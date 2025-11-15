Cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y cuándo fue el pico de rating

La entrevista a la China Suárez marcó picos de rating para el programa de Mario Pergolini (Video: Otro día perdido. El Trece)

Era la nota más buscada del último tiempo y la consiguió Mario Pergolini. Luego de la polémica desatada por los idas y vueltas con Olga y Luzu, la China Suárez dio la primera entrevista en mucho tiempo y lo hizo en Otro día perdido. El conductor recibió a la actriz, y a su novio Mauro Icardi, en su late show de El Trece, en el que hablaron, con mayor o menor precisión, de todos los temas. Y a juzgar por las repercusiones, todos, o casi todos, hablaron de ellos.

Desde bien temprano, las redes sociales se poblaron con diferentes hashtags en alusión al programa, que se grabó por la tarde. La filtración de las fotos con el look de la actriz y las teorías sobre lo que iba a decir u omitir lo hicieron trepar entre las tendencias del momento, a la espera de la hora de la verdad.

El programa empezó a las 22.48 con 6 puntos de rating, un piso alto que daba cuenta de las expectativas, aunque todavía por debajo de Telefe, que lo superaba por algunas décimas. A las 23.15 hizo su ingreso la actriz, y a esa altura ya se había invertido el liderazgo. Desde ese momento, El Trece le ganó el prime time a Telefe, que a la habitual proyección de Por el mundo (el ciclo de viajes de Marley, esta vez con Vicky Xipolitakis) le sumó un compacto con los mejores momentos del amistoso entre Argentina y Angola.

La China Suárez habló de su conflicto con Wanda Nara: "Hay disfrute de enemistar a dos mujeres" (Video: Otro día perdido. El Trece)

La tan ansiada entrevista estuvo a la altura de las expectativas, y los números fueron en ascenso, casi duplicando los guarismos habituales del ciclo. A las 23.18, el ciclo de Pergolini subía a 6.8 puntos, distanciándose de Telefe, ya con el partido de la selección, que marcaba 3.8.

Otro día perdido no tardó en romper una nueva barrera y a las 23.31 lograba 7.7 puntos, contra los 3.4 de Telefe. La tendencia se mantuvo durante todo el programa, y la presencia de Icardi hacia el final de la nota la empujó hasta el pico de 7.9, registrado a las 23.58. Por entonces, el amistoso había perdido su interés y reflejaba 2.2.

Con estos números, la apuesta de Otro día perdido por tener a la China Suárez parece haberle dado sus frutos al canal de Constitución. Dominó ampliamente la franja, que suele perder con MasterChef Celebrity, que los viernes no sale al aire. En este escenario, peleó número a número con Marley y se impuso ampliamente a la jugada de Telefe de repetir las imágenes de la Scaloneta.

Pero más allá de los números está lo periodístico, y la charla ofreció un vistazo directo a la vida personal y mediática de la actriz. Además de presentar su nueva película Hija del fuego, Suárez también abordó el impacto del hate en redes sociales, su vínculo con Mauro Icardi y una sutil referencia a Wanda Nara.

Durante la conversación, Suárez reflexionó sobre la hostilidad que enfrenta en el ámbito digital y la tendencia a polarizar figuras femeninas en el espectáculo argentino. “En Argentina pasa mucho esto del disfrute de enemistar a dos mujeres”, afirmó la actriz, aludiendo a la prolongada rivalidad mediática con Nara.

El diálogo avanzó hacia su relación con Icardi, donde la posibilidad de un casamiento surgió como tema central. Consultada por Pergolini, la actriz explicó que el futbolista debe finalizar su divorcio antes de pensar en planes formales. El rosarino, presente en el estudio, confirmó: “Vamos a empezar a planear después de que me divorcie”, acotó en relación a la disputa que mantiene con la madre de sus hijas y que no parece pronta a solucionarse.

En otro tramo de la entrevista, Suárez defendió la importancia de su círculo íntimo y la lealtad en sus relaciones personales, mientras respondía con firmeza sobre su personalidad: “yo si algo que no soy es tibia. Ni lo seré, nunca. Y no me gustan los tibios tampoco”, sentenció.