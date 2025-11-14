Qué resultados cruzarían a Boca Juniors y River Plate en los octavos de final del Torneo Clausura 2025

¿Boca y River otra vez enfrentados en la Bombonera? (AP/Gustavo Garello)

Hoy arrancará la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2025 en la que se definirán muchas cosas: descensos, clasificación a las copas internacionales y los cruces de octavos de final del certamen. Luego de lo que fue el Superclásico favorable a Boca Juniors en la Bombonera, ahora existen serias posibilidades de que se repita el duelo contra River Plate, por los octavos de la competencia, en el mismo escenario.

¿Qué debe pasar para que esto suceda? Boca es puntero de la Zona A y, con un empate en casa ante Tigre, prácticamente se asegurará el liderazgo ya que solamente podría alcanzarlo Unión de Santa Fe (visita a Belgrano en Córdoba), que tiene peor diferencia de gol que el Xeneize. Entonces, si los de Claudio Úbeda culminan en el primer puesto de su grupo, River tendría que acabar octavo en la Zona B para que se repita el Superclásico.

El Millonario sabe que solamente podrá acceder hasta un hipotético quinto puesto en su grupo, ya que marcha 6° con 21 puntos, a dos unidades de San Lorenzo (23), que recibirá a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro. Pero, además, a los de Núñez podrían alcanzarlo o superarlo Talleres de Córdoba (20), San Martín de San Juan (19), Sarmiento (19) y Gimnasia La Plata (19). Atlético Tucumán, que podría alcanzar en puntaje a River, tiene una diferencia de 8 goles con los de Marcelo Gallardo.

Boca y River, con chances de cruzarse en los octavos de final del Clausura (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lo positivo para River es que tiene mejor diferencia de gol que el resto de sus rivales directos: +5 contra la de Talleres (-3), San Martín (-1), Sarmiento (-4) y Gimnasia (-5). En definitiva, para que haya Superclásico en octavos del Clausura, Boca tendría que terminar primero y al Millonario, que visitará a Vélez en Liniers, tendrían que superarlo dos oponentes directos en esta lucha. Vale recordar que los sanjuaninos, que visitarán a Aldosivi en Mar del Plata, no se clasificarán a los mata-mata si pierden la categoría según lo dispuesto por el reglamento.

También puede suceder que Boca pierda de local con Tigre, Unión derrote en Córdoba a Belgrano y el Xeneize culmine en el segundo puesto de la Zona A. De esa forma, para que se juegue otro Superclásico en la Bombonera, River tendría que quedar 7° en su grupo: o sea, que solamente lo supere uno de sus rivales directos en la tabla. Hay que remarcar que, en caso de repetirse el derby, se disputará en la Bombonera ya que los de la Ribera se adjudicaron la localía por quedar mejor posicionados.

Vale mencionar que la AFA y la Liga Profesional confirmaron en las últimas horas que la final del Clausura se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Además, el Trofeo de Campeones entre Platense y el campeón del Clausura será el sábado 20 de diciembre en el estadio Único de San Nicolás.

EL CRONOGRAMA DE PARTIDOS QUE PUEDE DERIVAR EN UN BOCA-RIVER

Sábado 15 de noviembre

17:00 Aldosivi-San Martín de San Juan

19:15 San Lorenzo-Sarmiento de Junín

Domingo 16 de noviembre

17:00 Vélez-River

17:00 Instituto-Talleres

20:15 Boca-Tigre

Lunes 17 de noviembre

17:00 Belgrano-Unión

19:30 Platense-Gimnasia La Plata