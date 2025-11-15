La casa de Franco Armani fue afectada por la explosión tras el incendio en el Polígono Industrial de Ezeiza

El impactante incendio en el área industrial de Carlos Spegazzini, en el partido bonaerense de Ezeiza, que generó una serie de explosiones, provocó en la noche del viernes incidentes de gran magnitud que alcanzaron incluso al domicilio de Franco Armani, arquero y capitán de River Plate. El hecho se produjo en el Polígono Industrial Spegazzini y derivó en una serie de daños materiales en varias viviendas del área, incluida la residencia del futbolista. El deportista y su familia no se hallaban en el lugar al momento del incidente, ya que estaban fuera cenando.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, la onda expansiva de la explosión ocasionó solamente la rotura de cristales en la vivienda de Franco Armani. Además, le aclararon a este medio que no es cierto que debió alojarse en un hotel para pasar la noche.

Vale recordar que Franco Armani no estaba concentrado con River Plate cuando ocurrió el incidente, ya que el equipo recién se reunirá en las próximas horas de cara al duelo ante Vélez, correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura, instancia en la que el club busca asegurar su clasificación a la Copa Libertadores. Incluso el portero entrenó con normalidad esta mañana en el River Camp.

El Polígono Industrial Spegazzini fue epicentro de una emergencia que demandó la intervención de más de 380 bomberos, 70 unidades y un centenar de móviles adicionales de policía, salud, Defensa Civil y equipos de emergencia. El fuego y la densa columna de humo negro se divisaron a gran distancia, lo que generó alarma en los barrios circundantes. Gastón Granados, intendente de Ezeiza, relató a C5N: “Hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió“.

El incendio demandó el trabajo de varias dotaciones de bomberos (Foto: Reuters/Alessia Maccioni)

El operativo incluyó la evacuación preventiva de familias en los alrededores, y la autopista Cañuelas-Ezeiza se mantiene cortada por precaución. El aeropuerto internacional de Ezeiza no sufrió interrupciones de servicio o consecuencias directas por el siniestro.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires reportó que, tras la atención inicial, no quedan pacientes internados en hospitales públicos y que quienes permanecen en sanatorios privados evolucionan sin complicaciones graves. Solo un hombre mayor de 50 años, directivo de uno de los centros logísticos del parque industrial, permanece en terapia intensiva tras sufrir un infarto, aunque su estado evoluciona favorablemente, detalló Carlos Santoro, director de la Clínica Monte Grande, a TN. Además, recibió atención una mujer embarazada con insuficiencia respiratoria que fue dada de alta tras estabilizarse.

Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense, puntualizó que “la situación nunca estuvo fuera de control para el riesgo de la población”. Indicó que la calidad del aire fue monitoreada por la Policía Ecológica y equipos provinciales, descartando la presencia de una nube tóxica. “Si fuese tóxico, yo no estaría acá hablando sin barbijo”, especificó García. No obstante, solicitó evitar la circulación en el perímetro del incendio hasta que concluyeran las tareas de enfriamiento y aseguramiento.

El incendio afectó aproximadamente siete galpones, incluyendo uno con caucho y neumáticos —lo que generó la columna negra de humo que sorprendió a vecinos y transeúntes— y otro con agua oxigenada al 250%, según informaron representantes de empresas del área a Infobae. Un punto especialmente vigilado fue una industria frigorífica con depósitos de amoníaco situada a unos 200 metros del foco principal, lo que motivó el despliegue de drones y helicópteros para asegurar que el fuego no se expandiera hacia ese sector.