Scaloni habló tras el amistoso de Argentina ante Angola: “Siempre se aprende cuando jugás contra rivales que no conocés tanto”

El compacto del amistoso entre Argentina y Angola

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, analizó en conferencia de prensa la única presentación que tuvo la Albiceleste en esta fecha FIFA con victoria 2-0 sobre Angola en Luanda, capital de ese país. El Gringo ponderó el triunfo para continuar la escala ascendente rumbo al Mundial en la despedida de 2025 después de un año extenuante y marcado por el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

El director técnico de 47 años señaló las ventajas de enfrentarse a un rival con pocos pergaminos en la élite del fútbol, que quedó afuera de manera prematura en la pelea por la clasificación a la cita mundialista: “Siempre se aprende cuando jugás un partido contra rivales que no conocés tanto, y tan fuertes físicamente como Angola”.

“Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor. Intentamos jugar el encuentro con nuestras armas, felicito al rival por su buen partido también”, agregó Scaloni.

A continuación, explicó los motivos de la ausencia de Nicolás Otamendi en la formación titular para darle minutos a otros futbolistas: “No ha jugado porque preferimos cuidarlo, lo conocemos. Hoy elegimos otros chicos pero sabíamos que él estaba dispuesto como siempre”. El zaguero central del Benfica ocupó el banco y no ingresó dentro de las seis variantes implementadas por el DT.

Por último, Lionel Scaloni ponderó el cariño que le mostraron al equipo desde su llegada a Angola: “Sé que este es un pueblo que se pone contento cuando nos va bien, estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos dieron”.

El volante participó en el último ensayo del año contra Angola

En su rol de referente, Rodrigo De Paul frenó ante el micrófono de TyC Sports para hacer un balance de este calendario en la Selección: “Fue un buen año, clasificamos (al Mundial), con momentos de muy buen fútbol. Siempre tenemos cosas para mejorar. Lo más importante es que seguimos compitiendo y tomamos todos los partidos con la misma seriedad. Fue un gran año”.

Uno de los ejes del breve diálogo fue su rol como fotógrafo de Lionel Messi en la visita del 10 al Camp Nou en Barcelona, pero rápidamente el volante evitó referirse a esta situación y se centró en lo futbolístico: “Vamos a hablar del partido...”.

El Motorcito también se refirió a su adaptación a la Major League Soccer (MLS) para ser compañero de Leo en Inter Miami: “Bien, muy bien. Siempre cada liga tiene sus pros y contras, pero fue una buena adaptación. Sumé una buena cantidad de minutos, eso es muy importante para la carrera del jugador”.

Además, ponderó la inclusión de jóvenes dentro de una estructura aceitada con vistas al Mundial 2026: “Hubo muchos debuts en todo este año, muchos jugadores que tienen un gran futuro y algunos son una realidad, que lo están haciendo muy bien, pero Argentina siempre es un país que saca gran cantidad de jugadores. Lo importante es que la camada que va viniendo se va haciendo a través de un proceso, sin presiones extras, dentro de algo que ya está funcionando. Que ellos disfruten también porque pasa rápido”.

Ahora, la Celeste y Blanca esperará al próximo viernes 5 de diciembre para conocer cuáles serán sus rivales en la Copa del Mundo. El sorteo se celebrará ese día a partir de las 14 (hora argentina) y arrojará las primeras definiciones de un calendario que permanece bajo siete llaves. La Finalíssima contra España se especula que podría darse en marzo, durante la primera fecha FIFA de 2026, pero todavía no hubo confirmaciones oficiales.