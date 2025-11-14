Eliminatorias de Europa: Croacia selló su clasificación al Mundial 2026 y dos potencias quedaron a un solo paso

Las clasificatorias de cara a la Copa del Mundo 2026 entraron en la recta final y las Eliminatorias UEFA no son la excepción. Europa tendrá que definir en esta doble fecha FIFA 11 de los 12 boletos disponibles para ir directo al Mundial (Inglaterra aseguró ya su presencia), pero también los 16 pases a disputar el Repechaje UEFA que repartirá los últimos cuatro pases que tiene esa federación: avanzarán los segundos de cada grupo y los cuatro mejores clasificados de la Nations League que no hayan quedado entre los primeros dos puestos de la zona.

Uno de los focos de la jornada estuvo centrado en el choque entre Croacia e Islas Feroe en el Stadion HNK Rijeka. La modesta selección semi amateur, que compite con un plantel en el que “hay algunos electricistas, carpinteros y el director de una empresa”, llegó a la última fecha FIFA con la posibilidad de meterse al Mundial. Sin embargo, la derrota por 3-1 contra el equipo de Zlatko Dalić, que selló su pasaje a la Copa del Mundo, los dejó sin posibilidades.

El encuentro comenzó de manera ilusionante para la isla del archipiélago, ya que se adelantó en el marcador gracias al tanto de Géza Dávid Turi a los 12 minutos. Pese a esto, Croacia reaccionó con el correr del encuentro y dio vuelta el resultado con los tantos de Josko Gvardiol, Petar Musa y Nikola Vlašić.

Con este resultado, Croacia disputará el Mundial que se jugará en los Estados Unidos, México y Canadá al quedar en la cima del Grupo L con 19 unidades. Vale recordar que tras su formación -antes era parte de Yugoslavia-, el combinado se perdió únicamente la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Incluso, logró enormes resultados en sus participaciones: fue subcampeón en Rusia 2018 y logró el tercer puesto en Francia 1998 y Qatar 2022.

El segundo puesto de la zona, que otorgará un lugar en el repechaje, pertenece actualmente a República Checa, que tiene 13 unidades y cerrará la fase contra Gibraltar, que no sumó ningún punto hasta el momento. La única selección que le puede disputar el lugar es Montenegro, que viene de vencer al combinado que marcha en el último lugar por 2-1 y se enfrentará a Croacia en el cierre.

Luxemburgo 0-2 Alemania

En otro plano, Alemania tuvo que realizar un arduo trabajo para imponerse por 2-0 sobre Luxemburgo en condición de visitante. Pese a que los teutones se quedaron con los tres puntos, su clasificación al Mundial 2026 deberá esperar hasta la última jornada.

A pesar de que los dirigidos por Julian Nagelsmann pusieron las condiciones de juego en el Stade de Luxembourg, la apertura del marcador llegó en el complemento. Luego de una notable jugada asociativa, Nick Woltemade definió de primera para poner el 1-0 parcial. El mismo delantero del Newcastle, que es una de las grandes sensaciones en la presente temporada en Europa, fue el autor de estampar el 2-0 minutos más tarde.

Esto le permitió a Alemania mantenerse en la cima del Grupo A con 12 unidades. Sin embargo, jugará una final en la última fecha para definir a la selección que clasificará de manera directa y cuál disputará el repechaje. Eslovaquia, que le ganó 1-0 a Irlanda del Norte en el último minuto, marcha segunda con 12 unidades y chocará contra los tetracampeones mundiales en la última jornada como visitante.

Con este panorama, el cruce entre sí delimitará las posiciones finales de la zona. Vale resaltar que Alemania cuenta con una diferencia de goles más favorable respecto a Eslovaquia, por lo que el empate beneficia a los germanos. El encuentro, que se disputará en el Red Bull Arena del Leipzig, se jugará el lunes a las 16:45 (hora argentina).

Polonia 1-1 Países Bajos

Otro de los enfrentamientos más atractivos de la jornada fue el empate 1-1 entre Polonia y Países Bajos. La igualdad le permitió a ambas selecciones asegurarse como mínimo un lugar en el repechaje. No obstante, los neerlandeses tienen un pie y medio en la próxima Copa del Mundo.

El duelo tuvo un desarrollo intenso en el que ambos equipos tuvieron importantes situaciones de gol, aunque el primer tiempo tuvo a la selección local dominando las acciones. Gracias a una notable asistencia de Robert Lewandowski, Jakub Kamiński puso en ventaja a Polonia antes del cierre del primer tiempo.

Sin embargo, Países Bajos reaccionó en el inicio del complemento y, después de una serie de rebotes, Memphis Depay conectó de cabeza para estampar el 1-1. Desde entonces, el equipo de Ronald Koeman controló las arremetidas de Polonia y selló un resultado importante para sus aspiraciones.

En este contexto, Países Bajos mantiene la cima del Grupo G con 17 unidades y cerrará en condición de local contra Lituania, que se ubica en el último lugar con tres puntos. Del otro lado, Polonia quedó en la segunda posición con 14 y está obligada a ganarle a Malta, que en el primer turno de la jornada venció 1-0 a Finlandia. El combinado de Jan Urban tiene que golear a su rival y esperar que los neerlandeses tropiecen en Ámsterdam.

Los resultados de la jornada de las Eliminatorias UEFA

Finlandia 0-1 Malta

Gibraltar 1-2 Montenegro

Eslovaquia 1-0 Irlanda del Norte

Polonia 1-1 Países Bajos

Luxemburgo 0-2 Alemania

Croacia 3-1 Islas Feroe