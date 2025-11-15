Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Eduardo Salvio festeja el gol de Lanús (Fotobaires)

La expectativa crece en torno a la definición del Torneo Clausura 2025 de Primera División, ya que la última jornada regular determinará no solo los equipos que avanzarán a los playoffs, sino también los descensos y los clasificados a las competiciones internacionales.

En el inicio de la última fecha, Lanús derrotó 3-1 a Atlético Tucumán y trepó al segundo lugar de la Zona B de cara a los playoffs. Podrá permanecer en dicha posición en caso de que Riestra no le gane en Mendoza a Godoy Cruz. En caso de una victoria del Malevo, el Granate quedará tercero. Por su parte, el Decano se quedó sin chances de acceder a la siguiente instancia y culminó su participación en el torneo.

La Zona A ya tiene a Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba con su lugar asegurado en los octavos de final. Sin embargo, la lucha por los puestos restantes se mantiene abierta: nueve equipos se encuentran separados por apenas tres puntos, lo que deja margen para múltiples combinaciones en la tabla de posiciones.

En la Zona B, Rosario Central ha garantizado el primer puesto, mientras que Deportivo Riestra, Lanús, Vélez y San Lorenzo también han sellado su clasificación. Aquí, seis equipos mantienen posibilidades matemáticas de acceder a la siguiente fase, ya que la diferencia entre ellos es de solo tres unidades.

Ángel Di María en acción con la camiseta de Rosario Central (REUTERS/Rodrigo Valle)

La batalla por evitar el descenso se presenta especialmente intensa. Aldosivi, que viene de imponerse a Banfield en el último minuto, suma treinta puntos y recibirá a San Martín de San Juan, equipo que actualmente se encuentra en zona de descenso por promedios con veintiocho unidades. Este enfrentamiento será seguido de cerca por Godoy Cruz, que ocupa el último lugar en la Tabla Anual con veintiocho puntos y será local en Mendoza ante Deportivo Riestra. Por su parte, Talleres y Newell’s ya han asegurado su permanencia en la máxima categoría tras los resultados de la fecha anterior.

En cuanto a la clasificación a las copas internacionales 2026, ya tienen asegurado su lugar en la Copa Libertadores los siguientes equipos: Rosario Central (líder de la Tabla Anual), Boca Juniors (segundo en la acumulada), Platense (campeón del Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina). Además, Argentinos Juniors, tercero en la Tabla Anual, accedería a la Fase 2, mientras que el campeón del Clausura completará el cuadro de clasificados.

En la Copa Sudamericana 2026, los equipos que por ahora ocupan los cupos son River Plate, Deportivo Riestra, Racing, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. Existe la posibilidad de que Lanús, que disputará la final continental ante Atlético Mineiro el 22 de noviembre en Asunción, libere un cupo en la Tabla Anual si logra consagrarse campeón del torneo internacional.

El cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura:

Lanús 3-1 Atlético Tucumán

Sábado 15 de noviembre

17:00 Aldosivi-San Martín de San Juan

17:00 Godoy Cruz-Deportivo Riestra

19:15 San Lorenzo-Sarmiento de Junín

21:30 Independiente-Rosario Central

Domingo 16 de noviembre

17:00 Instituto-Talleres

17:00 Vélez-River

20:15 Estudiantes-Argentinos Juniors

20:15 Newell’s-Racing

20:15 Boca-Tigre

20:15 Central Córdoba-Banfield

Lunes 17 de noviembre

17:00 Barracas Central-Huracán

17:00 Belgrano-Unión

17:00 Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia

19:30 Platense-Gimnasia La Plata

Así está el cuadro de octavos de final a falta de la última fecha:

- Boca Juniors (1A) vs San Martín de San Juan* (8B)

- Vélez (4B) vs Barracas Central (5A)

- Lanús (2B) vs Argentinos Juniors (7A)

- Central Córdoba (3A) vs River Plate (6B)

- Rosario Central (1A) vs Estudiantes (8A)

- Tigre (4A) vs San Lorenzo (5B)

- Unión (2A) vs Talleres (7B)

- Deportivo Riestra (3B) vs Racing (6A)

*En el caso de descender, no podrá jugar los playoffs

LAS TABLAS DE POSICIONES DE LA LIGA PROFESIONAL