Videos y fotos de las extravagantes vacaciones de Paul Aron en Brasil: recorrió una favela en moto y jugó con monos

El piloto de reserva de Alpine se quedó en el vecino país y se trasladó hacia Río de Janeiro. Las fotos y videos

Paul Aron anduvo en moto en una favela

Las recientes jornadas de la Fórmula 1 en Brasil no solo dejaron resultados deportivos para la escudería Alpine, sino también experiencias singulares para sus pilotos. Mientras Franco Colapinto hizo lo que pudo con el peor auto de la categoría, el A525, y Pierre Gasly sumó puntos en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, el piloto reserva Paul Aron optó por extender su estadía y sumergirse en la vida cotidiana de Río de Janeiro, compartiendo en sus redes sociales una serie de imágenes que documentan su paso por la ciudad.

El joven estonio de 21 años, conocido en el paddock por su rol en la escudería francesa, publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías y videos que lo muestran disfrutando del sol en la playa y recorriendo en moto la comunidad de Vidigal, ubicada en la Zona Sur de Río. Esta zona, que en los últimos años ha experimentado un proceso de urbanización impulsado por su privilegiada vista al mar, es frecuentada por turistas que buscan conocer una faceta diferente de la ciudad.

En este contexto, Aron fue guiado por Washington Walker, un motorista local que ha ganado notoriedad en redes sociales bajo el nombre de usuario @nenemtour, grabando las reacciones de visitantes extranjeros durante sus recorridos. “Paulinho, de la banda estonia, vino a Vidigal. Un piloto, de Estonia, andando por acá”, relató Walker en uno de los videos, utilizando el apodo cariñoso con el que bautizó al piloto. Ninguno usó casco.

La travesía de Aron por Río incluyó un episodio inesperado: durante una pausa en su recorrido, dos monos con pañales se subieron sobre él, generando una escena que, según las imágenes, le provocó una visible incomodidad. A pesar de ello, el nacido en Tallin mantuvo la compostura y hasta terminó jugando con uno de ellos antes de continuar con su experiencia en la ciudad.

Paul Aron jugando con monos en una favela

Aron es un viejo conocido de Colapinto, con quien corrió en la Fórmula 3 y Fórmula 2. En la categoría antesala a la F1, se recuerda el sobrepaso del argentino en la chicana de Tamburello en Imola el año pasado, que le valió su único triunfo en la especialidad.

Mientras tanto, la situación deportiva de Alpine se mantiene en movimiento. Tras la confirmación de Colapinto como piloto titular para la próxima temporada, Aron conservará su puesto como piloto de reserva. Su posición podría adquirir mayor relevancia si se concreta la salida de Jack Doohan, quien estaría negociando su incorporación a la Súper Fórmula de Japón. En la lista de reservas también figura Kush Maini.

En contraste con la experiencia turística de Aron, Colapinto no dispuso de tiempo para el ocio en Brasil. Apenas concluyó su participación en la carrera, el piloto argentino se apresuró para no perderse el superclásico entre Boca y River. Lo vio por su celular en el hospitality de Alpine. En el entretiempo, se lo notó con mesura pese a la victoria parcial 1-0 con el gol de la figura del encuentro, Exequiel Zeballos. Más tarde, tampoco celebró antes de tiempo con el encuentro 2-0 tras el tanto de Miguel Merentiel. Una vez que terminó el cotejo, se retiró sonriente del circuito paulista.

Durante el fin de semana en San Pablo, Alpine tuvo resultados dispares: Franco Colapinto sufrió un choque en la carrera Sprint y finalizó en el puesto 15º el domingo tras una actuación sólida. Por su parte, Pierre Gasly sumó dos puntos al terminar octavo en la primera prueba y décimo en la segunda, consolidando la presencia de la escudería que sigue en la última posición del Campeonato Mundial de Constructores luego de la 21ª fecha del campeonato.

EL ÁLBUM DE LAS VACACIONES DE PAUL ARON:

Aron disfruta de la buena
Aron disfruta de la buena vista (@paularon_)
El relax del estonio (@paularon_)
El relax del estonio (@paularon_)
Degustando un plato local (@paularon_)
Degustando un plato local (@paularon_)
Junto a dos amigos (@paularon_)
Junto a dos amigos (@paularon_)

