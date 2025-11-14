Deportes

El conmovedor llanto de Edwin Cardona tras dedicarle un gol a su mascota fallecida

“Siempre te amaré, mi gordo”, fue el mensaje que exhibió en una remera con la foto de su perro

Guardar

El triunfo de Atlético Nacional sobre Águilas Doradas quedó marcado por una escena que trascendió lo deportivo: Edwin Cardona celebró su gol con una dedicatoria conmovedora a su perro fallecido, un gesto que rápidamente se viralizó y conmovió a los aficionados. El mediocampista, ex jugador de Boca Juniors y Racing de Avellaneda, convirtió el tanto decisivo desde el punto penal, estableciendo el 2-1 que resultó definitivo y vital en la carrera del equipo por ingresar a los cuadrangulares finales de la liga colombiana.

La emoción de Cardona se hizo evidente tras anotar. Luego de abrazar a sus compañeros, solicitó una camiseta personalizada que exhibió ante las cámaras. En la prenda se leía el mensaje: “Siempre te amaré, mi gordo”, una frase dedicada a Chewin, su mascota que lo acompañó durante más de 15 años y que había fallecido pocos días antes del encuentro. El futbolista sostuvo la camiseta sobre su rostro, visiblemente afectado, en un homenaje que realizó hace algunos días, pero se replicó y viralizó en las redes sociales a nivel internacional en las últimas horas.

El resultado permitió al conjunto verde asegurar su lugar en la fase final del torneo, donde se definirá al próximo campeón. Sin embargo, la derrota sufrida días después ante Junior privó a Atlético Nacional de obtener una ventaja deportiva en la siguiente instancia. Ahora, el equipo deberá enfrentarse nuevamente a Junior, así como a Independiente Medellín y América de Cali, en un grupo que pronto fue catalogado como el grupo de la muerte por la dificultad de los rivales y la intensidad de la competencia que se avecina.

Por lo pronto, los de Cardona visitarán este domingo a América de Cali por la revancha de las semifinales de la Copa Colombia, donde intentarán hacer valer el 4-1 que obtuvieron en la ida (en la final espera Independiente Medellín).

Respecto al rendimiento del ex Boca en lo que va del año, disputó una gran cantidad de partidos y fue importante para su equipo: jugó 48 cotejos entre campeonato colombiano, Copa Colombia y Copa Libertadores, convirtió 14 goles y aportó 9 asistencias. El mediocampista colombiano cumplirá 33 años el próximo 8 de diciembre y tiene contrato en Atlético Nacional hasta fines de 2026.

El zurdo lleva ganados 11 títulos en su carrera profesional, 5 de los cuales los obtuvo con la camiseta paisa. Además, ganó un torneo con Santa Fe de su país, tres con Boca y dos copas nacionales con Racing de Avellaneda. ¿El extra? El Torneo Esperanzas de Toulon 2011 con su selección Sub 20 en Francia.

Temas Relacionados

Edwin CardonaAtlético NacionalBoca JuniorsColombiaLiga Colombiana

Últimas Noticias

Argentina tuvo un día perfecto en la Billie Jean King Cup: venció 3-0 a Eslovaquia y se acerca a la clasificación

Solana Sierra y Julia Riera abrieron la jornada con victorias y luego siguió un triunfo en dobles. El domingo, en Córdoba, buscarán el pasaje a los Qualifiers frente a Suiza

Argentina tuvo un día perfecto

La nueva regla que impondrá la Fórmula 1 a partir del 2026 para evitar un “truco” en los diseños de los monoplazas

En una reunión de la Comisión con la FIA, se dictaminó que las escuderías tendrá que cumplir con ciertos parámetros en los coche. Además, se planteó la idea de realizar dos paradas obligatorias durante una carrera

La nueva regla que impondrá

Recrudece la interna en Independiente: Bebote Álvarez promete volver y la barra oficial amenaza con recibirlo “a los tiros”

Las autoridades están en alerta por el cruce de mensajes entre las facciones a horas del partido en Avellaneda frente a Rosario Central

Recrudece la interna en Independiente:

La descollante actuación de Mauro Zárate en la Copa Potrero: del golazo que marcó a la brutal patada que recibió

El ex jugador de Boca y Vélez tuvo un gran inicio con La Crema en el certamen de fútbol que organiza el Kun Agüero

La descollante actuación de Mauro

Scaloni habló tras el amistoso de Argentina ante Angola: “Siempre se aprende cuando jugás contra rivales que no conocés tanto”

El entrenador y el volante dejaron sus sensaciones tras la victoria 2-0 sobre el elenco africano

Scaloni habló tras el amistoso
DEPORTES
Argentina tuvo un día perfecto

Argentina tuvo un día perfecto en la Billie Jean King Cup: venció 3-0 a Eslovaquia y se acerca a la clasificación

La nueva regla que impondrá la Fórmula 1 a partir del 2026 para evitar un “truco” en los diseños de los monoplazas

Recrudece la interna en Independiente: Bebote Álvarez promete volver y la barra oficial amenaza con recibirlo “a los tiros”

La descollante actuación de Mauro Zárate en la Copa Potrero: del golazo que marcó a la brutal patada que recibió

Scaloni habló tras el amistoso de Argentina ante Angola: “Siempre se aprende cuando jugás contra rivales que no conocés tanto”

TELESHOW
La expareja de un jugador

La expareja de un jugador de la Selección Argentina confirmó su relación con Grego Rossello

Se filtraron las primeras imágenes de la entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini

La historia de la canción que Javier Calamaro le escribió a su padre y grabó con su hermano Andrés: “Un desahogo”

Las Trillizas de Oro anticiparon su regreso a la música con el video de una nueva canción

Noel Gallagher en Argentina: las imágenes de su visita al Cementerio de la Recoleta y el recorrido por La Bombonera

INFOBAE AMÉRICA

Qué significa que el secreto

Qué significa que el secreto del ARN de un mamut lanudo haya salido a la luz

Israel devolvió a Gaza los cuerpos de 15 palestinos en medio de un frágil alto el fuego

Caminar 10 minutos después de comer: claves de una práctica que puede prevenir enfermedades y ayudar al bienestar

Estados Unidos y Suiza acordaron una reducción de aranceles a cambio de una inversión millonaria

Científicos alertan sobre más inundaciones en islas bajas por el aumento del mar