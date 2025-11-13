“Un equipo”: Franco Colapinto visitó la fábrica de Alpine para hablar con los empleados

(@AlpineF1Team)

El equipo Alpine mostró en sus redes sociales una imagen donde Franco Colapinto visitó la sede de la escudería en Enstone, Reino Unido, para agradecer el trabajo de los empleados tras su reciente nombramiento como piloto titular para la temporada 2026 de Fórmula 1. La foto refleja el interés del argentino en involucrarse rápidamente con el grupo de ingenieros y técnicos que acompañarán su debut absoluto como titular desde el inicio del próximo año.

El mensaje de Alpine difundido en sus canales oficiales aseguró: “Un equipo. Aunque el trabajo continúa de cara a finales de este año y durante 2026, Franco se tomó un tiempo para saludar y agradecer a todos su arduo trabajo”. El gesto busca afianzar la relación interna en un momento de transición clave para la estructura, que afronta una reestructuración de plantel y proyecciones a mediano plazo.

La presencia del argentino en Enstone se produjo mientras el equipo se centra en los preparativos finales del auto para la próxima temporada y planifica probar los desarrollos previstos por el reglamento técnico de 2026. Tras lo acontecido en México, a la Fórmula 1 le restan tres fechas para el cierre: el Gran Premio de Las Vegas, el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dabi.

Vale recordar que el piloto argentino debutó en la séptima fecha con un 16° puesto en el Gran Premio de Emilia-Romaña. Siguió en Mónaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo tomar la largada), Bélgica (logró el 19° puesto tanto en la Sprint como en la carrera principal) y Hungría (18°), jornada en la que sufrió complicaciones importantes del equipo en los boxes. Luego del receso por las vacaciones, Colapinto obtuvo su mejor resultado con Alpine en el circuito de Zandvoort, Países Bajos, al ubicarse 12°. En la siguiente cita, el Gran Premio de Italia en Monza, culminó 17°, y fue 19° en Azerbaiyán. Durante la segunda parte de la temporada, cruzó la meta en Singapur (16°) y en Austin, Texas, superó a su compañero Pierre Gasly en la Sprint (14°) y en la prueba principal (17°). En México finalizó 16°, mientras que en la Sprint de Brasil abandonó y en la carrera principal culminó 15°.

Al cierre del Gran Premio de Brasil, el director deportivo, Steve Nielsen, elogió las cualidades humanas y profesionales del piloto argentino, y destacó su evolución durante el año. “Ante todo, es una persona muy agradable para tener cerca. Es amable, abierto, honesto. Admite sus errores. Y creo que eso es realmente importante para cualquier piloto nuevo: ser abierto y trabajar con el equipo. Y Franco lo es”, afirmó. El dirigente explicó que Colapinto atravesó un inicio desafiante en el equipo y que demoró en mostrar su verdadero potencial, aunque la progresión constante fue clave para su permanencia. “Había otros pilotos que podríamos haber elegido, pero ahora Franco tiene más de una temporada. Así que ahora puede concentrarse realmente en el rendimiento, en trabajar con el equipo y en sacar lo mejor de sí mismo”, sostuvo.

Esta sucesión de hechos ocurre en medio de un contexto delicado para Alpine, que recientemente denunció el ingreso no autorizado de dos personas en su fábrica de la región de Viry-Châtillon, en Francia, durante la noche del pasado lunes. Según reveló una investigación del diario Le Parisien, los intrusos accedieron al edificio rompiendo una ventana y revisaron oficinas directivas, aunque no se constató el robo de objetos ni documentos. Autoridades policiales abrieron una causa por posible “espionaje industrial”, motivada por la sospecha de que el episodio podría estar vinculado al proceso de desarrollo del monoplaza para 2026, una fase que la escudería considera clave tras su bajo rendimiento en el actual campeonato de constructores.