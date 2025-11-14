El conmovedor llanto de Edwin Cardona tras dedicarle un gol a su mascota fallecida

El triunfo de Atlético Nacional sobre Águilas Doradas quedó marcado por una escena que trascendió lo deportivo: Edwin Cardona celebró su gol con una dedicatoria conmovedora a su perro fallecido, un gesto que rápidamente se viralizó y conmovió a los aficionados. El mediocampista, ex jugador de Boca Juniors y Racing de Avellaneda, convirtió el tanto decisivo desde el punto penal, estableciendo el 2-1 que resultó definitivo y vital en la carrera del equipo por ingresar a los cuadrangulares finales de la liga colombiana.

La emoción de Cardona se hizo evidente tras anotar. Luego de abrazar a sus compañeros, solicitó una camiseta personalizada que exhibió ante las cámaras. En la prenda se leía el mensaje: “Siempre te amaré, mi gordo”, una frase dedicada a Chewin, su mascota que lo acompañó durante más de 15 años y que había fallecido pocos días antes del encuentro. El futbolista sostuvo la camiseta sobre su rostro, visiblemente afectado, en un homenaje que realizó hace algunos días, pero se replicó y viralizó en las redes sociales a nivel internacional en las últimas horas.

El resultado permitió al conjunto verde asegurar su lugar en la fase final del torneo, donde se definirá al próximo campeón. Sin embargo, la derrota sufrida días después ante Junior privó a Atlético Nacional de obtener una ventaja deportiva en la siguiente instancia. Ahora, el equipo deberá enfrentarse nuevamente a Junior, así como a Independiente Medellín y América de Cali, en un grupo que pronto fue catalogado como el grupo de la muerte por la dificultad de los rivales y la intensidad de la competencia que se avecina.

Por lo pronto, los de Cardona visitarán este domingo a América de Cali por la revancha de las semifinales de la Copa Colombia, donde intentarán hacer valer el 4-1 que obtuvieron en la ida (en la final espera Independiente Medellín).

Respecto al rendimiento del ex Boca en lo que va del año, disputó una gran cantidad de partidos y fue importante para su equipo: jugó 48 cotejos entre campeonato colombiano, Copa Colombia y Copa Libertadores, convirtió 14 goles y aportó 9 asistencias. El mediocampista colombiano cumplirá 33 años el próximo 8 de diciembre y tiene contrato en Atlético Nacional hasta fines de 2026.

El zurdo lleva ganados 11 títulos en su carrera profesional, 5 de los cuales los obtuvo con la camiseta paisa. Además, ganó un torneo con Santa Fe de su país, tres con Boca y dos copas nacionales con Racing de Avellaneda. ¿El extra? El Torneo Esperanzas de Toulon 2011 con su selección Sub 20 en Francia.