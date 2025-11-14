Deportes

Qué resultados cruzarían a Boca Juniors y River Plate en los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Existen serias chances de que se repita el Superclásico en los mata-mata del campeonato

Guardar
¿Boca y River otra vez
¿Boca y River otra vez enfrentados en la Bombonera? (AP/Gustavo Garello)

Hoy arrancará la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2025 en la que se definirán muchas cosas: descensos, clasificación a las copas internacionales y los cruces de octavos de final del certamen. Luego de lo que fue el Superclásico favorable a Boca Juniors en la Bombonera, ahora existen serias posibilidades de que se repita el duelo contra River Plate, por los octavos de la competencia, en el mismo escenario.

¿Qué debe pasar para que esto suceda? Boca es puntero de la Zona A y, con un empate en casa ante Tigre, prácticamente se asegurará el liderazgo ya que solamente podría alcanzarlo Unión de Santa Fe (visita a Belgrano en Córdoba), que tiene peor diferencia de gol que el Xeneize. Entonces, si los de Claudio Úbeda culminan en el primer puesto de su grupo, River tendría que acabar octavo en la Zona B para que se repita el Superclásico.

El Millonario sabe que solamente podrá acceder hasta un hipotético quinto puesto en su grupo, ya que marcha 6° con 21 puntos, a dos unidades de San Lorenzo (23), que recibirá a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro. Pero, además, a los de Núñez podrían alcanzarlo o superarlo Talleres de Córdoba (20), San Martín de San Juan (19), Sarmiento (19) y Gimnasia La Plata (19). Atlético Tucumán, que podría alcanzar en puntaje a River, tiene una diferencia de 8 goles con los de Marcelo Gallardo.

Boca y River, con chances
Boca y River, con chances de cruzarse en los octavos de final del Clausura (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lo positivo para River es que tiene mejor diferencia de gol que el resto de sus rivales directos: +5 contra la de Talleres (-3), San Martín (-1), Sarmiento (-4) y Gimnasia (-5). En definitiva, para que haya Superclásico en octavos del Clausura, Boca tendría que terminar primero y al Millonario, que visitará a Vélez en Liniers, tendrían que superarlo dos oponentes directos en esta lucha. Vale recordar que los sanjuaninos, que visitarán a Aldosivi en Mar del Plata, no se clasificarán a los mata-mata si pierden la categoría según lo dispuesto por el reglamento.

También puede suceder que Boca pierda de local con Tigre, Unión derrote en Córdoba a Belgrano y el Xeneize culmine en el segundo puesto de la Zona A. De esa forma, para que se juegue otro Superclásico en la Bombonera, River tendría que quedar 7° en su grupo: o sea, que solamente lo supere uno de sus rivales directos en la tabla. Hay que remarcar que, en caso de repetirse el derby, se disputará en la Bombonera ya que los de la Ribera se adjudicaron la localía por quedar mejor posicionados.

Vale mencionar que la AFA y la Liga Profesional confirmaron en las últimas horas que la final del Clausura se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Además, el Trofeo de Campeones entre Platense y el campeón del Clausura será el sábado 20 de diciembre en el estadio Único de San Nicolás.

<br>

EL CRONOGRAMA DE PARTIDOS QUE PUEDE DERIVAR EN UN BOCA-RIVER

Sábado 15 de noviembre

17:00 Aldosivi-San Martín de San Juan

19:15 San Lorenzo-Sarmiento de Junín

Domingo 16 de noviembre

17:00 Vélez-River

17:00 Instituto-Talleres

20:15 Boca-Tigre

Lunes 17 de noviembre

17:00 Belgrano-Unión

19:30 Platense-Gimnasia La Plata

Temas Relacionados

Boca JuniorsRiver PlateTorneo Clausura 2025

Últimas Noticias

Argentina se enfrentará a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

El equipo de Diego Placente viene de terminar como la mejor selección de la fase de grupos y se enfrentará al peor de los clasificados. Transmiten TV Pública y DSports a las 11.45

Argentina se enfrentará a México

“Ver a Bale pasarme por al lado me hizo dar cuenta de que era momento de parar”: Paul Scholes habló sobre la fama y el retiro del fútbol

En el pódcast Stick to Football, el exmediocampista del Manchester United reflexionó sobre la búsqueda de una vida tranquila lejos del fútbol profesional

“Ver a Bale pasarme por

La explicación de Alpine tras los reiterados problemas con las paradas en boxes de Franco Colapinto

Steve Nielsen, director general de la escudería francesa, se sinceró al hablar de las dificultades que tuvo el equipo en las detenciones del piloto argentino durante esta temporada

La explicación de Alpine tras

Los Pumas dieron a conocer su formación para enfrentar a Escocia en un duelo trascendental rumbo al Mundial 2027

La selección argentina de rugby afrontará el encuentro con cinco modificaciones en la alineación inicial, en busca de ratificar su lugar entre los seis mejores equipos del mundo y sostener su rol de cabeza de serie rumbo al Mundial 2027

Los Pumas dieron a conocer

Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

El conjunto de Scaloni cerrará el 2025 ante el combinado africano. Transmite TyC Sports a las 13

Con Messi, la selección argentina
DEPORTES
Argentina se enfrentará a México

Argentina se enfrentará a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

“Ver a Bale pasarme por al lado me hizo dar cuenta de que era momento de parar”: Paul Scholes habló sobre la fama y el retiro del fútbol

La explicación de Alpine tras los reiterados problemas con las paradas en boxes de Franco Colapinto

Los Pumas dieron a conocer su formación para enfrentar a Escocia en un duelo trascendental rumbo al Mundial 2027

Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

TELESHOW
La propuesta de Maxi López

La propuesta de Maxi López que sorprendió a Yanina Latorre: “Tenés que ponerte las pilas”

La tierna postal de Valentina Cervantes junto a su hija Olivia en Londres: “Volvimos a la rutina”

Batalla de egos y sabores en MasterChef: así fue la dura competencia entre Donato de Santis y Germán Martitegui

La incómoda pregunta de Mario Pergolini a Soy Rada sobre su posible salida del programa

El emotivo discurso de Paco Amoroso en su gran noche junto a Ca7riel en los Latin Grammy: “Nunca es tarde”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV inaugurará

El papa León XIV inaugurará un nuevo ambulatorio para los pobres en la columnata de San Pedro

La Justicia británica declaró responsable a la minera BHP por el desastre de la represa Mariana en Brasil

Las bolsas mundiales caen ante las crecientes dudas sobre la bajada de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos

Ucrania volvió a derribar misiles hipersónicos y balísticos tras recibir nuevos Patriots

“Una cloaca de dimensiones extraordinarias”: el diagnóstico de Rodrigo Paz sobre el estado institucional de Bolivia