El video del discurso de Franco Colapinto a los trabajadores de Alpine tras ser confirmado como titular para la temporada 2026 de la Fórmula 1

El momento en el que Colapinto le anunció a los trabajadores de Alpine que seguirá en 2026

Franco Colapinto sumó un capítulo más a su carrera en la Fórmula 1 al ser confirmado por Alpine como piloto titular de cara a la temporada 2026. A una semana del histórico anuncio para el automovilismo argentino, que sucedió en el marco del Gran Premio de Brasil, la escudería francesa compartió un video en sus redes sociales oficiales mostrando el momento en el que el pilarense le cuenta a los integrantes del equipo que no estaban presentes en Interlagos.

El team galo subió un posteo en el que muestra la intimidad de un evento en el que tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly se conectaron de manera virtual. “Franco, he oído que tienes una pequeña noticia que contarnos”, se escucha decir a un presentador antes de darle el pase al joven de 22 años.

“Supongo que ya han escuchado la noticia, pero estoy muy contento de seguir trabajando con todos ustedes y con Pierre”, comenzó el discurso de Franco, con una enorme sonrisa en su rostro. A esto, le sumó algunos agradecimientos al staff que estaba presente en la fábrica con sede en Enstone: “Estoy muy feliz de poder correr con ustedes en 2026. Quiero darles las gracias y animarlos a seguir adelante”.

El posteo de Alpine sobre el momento del encuentro de Colapinto con los integrantes de Alpine

Uno de los detalles que no pasó desapercibido fue la acción de Gasly, que estaba a su lado, quien fue el que comenzó con los aplausos. De hecho, la propia escudería comentó la misma publicación para destacar el gesto con la frase “Pierre inicia los aplausos para Franco” y unos emojis de emoción.

El propio posteo principal estaba acompañado por un mensaje que mostraba optimismo de cara al futuro de la escudería: “Una semana después de que anunciáramos que Franco completaría nuestra alineación para 2026. Entusiasmados por la temporada que viene”. La conexión de ambos pilotos se cortó posteriormente y el presentador les agradeció por su compañía. Vale destacar que el anuncio se realizó minutos antes de que comience la actividad en pista en Interlagos.

No obstante, en el día jueves, Alpine mostró el primer encuentro de Colapinto con los integrantes de la fábrica de Enstone como piloto titular. La escudería compartió en sus redes sociales una imagen de Franco junto al personal técnico e ingenieros, algo que subrayó la voluntad del argentino de involucrarse activamente con el grupo que lo acompañará en su debut absoluto desde el inicio del próximo año.

El encuentro de Colapinto con los trabajadores de Alpine en la fábrica de Enstone (@AlpineF1Team)

Esta publicación estuvo acompañada por un destacado mensaje sobre la unión y la conversión de la escudería: “Un equipo. Aunque el trabajo continúa de cara a finales de este año y durante 2026, Franco se tomó un tiempo para saludar y agradecer a todos su arduo trabajo”.

Vale destacar que Colapinto regresó a Enstone inmediatamente después que terminó su actividad en Brasil para prepararse de cara a las últimas tres carreras del calendario de la F1: el Gran Premio de Las Vegas, el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dabi.

Otro aspecto a remarcar es la gran relación que Colapinto teje con los miembros de la escudería, algo que también sucedió en 2024 con Williams. De hecho, en la búsqueda de “estabilidad” interna que busca Alpine con Flavio Briatore en la cabeza, la actitud del argentino fue un ítem importante para ratificar su continuidad.

Colapinto siempre tiene el gesto de acompañar a los mecánicos en los boxes durante las carreras, principalmente cuando el monoplaza sufrió algún daño (@AlpineF1Team)

“He pasado mucho tiempo con Franco y he visto un cambio en él; su madurez en los últimos meses ha cambiado por completo. Me habla como una persona diferente, con más responsabilidad. Él entiende lo que está haciendo con el equipo, con la ingeniería. Realmente me ha sorprendido. Al principio, tenía mucha gente en el equipo que no estaba convencida del rendimiento de Franco”, destacó el asesor ejecutivo italiano luego de la confirmación oficial.

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, declaró en la misma línea que Briatore y remarcó el trabajo en equipo que realiza Colapinto: “Ante todo, es una persona muy agradable para tener cerca. Es amable, abierto, honesto. Admite sus errores. Y creo que eso es realmente importante para cualquier piloto nuevo: ser abierto y trabajar con el equipo. Y Franco lo es”.

Colapinto se dedicará a trabajar en el simulador sobre el circuito callejero norteamericano en Enstone, con el objetivo de concretar un buen fin de semana. El Gran Premio de Las Vegas se llevará a cabo del 20 al 23 de noviembre.