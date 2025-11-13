Deportes

“Un equipo”: Franco Colapinto visitó la fábrica de Alpine para hablar con los empleados

El piloto argentino se acercó a las instalaciones en Enstone para expresar su agradecimiento al equipo, pocos días después de haber sido confirmado como titular para 2026

Guardar
(@AlpineF1Team)
(@AlpineF1Team)

El equipo Alpine mostró en sus redes sociales una imagen donde Franco Colapinto visitó la sede de la escudería en Enstone, Reino Unido, para agradecer el trabajo de los empleados tras su reciente nombramiento como piloto titular para la temporada 2026 de Fórmula 1. La foto refleja el interés del argentino en involucrarse rápidamente con el grupo de ingenieros y técnicos que acompañarán su debut absoluto como titular desde el inicio del próximo año.

El mensaje de Alpine difundido en sus canales oficiales aseguró: “Un equipo. Aunque el trabajo continúa de cara a finales de este año y durante 2026, Franco se tomó un tiempo para saludar y agradecer a todos su arduo trabajo”. El gesto busca afianzar la relación interna en un momento de transición clave para la estructura, que afronta una reestructuración de plantel y proyecciones a mediano plazo.

La presencia del argentino en Enstone se produjo mientras el equipo se centra en los preparativos finales del auto para la próxima temporada y planifica probar los desarrollos previstos por el reglamento técnico de 2026. Tras lo acontecido en México, a la Fórmula 1 le restan tres fechas para el cierre: el Gran Premio de Las Vegas, el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dabi.

Vale recordar que el piloto argentino debutó en la séptima fecha con un 16° puesto en el Gran Premio de Emilia-Romaña. Siguió en Mónaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo tomar la largada), Bélgica (logró el 19° puesto tanto en la Sprint como en la carrera principal) y Hungría (18°), jornada en la que sufrió complicaciones importantes del equipo en los boxes. Luego del receso por las vacaciones, Colapinto obtuvo su mejor resultado con Alpine en el circuito de Zandvoort, Países Bajos, al ubicarse 12°. En la siguiente cita, el Gran Premio de Italia en Monza, culminó 17°, y fue 19° en Azerbaiyán. Durante la segunda parte de la temporada, cruzó la meta en Singapur (16°) y en Austin, Texas, superó a su compañero Pierre Gasly en la Sprint (14°) y en la prueba principal (17°). En México finalizó 16°, mientras que en la Sprint de Brasil abandonó y en la carrera principal culminó 15°.

Al cierre del Gran Premio de Brasil, el director deportivo, Steve Nielsen, elogió las cualidades humanas y profesionales del piloto argentino, y destacó su evolución durante el año. “Ante todo, es una persona muy agradable para tener cerca. Es amable, abierto, honesto. Admite sus errores. Y creo que eso es realmente importante para cualquier piloto nuevo: ser abierto y trabajar con el equipo. Y Franco lo es”, afirmó. El dirigente explicó que Colapinto atravesó un inicio desafiante en el equipo y que demoró en mostrar su verdadero potencial, aunque la progresión constante fue clave para su permanencia. “Había otros pilotos que podríamos haber elegido, pero ahora Franco tiene más de una temporada. Así que ahora puede concentrarse realmente en el rendimiento, en trabajar con el equipo y en sacar lo mejor de sí mismo”, sostuvo.

Esta sucesión de hechos ocurre en medio de un contexto delicado para Alpine, que recientemente denunció el ingreso no autorizado de dos personas en su fábrica de la región de Viry-Châtillon, en Francia, durante la noche del pasado lunes. Según reveló una investigación del diario Le Parisien, los intrusos accedieron al edificio rompiendo una ventana y revisaron oficinas directivas, aunque no se constató el robo de objetos ni documentos. Autoridades policiales abrieron una causa por posible “espionaje industrial”, motivada por la sospecha de que el episodio podría estar vinculado al proceso de desarrollo del monoplaza para 2026, una fase que la escudería considera clave tras su bajo rendimiento en el actual campeonato de constructores.

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpineF1F1 hoyFórmula 1

Últimas Noticias

La decisión que tomó Boca Juniors sobre la renovación del contrato de Exequiel Zeballos tras el Superclásico

El vínculo del Changuito expira en 2026 y todavía no fue tratada su extensión

La decisión que tomó Boca

El detrás de escena del alocado festejo de Deyverson con Martín Palermo que se hizo viral en Brasil

El delantero de Fortaleza fue figura del equipo en el empate agónico ante Atlético Mineiro y lo celebró con el DT argentino

El detrás de escena del

El mensaje de Lionel Messi tras la multitudinaria práctica de la Selección en España: “El cariño que mostraron me emociona”

El capitán y goleador argentino se refirió a la convocatoria en el estadio del Elche en el entrenamiento previo al amistoso frente a Angola

El mensaje de Lionel Messi

Por qué Checo Pérez realizó un test con una “Ferrari negra” antes del estreno de Cadillac en la Fórmula 1

El piloto mexicano participó de la prueba de la escudería en el circuito de Imola como preparación para su desembarco en la Máxima

Por qué Checo Pérez realizó

La recta final rumbo al Mundial 2026: se definen 14 clasificados a la Copa del Mundo y los 22 países que jugarán los Repechajes

UEFA tendrá que repartir en esta doble fecha FIFA 11 boletos directos y Concacaf otros 3. Asia, África, Europa y Concacaf también deberán definir sus representantes en la repesca

La recta final rumbo al
DEPORTES
La decisión que tomó Boca

La decisión que tomó Boca Juniors sobre la renovación del contrato de Exequiel Zeballos tras el Superclásico

El detrás de escena del alocado festejo de Deyverson con Martín Palermo que se hizo viral en Brasil

El mensaje de Lionel Messi tras la multitudinaria práctica de la Selección en España: “El cariño que mostraron me emociona”

Por qué Checo Pérez realizó un test con una “Ferrari negra” antes del estreno de Cadillac en la Fórmula 1

La recta final rumbo al Mundial 2026: se definen 14 clasificados a la Copa del Mundo y los 22 países que jugarán los Repechajes

TELESHOW
El revés que sufrieron Luciano

El revés que sufrieron Luciano Castro y Griselda Siciliani para poder cumplir el sueño de la casa propia

Benjamín Vicuña se refirió al conflicto con la China Suárez: “Siempre cometo el mismo error”

El conmovedor adiós de Gerardo Romano a Jorge Lorenzo, su compañero en El Marginal: “Murió un hombre de otra época”

Thiago Medina y Daniela Celis recordaron quién tomó la decisión de separarse: ¿reconciliación en puerta?

De qué murió el actor Jorge Lorenzo, el recordado Capece de El Marginal y En el barro

INFOBAE AMÉRICA

La ONU ofrece asistencia técnica

La ONU ofrece asistencia técnica a Ecuador en medio de la crisis del sistema de salud

Ecuador: un amigo de Fernando Villavicencio denunció que quieren “ensuciar” la investigación del magnicidio

¿Quién ganará la presidencial chilena?

El momento en que un camión embiste un mercado en Corea del sur: dos muertos y 18 heridos

Bienalsur desembarcó en Roma con una original performance en la histórica Plaza Navona