Si Argentinos empata y River gana, la definición dependerá de la diferencia de gol, que hoy favorece a los de La Paternal por dos tantos (+19 contra +17).

En caso de que River empate con Vélez, solo podrá aspirar al cuarto puesto, siempre que Deportivo Riestra no obtenga una victoria en su visita a Godoy Cruz. Si pierde en el estadio José Amalfitani, podría caer hasta la séptima posición si Riestra, Racing y San Lorenzo logran triunfos en sus respectivos compromisos.

La única vía directa para que River acceda a la fase de grupos de la Copa Libertadores es consagrarse campeón del Torneo Clausura, aunque ni siquiera tiene asegurada su presencia en los octavos de final del certamen. Si finaliza cuarto, aún podría obtener un cupo para la fase dos de la Libertadores, pero dependerá de que el campeón del Clausura sea Rosario Central, Boca Juniors o el equipo que termine tercero en la tabla anual, ya que en ese caso se liberaría un cupo adicional.

El equipo de Gallardo ya había visto cerrarse otras posibilidades de clasificación tras ser eliminado de la Copa Libertadores por Palmeiras y de la Copa Argentina por Independiente Rivadavia. Por ello, la tabla anual se había convertido en la última esperanza para el club de Núñez.

De no lograr el objetivo, River deberá conformarse con disputar la próxima edición de la Copa Sudamericana, un desenlace que marcaría el cierre de un año adverso para la institución.

Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026:

Ganarle a Vélez y que Argentinos Juniors no le gane a Estudiantes en La Plata (si empata, River deberá ganar por 2 goles de diferencia).

Ser Campeón del Clausura.

Terminar 4° en la Tabla Anual y que Boca, Rosario Central o Argentinos ganen el Clausura.