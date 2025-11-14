Deportes

Scaloni habló tras el amistoso de Argentina ante Angola: “Siempre se aprende cuando jugás contra rivales que no conocés tanto”

El entrenador y el volante dejaron sus sensaciones tras la victoria 2-0 sobre el elenco africano

Guardar
El compacto del amistoso entre Argentina y Angola

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, analizó en conferencia de prensa la única presentación que tuvo la Albiceleste en esta fecha FIFA con victoria 2-0 sobre Angola en Luanda, capital de ese país. El Gringo ponderó el triunfo para continuar la escala ascendente rumbo al Mundial en la despedida de 2025 después de un año extenuante y marcado por el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

El director técnico de 47 años señaló las ventajas de enfrentarse a un rival con pocos pergaminos en la élite del fútbol, que quedó afuera de manera prematura en la pelea por la clasificación a la cita mundialista: “Siempre se aprende cuando jugás un partido contra rivales que no conocés tanto, y tan fuertes físicamente como Angola”.

“Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor. Intentamos jugar el encuentro con nuestras armas, felicito al rival por su buen partido también”, agregó Scaloni.

A continuación, explicó los motivos de la ausencia de Nicolás Otamendi en la formación titular para darle minutos a otros futbolistas: “No ha jugado porque preferimos cuidarlo, lo conocemos. Hoy elegimos otros chicos pero sabíamos que él estaba dispuesto como siempre”. El zaguero central del Benfica ocupó el banco y no ingresó dentro de las seis variantes implementadas por el DT.

Por último, Lionel Scaloni ponderó el cariño que le mostraron al equipo desde su llegada a Angola: “Sé que este es un pueblo que se pone contento cuando nos va bien, estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos dieron”.

El volante participó en el último ensayo del año contra Angola

En su rol de referente, Rodrigo De Paul frenó ante el micrófono de TyC Sports para hacer un balance de este calendario en la Selección: “Fue un buen año, clasificamos (al Mundial), con momentos de muy buen fútbol. Siempre tenemos cosas para mejorar. Lo más importante es que seguimos compitiendo y tomamos todos los partidos con la misma seriedad. Fue un gran año”.

Uno de los ejes del breve diálogo fue su rol como fotógrafo de Lionel Messi en la visita del 10 al Camp Nou en Barcelona, pero rápidamente el volante evitó referirse a esta situación y se centró en lo futbolístico: “Vamos a hablar del partido...”.

El Motorcito también se refirió a su adaptación a la Major League Soccer (MLS) para ser compañero de Leo en Inter Miami: “Bien, muy bien. Siempre cada liga tiene sus pros y contras, pero fue una buena adaptación. Sumé una buena cantidad de minutos, eso es muy importante para la carrera del jugador”.

Además, ponderó la inclusión de jóvenes dentro de una estructura aceitada con vistas al Mundial 2026: “Hubo muchos debuts en todo este año, muchos jugadores que tienen un gran futuro y algunos son una realidad, que lo están haciendo muy bien, pero Argentina siempre es un país que saca gran cantidad de jugadores. Lo importante es que la camada que va viniendo se va haciendo a través de un proceso, sin presiones extras, dentro de algo que ya está funcionando. Que ellos disfruten también porque pasa rápido”.

Ahora, la Celeste y Blanca esperará al próximo viernes 5 de diciembre para conocer cuáles serán sus rivales en la Copa del Mundo. El sorteo se celebrará ese día a partir de las 14 (hora argentina) y arrojará las primeras definiciones de un calendario que permanece bajo siete llaves. La Finalíssima contra España se especula que podría darse en marzo, durante la primera fecha FIFA de 2026, pero todavía no hubo confirmaciones oficiales.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaLionel ScaloniRodrigo De PaulSelección de AngolaLionel Messideportes-argentina

Últimas Noticias

Los memes tras la victoria de la selección argentina en Angola: la Messi Manía y el divertido comentario por Kevin Mac Allister

Los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 2-0 al combinado africano y los usuarios reaccionaron en las redes sociales

Los memes tras la victoria

Con goles de Messi y Lautaro Martínez, Argentina derrotó a Angola en su último partido del año

En un discreto cotejo, la Albiceleste se impuso 2-0 ante el conjunto africano en Luanda

Con goles de Messi y

Del caño genial, a la asistencia y el gol que generó una reacción inesperada en el estadio: el show de Messi en el triunfo ante Angola

El astro rosarino fue la figura del último partido del año de la Albiceleste. Anotó el 2-0 y los hinchas locales gritaron el tanto a pesar de que era contra su equipo

Del caño genial, a la

Los cuatro jugadores que debutaron en la selección argentina en el último amistoso del año ante Angola

Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni se sumaron a una extensa lista de futbolistas que computaron minutos con la casaca albiceleste durante el ciclo Scaloni

Los cuatro jugadores que debutaron

El video del discurso de Franco Colapinto a los trabajadores de Alpine tras ser confirmado como titular para la temporada 2026 de la Fórmula 1

En medio del Gran Premio de Brasil, el argentino mantuvo un contacto con la fábrica en Enstone para confirmar su continuidad en el team

El video del discurso de
DEPORTES
Los memes tras la victoria

Los memes tras la victoria de la selección argentina en Angola: la Messi Manía y el divertido comentario por Kevin Mac Allister

Con goles de Messi y Lautaro Martínez, Argentina derrotó a Angola en su último partido del año

Del caño genial, a la asistencia y el gol que generó una reacción inesperada en el estadio: el show de Messi en el triunfo ante Angola

Los cuatro jugadores que debutaron en la selección argentina en el último amistoso del año ante Angola

El video del discurso de Franco Colapinto a los trabajadores de Alpine tras ser confirmado como titular para la temporada 2026 de la Fórmula 1

TELESHOW
Palito Ortega suspendió todos sus

Palito Ortega suspendió todos sus shows del 2025 y su salud volvió a preocupar: “Hacia fin de año debería recuperarse”

Qué hacen los músicos de Oasis antes de los shows en Buenos Aires: paseos, saludos y la Guerra Fría de los Gallagher

Alejandro Fantino mostró cómo se recupera de la operación junto a su hijo Beltrán: “Día 1 superado”

El misterioso video de Gonzalo Gerber: “Vas caminando por la calle y sentís algo en la mano”

Las fotos del último adiós a Jorge Lorenzo en el cementerio de Chacarita: el dolor íntimo de familiares y amigos

INFOBAE AMÉRICA

Las acciones europeas cayeron por

Las acciones europeas cayeron por menores expectativas de un recorte de tasas en Estados Unidos

Descubren el verdadero significado de las ‘firmas ocultas’ del vidrio calado romano

Estados Unidos y Ecuador acordaron trasladar unos 300 solicitantes de asilo por año bajo un mecanismo de “tercer país seguro”

Sube la tensión entre China y Japón por Taiwán: Beijing pidió a sus ciudadanos que no viajen a la isla

Estados Unidos y aliados árabes piden al Consejo de Seguridad de la ONU que respalde el plan de paz de Trump para Gaza